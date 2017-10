Horoscope du samedi 21 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Pour la plupart des natifs, il y aura un regain de sensualité et de complicité. Mais quelques couples auront du mal à éviter les disputes qui, heureusement, se termineront en général par une réconciliation sur l’oreiller. Célibataire, votre ardeur amoureuse sera fouettée par les astres. Vous poursuivrez brillamment sur votre lancée et mettrez la personne aimée à vos pieds. Votre charme vous permettra de distancer tous vos rivaux !

Argent



Très bonne journée pour organiser quelques discussions au sujet de vos finances, et de vos placements si vous en avez. Méditez les conseils qu’on vous donnera et suivez-les. De bonnes affaires sont possibles actuellement.

Santé



Pour retrouver votre bon équilibre physique et moral, vous devrez mener une vie calme et régulière. Pratiquez un sport, qui sera capable de calmer les tensions et l’énergie débordante qui vous habitent.

Travail



Vous ne prendrez guère le temps de rêver. Très actif, vous profiterez des bonnes dispositions offertes par le Ciel pour effectuer des démarches fastidieuses ou pour vous atteler à des tâches ardues.

Famille



Aujourd’hui, un astre fera vibrer en vous la fibre parentale. Vous multiplierez les marques d’affection envers vos enfants. Vous leur prodiguerez affection et soutien moral, et consentirez des dépenses importantes pour leur faire plaisir. Vous vous montrerez aussi très disponible pour eux.

Loisirs



Le Ciel en cet aspect sera favorable aux travaux intellectuels ou parapsychologiques. Vous serez peut-être extralucide, avec parfois des idées de génie. Essayez d’être votre propre voyant ou médium.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 8 9







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Aujourd’hui, la vie amoureuse de la plupart d’entre vous prendra une tournure très concrète. Ils auront l’occasion d’approfondir dans les meilleures conditions les modes de communications par le corps. Sans aller jusqu’à la paranoïa, observez une hygiène intime très stricte et veillez à ce que vos divers partenaires fassent pareillement si vous voulez éviter de fâcheuses complications.

Argent



Attention ! Vous risquez de voir resurgir de vieilles dettes oubliées, ou, plus bêtement, de vous lancer dans des achats ruineux que vous regretterez ensuite amèrement. Faites preuve de volonté pour résister aux tentations de dépenses.

Santé



Vous ne devriez pas manquer de tonus pour accomplir toutes vos tâches. De plus, grâce au soutien des astres, ceux d’entre vous qui ont eu ces derniers temps quelques inquiétudes sur le plan santé vont voir leur état s’améliorer.

Travail



Au travail, tout ne sera pas toujours facile. Vous aurez envie de faire du forcing ou de laisser parler votre nature audacieuse en prenant des risques excessifs. Pourtant, si vous faites preuve de prudence, vous consoliderez sensiblement votre position professionnelle.

Famille



Vous aurez le sentiment d’avoir quelque peu délaissé vos enfants. Alors, vous leur consacrerez le maximum de temps possible, histoire de vous faire pardonner. Le courant passera merveilleusement.

Loisirs



Cette journée pourrait être très positive si vous acceptez de tenir compte de l’avis d’autrui, ne serait-ce que pour éviter de nouvelles erreurs. Sachez reconnaître ce qui est accessoire de ce qui ne l’est pas.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 7 2 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



En couple, en ce moment, vous risquez de ne pas avoir une ligne de conduite très bien définie. Ainsi, certains natifs se rapprocheront de leur conjoint, tandis que d’autres, moins clairs, pourraient nouer une liaison extraconjugale ! Les natives célibataires ont de grandes chances de croiser le partenaire fait pour elles et de faire avec lui un grand bout de chemin. A l’inverse, les natifs du signe qui sont seuls auront envie de plaire, mais pas forcément de s’engager.

Argent



Profitez bien de cette journée pour vous attaquer à vos problèmes d’argent. Avec des influx astraux en bonne place dans votre Ciel, vous gérerez vos finances avec efficacité, et vous viendrez à bout des difficultés. Vous ne serez donc pas trop gêné dans vos achats nécessaires, et vous n’allez vous priver de rien d’indispensable.

Santé



Des astres influenceront les secteurs santé de votre thème, ce qui aura un double effet. D’un côté, vous risquez de pâtir de petits soucis d’ordre psychologique ; mais, de l’autre, vous n’aurez aucun problème pour récupérer si vous êtes malade. A titre préventif, écartez de votre alimentation les plats trop riches, et faites régulièrement de l’exercice.

