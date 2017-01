Horoscope du samedi 28 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Évitez de laisser entraîner votre relation amoureuse actuelle dans le tumulte et les affrontements. Même s’il est très satisfaisant de constater que vous et votre partenaire êtes tous deux toujours aussi passionnés, n’abusez pas des tensions, car il peut en rester des rancœurs.

Argent



Vos rapports avec l’argent seront difficiles et vos finances vous donneront des sueurs froides. Vous auriez même des démêlés avec votre banquier. Il sera tard, mais pas trop tard, de prendre les devants en faisant de sévères économies.

Travail



Ne vous éloignez pas trop des sentiers battus. Pour le moment, ce qu’on attend de vous, ce sera de la rigueur et de l’efficacité ; l’originalité serait mal vue. Si vous vous rebellez, des conflits éclateront, et ce sera vous le grand perdant.

Famille



La vie de famille ira son chemin, sans heurts significatifs, sans moments exceptionnels non plus. Vos proches seront les uns et les autres pris par leurs activités personnelles, et vous-même aurez beaucoup à faire. Mais cela ne vous empêchera pas de passer de bons moments de détente ensemble.

Loisirs



Enthousiasme amical, bons échanges ou voyages en groupe effectués dans la bonne humeur : voilà ce qui attend bon nombre d’entre vous cette journée. La visite imprévue d’amis ou de membres de la famille éloignée vous fera très plaisir. Savourez bien de telles petites douceurs qui, en fin de compte, constituent la trame même de notre bonheur sur terre. « Le bonheur humain n’est pas tant le produit des grands coups de bonne fortune qui arrivent rarement que celui des petits avantages qui ont lieu tous les jours » (Benjamin Franklin).

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Lion et Verseau

Chiffres de chance : 8 3 2







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous saurez trouver des arguments de poids si votre partenaire vous reproche certains traits de votre comportement. Vous saurez très habilement vous tirer d’affaire. Vos relations sentimentales, elles non plus, n’auront pas à en souffrir.

Argent



Dame Chance vous sourira aujourd’hui. Il ne s’agira pas nécessairement d’une bonne rentrée d’argent, mais ce pourra être quelque chose d’autre d’également très agréable. Profitez-en à fond en vous disant que cela ne peut arriver tous les jours. « Il faut gouverner la Fortune comme la santé : en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise » (La Rochefoucauld).

Travail



Ne comptez que sur vous-même pour réaliser vos ambitions professionnelles. Si vous croyez trop aux promesses faites par des personnes influentes, vous risquez d’avoir une fort mauvaise surprise aujourd’hui.

Famille



Vous attacherez beaucoup d’importance au climat qui règne dans votre foyer. Vous chercherez à régler certains problèmes qui nuisaient à ce climat. Vous pourrez aussi éclaircir une affaire de succession.

Loisirs



Vous ne pourrez pas vous plaindre de la solitude. Non seulement vous serez très entouré, mais vous vous lancerez dans de grands projets collectifs avec des amis ou des relations.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Taureau et Scorpion

Chiffres de chance : 6 2 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Une aventure sentimentale se dessinera à l’horizon. Si elle vous intéresse, jouez de tous vos atouts : vous serez irrésistible, et celui qui vous tombe dessus s’en rendra vite compte.

Argent



Le ciel, va vous aider à effectuer des transactions financières intéressantes. Son impact positif sera renforcé. Votre compte en banque pourra donc commencer à gonfler à vue d’œil !

Travail



Soyez vigilant sur le plan professionnel. Attention aux conflits avec vos supérieurs, qui pourraient avoir de sérieuses conséquences. Avec vos collègues, favorisez le dialogue au lieu d’imposer votre volonté.

Famille



Il y aura des remous dans votre vie familiale. Il faut dire que vous maintiendrez une attitude contradictoire vis-à-vis de vos proches : tantôt vous jouerez les tyrans domestiques, tantôt vous serez conciliant.

Loisirs



Vous réussirez à mêler habilement travail et plaisir. Ainsi, vous sortirez encore plus que d’habitude, en vous arrangeant pour rencontrer des personnes influentes capables d’être utiles à votre carrière.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 2 8 7







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vous risquez d’être contrarié dans vos projets amoureux et vous pourriez décider de vous jeter à fond dans le travail, avec l’obsession de rentabiliser vos activités. Ce ne sera pas mal cette fois-ci, mais n’en faites pas un style de vie : vous perdriez votre charme et même votre goût de vivre !

Argent



Vous ne manquerez pas de chance et de charme. Tout devrait vous réussir sur le plan financier. Alors, profitez-en pour faire des transactions. Si vous êtes en affaires, ce sera le temps de faire fortune. Ne doutez pas de vos capacités.

Travail



Un influx astral énergisant dans un secteur de travail de votre thème réveillera votre dynamisme et votre ambition. Mais attention : il vous rendra en même temps trop agressif. Si vous avez des revendications à faire, allez-y doucement !

Famille



La vie domestique, comme d’ailleurs tout autre domaine, comporte des aléas. N’épuisez pas votre énergie par un trop grand souci de perfection. Ne cherchez pas plus loin la cause des disputes survenues aujourd’hui au sein de votre famille.