Travail



Journée de travail fructueux. Sous la houlette des Cieux, ni la chance ni l’ardeur ne vous manqueront. Vous travaillerez à un rythme soutenu pour vous rapprocher de votre objectif. Des progrès immenses.

Famille



Les enfants ne seront ni faciles ni accommodants et vous donneront beaucoup de fil à retordre. Essayez de les diriger vers une discipline librement consentie.

Loisirs



Des relations affectueuses et attentionnées, ça oui, mais aussi teintées de jalousie ou de passion : c’est ce que vous réserve un Ciel astral explosif.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 4 3 6







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Quelques problèmes de couple sont à craindre. Ils surviendront surtout à cause de divergences d’opinion sur l’organisation de la vie quotidienne commune. Mais tout cela ne tirera pas à conséquence, et la fin de la journée verra une très nette amélioration de vos rapports. Célibataires, une planète va avant tout protéger vos amours. Il se pourrait bien, en effet, qu’elle vous vaille une rencontre importante. Pour certains d’entre vous, il y aura même un mariage en perspective !

Argent



Réglez sans délai les questions d’argent importantes. Sinon, des complications pourraient bientôt intervenir, et vous vous retrouveriez dans une situation inconfortable. Risque de problème de succession.

Santé



Tout ira certes bien côté santé. Mais pour conserver intact votre capital, un peu de discipline ne peut pas vous faire de mal. Du sport pour évacuer le stress et vous muscler, un régime léger à adopter tous les lendemains d’excès de table...

Travail



Très motivé, vous donnerez cette fois la priorité à votre vie professionnelle. Ambitieux et accrocheur, vous devriez pouvoir marquer des points importants. Mais restez vigilant, ne prenez pas vos désirs pour des réalités.

Famille



De grâce, essayez de ne pas jouer les despotes avec vos proches. Sinon, vous vous retrouverez sans cesse en conflit avec quelqu’un de votre famille. Avouez qu’il n’est pas du tout agréable de vivre constamment sur ses nerfs.

Loisirs



Des virées entre copains, pour fêter un anniversaire ou quelque chose d’autre, ça vous dirait ? Alors surveillez votre portable ou votre boîte aux lettres, car l’astre qui influence le secteur amitiés a tout prévu !

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Gémeaux et Balance

Chiffres de chance : 5 9 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Une journée bien calme en perspective ; les astres vont vous laisser quelques jours de répit côté vie de couple. Vous aurez malgré tout l’impression de faire du surplace avec votre conjoint ou partenaire, vous qui rêvez d’amours enflammées et de passions débordantes. Mais cela vous reposera un peu et vous permettra de faire le point. Célibataire, le Ciel en cet aspect vous vaudra une journée agréable sur le plan amoureux. Vous serez d’humeur badine et charmeuse, mais n’aurez peut-être pas très envie d’aller plus loin que le flirt.

Argent



Sur le plan financier, vous ne serez pas du tout disposé à suivre les conseils de prudence de votre entourage familial. Il le faudrait, pourtant ! Si vous vous laissiez aller à multiplier les dépenses inutiles, vous pourriez avoir de gros soucis très bientôt.

Santé



Inutile de dire qu’avec cette position de votre Ciel astral, vous serez en excellente forme. Seule éventuelle difficulté : vous serez si actif, vous aurez tellement d’idées et de projets, que vous pourrez par moments avoir tendance à vivre sur les nerfs. Pensez à vous reposer et à dormir suffisamment.

Travail



Journée assez difficile à vivre en raison des influx tourmentés et embrouillés. Les travailleurs manuels devront se méfier d’un geste malheureux, susceptible de provoquer un accident de travail. Pour tous les natifs, des changements dans le train-train quotidien, parfois décidés de manière improvisée, seront source de nervosité ou d’une certaine inquiétude.

Famille



Il serait utile qu’avec votre conjoint vous adoptiez une attitude commune face à la manière d’élever vos enfants et de les éduquer. Discutez franchement des légers problèmes qui vous divisent et sachez écouter un avis différent du vôtre.

Loisirs



Vous remporterez de beaux succès personnels et professionnels. Alors, forcément, vous échapperez difficilement au piège de l’égocentrisme. Ceux qui vous aiment, auront l’impression de ne plus compter pour vous.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 1 4 8







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



La routine n’aura aucune chance de s’installer cette fois dans votre vie conjugale ! Vous vous arrangerez en effet pour mettre constamment votre conjoint ou partenaire sur des charbons ardents, afin qu’il ne puisse pas s’endormir dans un petit ronron tranquille. Célibataire, cette fois, vous ne serez pas du tout attiré par les aventures sans lendemain, et vous aspirerez à trouver la personne susceptible de fonder un foyer avec vous. Celle que vous rencontrerez aujourd’hui pourrait être le partenaire idéal.

Argent



Côté finances, vous ne garderez pas les deux pieds dans le même sabot. Et, si vous évitez de prendre des risques excessifs, vous pourrez faire fructifier vos ressources.

Santé



Vous bénéficierez d’une journée on ne peut plus favorable à la santé. Vos petits maux, votre fatigue ou votre stress, qui ont dernièrement quelque peu ralenti votre rythme et perturbé votre tonus, ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Cependant, ne relâchez pas votre vigilance. Envisagez de faire une cure, de vous soigner avec des produits sains et naturels, de rester au calme. Utilisez la méthode douce, ce sera la plus appropriée.

Travail



L’action conjuguée des astres vous stimulera sur le plan professionnel. Vous serez prêt à vous défoncer pour obtenir une promotion. Avec la volonté qui vous caractérise et avec un tel vent en poupe, vous n’aurez pas beaucoup de temps pour le reste. Alors, pas de promesses en l’air ; attendez d’être plus disponible pour vous engager.

Famille



Vos efforts ne sont pas vains : vous en remarquerez cette fois les effets très positifs dans vos relations avec votre entourage familial. Continuez dans cette bonne voie et vous goûterez aux joies les plus profondes.

Loisirs



Faites jouer vos relations ou vos amitiés pour obtenir une juste récompense de vos mérites. Aussi souhaitable que soit la modestie, il est néanmoins préférable de faire reconnaître sa vraie valeur pour ne pas avoir l’impression d’avoir jeté des perles aux cochons.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Scorpion et Verseau

Chiffres de chance : 5 3 6







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Votre vie conjugale jouira d’un bel équilibre sous l’œil complice des Cieux. Gentils et attentionnés l’un envers l’autre, vous apprécierez votre bonheur de vivre avec votre conjoint ou partenaire en multipliant les occasions de vous faire plaisir mutuellement. Célibataire, votre savoir-faire allié à votre réel désir de plaire vous permettra de satisfaire certaines de vos ambitions amoureuses. Cependant, soyez attentif à contrôler votre côté plutôt paternaliste, sans quoi il y aurait un certain risque de conflits.

Argent



Côté finances, vous bénéficierez d’une très belle protection astrale. La chance va vous sourire. Voilà qui tombera à pic si vous envisagez une modification de votre vie professionnelle : n’étant pas soumis à une trop forte pression financière, vous pourrez choisir l’orientation qui vous convient, voire même prendre le temps de vous former dans une nouvelle branche.

Santé



Vous aurez peut-être besoin de vous gâter un peu sur le plan alimentaire pour vous remonter le moral. Eh bien, allez-y, sans pour autant aller au-devant des problèmes. Vous pourrez, par exemple, vous offrir une bonne tasse de chocolat chaud, de temps en temps, ou une ou deux truffes au whisky, le chocolat contenant du fer, du magnésium et des éléments antidépresseurs.

Travail



Votre vie professionnelle devrait se dérouler le plus harmonieusement du monde. Vous devrez simplement être vigilant pour éviter un accrochage avec un collègue, accrochage sans gravité mais qui vous perturberait.

Famille



Le Ciel en cet aspect laisse présager des relations harmonieuses avec vos proches, tant avec vos parents qu’avec vos enfants. Pensez à vous montrer plus souple.

Loisirs



Ne vous repliez pas sur votre propre travail en fermant les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Gardez le contact avec le monde extérieur. Il est essentiel que vous restiez au courant de tout.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 9 3 6







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Complicité, dialogue, envie de partager des activités... Voilà qui s’annonce propice aux rapprochements avec votre conjoint ou partenaire. Si vous avez récemment traversé une phase de tensions ou de désaccords, vous ferez tout pour les dissiper définitivement. Célibataire, votre vie amoureuse reprendra des couleurs. Mieux qu’une folle passion dont vous avez tendance à vous méfier, le Ciel vous proposera cette fois une histoire d’amour basée sur beaucoup d’humour et de complicité. Du sur-mesure pour vous, quoi !