Loisirs



N’exigez-vous pas trop des autres ? Il faudra vous faire une raison : en dépit de vos discours, vous ne pouvez changer les mentalités d’un seul coup. Apprenez la tolérance : pour vivre, laissez vivre !

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Cancer et Balance

Chiffres de chance : 5 6 2







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Il ne serait pas intelligent de vouloir rivaliser avec l’homme (la femme) que vous aimez, uniquement pour lui prouver votre égalité ou même votre supériorité. Ce jeu ne serait pas du goût de l’autre, quoi qu’il (elle) en dise. Aussi, jouez les provocateurs (provocatrices) si vous le voulez, mais prenez garde à ne pas vous faire prendre au piège par un(e) partenaire qui vous laissera froidement tomber.

Argent



Vos finances ne se sont jamais aussi bien portées. Vous compte en banque se remplira et, pour votre plus grande satisfaction, vous permettra d’accroître le pécule de vos économies. Même si vous n’avez pas pour habitude de faire des folies, vous pourriez bien vous laisser aller à quelques dépenses agréables cette fois.

Travail



Belle progression dans votre carrière. Vous jouirez d’un prestige accru, et votre opinion fera autorité. Si êtes à votre compte et que vous cherchiez un associé, vous pourriez trouver la perle rare.

Famille



Vous serez tellement occupé par diverses tâches que vous aurez très peu de temps à consacrer à votre famille. Heureusement, tout ira bien, et vos proches n’auront pas particulièrement besoin de votre présence. Vos enfants seront par moments assez agités, mais ne vous inquiétez pas : ils canaliseront rapidement leur énergie dans des activités positives.

Loisirs



Il pourrait vous arriver aujourd’hui d’être trop réaliste, au point de perdre le sens de la réalité et par conséquent de vous exposer à des déceptions que vous aurez du mal à supporter. Essayez d’avoir une vision plus juste des gens et des choses. Afin de vous protéger contre la tristesse et le découragement provoqués par le comportement des autres que vous jugez déplorable, rappelez-vous cette maxime d’Oscar Wilde : « Comment a-t-on pu dire que l’homme est un animal raisonnable ! Il est tout ce qu’on veut, sauf raisonnable. »

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Scorpion et Poissons

Chiffres de chance : 3 6 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Si vous avez connus dernièrement des déboires sentimentaux, cette journée, vous aidera à réparer les pots cassés et à retrouver votre sérénité. Certains, profondément marqués par leurs épreuves, n’hésiteront pas à tenter le tout pour le tout et à recommencer à partir de zéro leur vie affective sous de meilleurs auspices. Les célibataires seront moins angoissés et pourront faire aujourd’hui la rencontre de leur vie ; c’est là un délicieux petit conte à l’eau de rose qui les fera planer.

Argent



Cette journée laisse présager une diminution de vos ressources ou une augmentation de vos dépenses. Dans les deux cas, cela signifie qu’il va falloir restreindre votre train de vie, ce qui vous contrariera. Les mieux organisés d’entre vous s’en sortiront en renégociant un étalement de leurs dettes. Ceux qui jusque-là préféraient ignorer le problème pourraient se voir rappeler à l’ordre par leur banquier.

Travail



Si vous travaillez en association, un petit contrôle de la situation ne sera pas superflu. Il ne faudra pas hésiter à vous opposer à certaines transactions que vous jugez mal engagées ou trop risquées.

Famille



Certains influx planétaires vous aideront à apaiser les querelles dans le cercle de votre famille et à rendre le climat environnant plus serein, plus chaleureux malgré l’agressivité de certains membres. En fin de journée, vous pourrez savourer une paix délicieuse, conquise à la pointe de votre gentillesse. Vous aurez peut-être des nouvelles d’un parent qui vit au loin ; ces nouvelles seront enthousiasmantes.

Loisirs



Vous allez voir sous un jour très différent un copain ou un collègue, et cela fera progresser fortement vos sentiments envers lui. N’hésitez pas à dire que vous reconnaissez avoir commis une erreur autrefois et que vous êtes maintenant prêt à la réparer : ces moments sont moins désagréables qu’on ne le croit et permettent d’améliorer sensiblement les choses.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Gémeaux et Lion

Chiffres de chance : 1 4 6







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Vous risquez de découvrir brutalement que votre partenaire amoureux s’est éloigné de vous. Alors, faites le nécessaire pour que cela n’arrive pas. Si vous êtes libre, vous ferez une rencontre prometteuse.

Argent



Les placements à long terme et les transactions engageant d’importants capitaux seront favorisés. D’autre part, vous pourrez entreprendre avec succès des démarches auprès d’organismes administratifs ou sociaux.

Travail



Galvanisé, vous n’aurez rien d’un dilettante. Tout au contraire, vous vous acharnerez à mener à bien vos projets, ne ménageant ni vos efforts ni votre temps. Par chance, la récompense ne sera pas très longue à venir, ce qui vous motivera encore plus pour persévérer.