Argent



Attention aux initiatives imprudentes sur le plan matériel ! Vous manquerez de patience et de discernement dans ce domaine. Pour gérer le budget familial, tenez compte de l’avis de votre conjoint.

Santé



Le Ciel vous rappellera que « Qui a santé, il a tout ; qui n’a santé, il n’a rien » (proverbe français). Accordez à votre santé la priorité absolue en toute occasion. Sachez renoncer à tout avantage, quel qu’il soit, s’il est susceptible de nuire d’une façon ou d’une autre à votre santé. Méfiez-vous surtout du surmenage dans la poursuite de vos objectifs.

Travail



Vous devrez aujourd’hui établir un équilibre entre souplesse et ingéniosité. Vos activités professionnelles pourraient bénéficier d’une journée de chance appréciable, à la condition de faire tout ce qui est nécessaire.

Famille



Dans votre vie familiale, vous vous attacherez à maintenir un climat chaleureux, sans pour autant fermer les yeux devant les problèmes. N’attachez pas trop d’importance aux petits désaccords inévitables.

Loisirs



Cet aspect de votre Ciel astral sera précieux en ce qui concerne vos relations sociales. L’aide des autres vous sera acquise d’office et vous aidera à progresser, car votre personnalité attirera de nombreuses sympathies, des invitations et des succès.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 7 2 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Il ne faudra surtout pas rater l’occasion suivante : vous pourrez consolider vos liens conjugaux. En effet, certains problèmes extérieurs contribueront à vous rapprocher de votre conjoint ou partenaire, et vous constaterez qu’ensemble, vous surmontez mieux les difficultés. Si vous êtes libre, vous vivrez des moments intenses, passionnés ; mais il faudra patienter pour trouver le partenaire idéal.

Argent



La prudence vous sera recommandée dans la gestion de vos avoirs personnels. N’apportez de modifications dans vos placements qu’à coup sûr et ne vous fiez pas à l’avis du premier venu. L’investissement immobilier vous sera temporairement déconseillé.

Santé



Beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme à votre actif. Vous entraînerez vos proches à votre suite, et vous les associerez à la plupart de vos grands projets. Cependant, attention au surmenage. Ménagez vos nerfs.

Travail



Si vos collègues essaient de marcher sur vos plates-bandes, ils verront vite de quel bois vous vous chauffez. Cependant, avec une telle attitude, vous risquez de subir des représailles ; soyez très vigilant.

Famille



Malgré votre bonne volonté, le dialogue avec vos enfants sera difficile. Vous aurez l’impression de vous trouver confronté à leurs provocations permanentes. Il vous faudra beaucoup de patience et de tact pour renouer ce dialogue si nécessaire à l’entente familiale.

Loisirs



Cet aspect de votre Ciel astral vous permettra de vous mettre en valeur. Vous brillerez, vous séduirez, vous convaincrez. Si vous devez présenter un projet important, vous serez sûr du succès.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 1







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Cette journée vous donnera envie de prendre le large, de quitter une vie de couple trop sécurisante ou routinière. Mais le Ciel calmera le jeu, vous incitant à davantage de sagesse. Célibataire, amour romantique ou passion charnelle ? Vous aurez le choix ; à vous de décider. Certains d’entre vous, ne reculant devant aucun excès, vivront en même temps une aventure romanesque et une histoire pleine de passion.

Argent



Sur le plan matériel, les soucis vous seront épargnés. Il est vrai que vous saurez gérer votre budget avec beaucoup d’habileté, et régler efficacement les problèmes concrets. Et puis, vous n’hésiterez pas à vous lancer dans des opérations financières audacieuses, tout en évitant de prendre des risques excessifs. Vous obtiendrez de beaux succès.

Santé



Cette journée, sera positive sur le plan physique dans la mesure où elle augmentera la vitalité. Le fait pourra avoir des répercussions sur le plan psychologique, en impliquant un moral en nette hausse et une tendance à l’optimisme, tendance que vous n’avez pas toujours.

Travail



Vous serez assez velléitaire : vous échafauderez de grands projets, mais vous aurez du mal à concrétiser vos belles idées. Pourtant, si vous faites preuve de courage et de persévérance, vous pourrez très bien y arriver, car cet aspect du Ciel peut se révéler un avantage appréciable.

Famille



L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos parents et de vos enfants favorisera une ambiance riche en promesses de bonheur. L’ambiance familiale sera idyllique.

Loisirs



Les astres vont propulser vos amitiés sur le devant de la scène, en vous offrant l’occasion de nouer ou de cultiver des relations dans des milieux nouveaux. De belles ouvertures en perspective, donc !

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Lion et Balance

Chiffres de chance : 7 8 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Natif vivant en couple, avec plusieurs planètes dans votre signe, vous sentirez le besoin de briller et de séduire. Vous bénéficierez en outre du soutien d’un astre, qui vous soufflera des désirs intenses. Journée harmonieuse pour la vie à deux. Tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période de bouderies et de petites disputes devraient pouvoir trouver un bon terrain d’entente. Célibataire, vous allez très probablement rencontrer la personne qui vous est destinée depuis toujours. Votre cœur fera des bonds délicieux, et vous en oublierez de manger ou de dormir !

Argent



Climat astral favorable aux transactions immobilières. D’ailleurs plus favorable aux acquéreurs qu’aux vendeurs. Il vaudrait cependant mieux passer par une agence que de chercher à vous débrouiller tout seul.

Santé



Rien de grave n’est à redouter côté santé, rassurez-vous. Mais avec cet aspect de votre Ciel astral, vos articulations risquent de vous faire souffrir, surtout si vous êtes avancé en âge. Quant au reste, c’est davantage votre moral qu’il risque d’influencer : pas facile de réguler vos humeurs !

Travail



Cette fois, vous pourrez élargir votre horizon professionnel grâce à des rencontres et à l’appui de personnes influentes. La confiance sera aussi au rendez-vous et vous fera prendre des initiatives audacieuses.

Famille



Si vous avez des enfants, vous vous sentirez plus proche d’eux que jamais. Vous réussirez à établir avec eux de bons liens de complicité. Ils se confieront à vous comme ils le feraient à leur meilleur ami. Ne manquez jamais une occasion de discuter avec eux à propos de tout et de rien, et de répondre à toutes leurs questions avec simplicité.

Loisirs



Les bons aspects planétaires vous apporteront ce jour une succession de bonnes nouvelles et la possibilité de joindre un ami qui habite très loin de chez vous. Ne demandez pas à avoir une plus grande ration de bonheur, car « un grand obstacle au bonheur, c’est de s’attendre à un trop grand bonheur » (Fontenelle).

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 6 4 3







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vos relations avec votre conjoint ou partenaire ne manqueront pas de piquant. Mais attention, le conflit ne sera jamais bien loin. Au centre de vos désaccords ? Des questions domestiques, mais aussi... vos absences, trop fréquentes. Une fois les problèmes mis à plat, discutez-en pour y apporter la meilleure solution ! Vous êtes un natif solitaire qui voudrait ne plus l’être ? Alors, le Ciel pourrait bien exaucer votre souhait. Le Ciel se fera une joie de vous offrir des rencontres amicales, parmi lesquelles se trouvera peut-être votre nouvel amour.

Argent



Un grand élan d’énergie vous animera aujourd’hui, tout reprendra forme et deviendra constructif. Mais tout cela seulement à condition de ne pas voir trop grand ou trop dispendieux. « Mange selon la hauteur de ton sac à provisions, marche selon la largeur de ton pas » (proverbe tibétain).

Santé



Assez bon tonus d’ensemble. Mais cette configuration du Ciel pourra avoir un certain impact sur votre santé. De l’énergie, habituellement, vous n’en manquez pas. Mais cette fois, vous pourrez avoir des surprises et passer sans raison apparente d’un excès de tension à l’hypotension. Si vous êtes particulièrement fragile sur ce plan, attention : mieux vaudra prendre des précautions et faire vérifier votre état par un médecin.

Travail



Le Ciel ne formera pas d’aspect majeur aujourd’hui. Vous serez donc, au travail, un peu moins audacieux que ces derniers temps, et des opportunités intéressantes peuvent vous échapper.

Famille



Cette journée vous vaudra des événements imprévus, provenant de la famille ou concernant votre domicile. N’attendez pas pour régler ces problèmes, vous trouverez rapidement des solutions. Si au contraire, vous ne faites rien, les choses risquent d’empirer au fil des jours et d’échapper complètement à votre contrôle.

Loisirs



Relations difficiles avec vos amis, dans le domaine des idées surtout. Ne vous confiez pas à eux sur des questions délicates : ils manqueraient de discrétion et de tact, surtout s’ils sont étrangers ou vivent à l’étranger. Vous aurez avantage à suivre ce conseil d’Apollonios de Tyane : « Ayez beaucoup d’amis et peu de confidents ».