Famille



Tâchez de modérer votre esprit de critique. Sans quoi, vos proches n’oseront plus rien dire ni rien faire, et alors il n’y aura plus la possibilité de dialogue, d’entente et d’harmonie chez vous. Astreignez-vous à faire preuve de tolérance, à parler moins et à écouter plus.

Loisirs



Il vous faudra faire appel à toute votre diplomatie pour éviter les frictions. Vous serez en effet enclin à l’intolérance, à vous montrer intransigeant et intraitable.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Scorpion et Capricorne

Chiffres de chance : 5 3 2







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Votre destin amoureux prendra vraisemblablement une tournure toute nouvelle cette fois-ci, et vous serez la première personne à en être surprise. En effet, vous serez courtisée par des personnes auxquelles vous n’auriez jamais cru pouvoir plaire, compte tenu des énormes différences de situation sociale ou matérielle, ou d’âge. Ne commettez surtout pas l’erreur de chercher à masquer votre sentiment d’infériorité par une attitude hautaine ou agressive. Dites-vous que si l’on vous sollicite, c’est que vous bénéficiez d’un atout valable, atout dont vous n’êtes probablement pas bien conscient. Laissez-vous aller au plaisir d’être désiré et répondez favorablement au soupirant qui semble vous convenir le mieux. Selon toutes les indications astrales, vous n’aurez pas à regretter un tel comportement.

Argent



À partir d’aujourd’hui, un influx régulateur séjournera dans la Maison IX. Profitez-en pour mettre de l’ordre dans vos comptes, et régler quelques problèmes pécuniaires litigieux. Durant cette journée, vous aurez l’art et la manière pour cela.

Travail



Réjouissez-vous ! Vous bénéficierez d’une plus grande liberté d’action dans votre métier. Vous, qui avez tant de mal à vous plier aux règles et aux contraintes de la vie de bureau ou d’usine, vous pourrez enfin souffler. De plus, vos relations avec vos collègues seront très constructives. Si vous leur faites une fleur, soyez sûr qu’ils sauront vous renvoyer l’ascenseur.

Famille



Il est probable que certains de vos proches parents vous mènent la vie dure. Ils chercheront à s’immiscer dans vos affaires et rien ne peut vous mettre plus en colère. Tâchez de garder votre calme, ou la situation ne fera qu’empirer. Cela ne veut pourtant pas dire que vous devrez laisser faire.

Loisirs



Vous admettrez difficilement de vous soumettre aux ordres de qui que ce soit. Si vous ne savez pas dominer votre goût immodéré de l’indépendance, vous n’éviterez probablement pas une petite catastrophe.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 8 9 3







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Ce jour, aura certainement pour effet de vous ragaillardir le cœur. Votre vie sentimentale va prendre une tournure enrichissante, notamment par la transformation d’une amitié en un sentiment beaucoup plus tendre. Mais ce ne serait peut-être pas une bonne chose pour vous si l’on en croyait Sénèque, qui disait : « L’amitié est toujours profitable, l’amour est parfois nuisible. »

Argent



Côté argent, les choses se gâteront à cause des dissonances astrales. Gare à une dépense imprévue, ou à un rappel d’impôt pour ceux qui auraient été négligents.

Travail



Aujourd’hui, les astres seront disposés à vous aider à améliorer votre situation professionnelle. Votre esprit d’entreprise et votre sens de la décision vous permettront de mettre sur pied des projets tant rentables que constructifs pour l’avenir. Il faudra, cependant, chercher à contrôler votre caractère quelque peu capricieux, instable, qui vous empêche souvent d’aller jusqu’au bout de vos idées.

Famille



La vie familiale sera animée, et par moments assez tendue. Ce sera surtout le cas si vous avez des enfants. Les impacts célestes pourront faire régner un climat de confusion et d’incompréhension. Essayez d’analyser au mieux les positions de chacun, et surtout d’avoir une attitude très claire, de manière à ce que tout le monde retrouve l’équilibre.

Loisirs



Vu l’aspect de votre ciel astral, vous aurez le vent en poupe. Cela constitue toujours un excellent atout pour grimper socialement sans avoir le vertige. Faites attention pour ne pas vous laisser griser par la situation et commettre de regrettables erreurs de jugement sur les gens et les choses.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Vierge et Scorpion

Chiffres de chance : 4 2 8







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Soutenu par les astres, vous devriez voir votre vie amoureuse prendre son envol. Ce sera vrai pour la plupart d’entre vous. Mais il faudra toutefois compter avec l’impact de certains influx astraux. Voilà un cocktail assez détonnant Que peut-il en résulter ? Le meilleur pour certains, qui sauront allier élan fougueux et tendresse, dynamisme et sens de la durée. Le pire pour d’autres, qui verront leurs désirs se frigorifier. Enfin, une dernière catégorie de natifs évitera tous ces problèmes : ceux qui, se retireront dans leur tour d’ivoire et observeront avec une commisération hautaine les jeux de l’amour et du hasard.

Argent



La journée sera propice aux opérations immobilières d’envergure. Vous pourrez aussi améliorer l’équilibre de votre budget, grâce à une gestion habile de vos finances.

Travail



Ne sous-estimez pas vos adversaires. Ils ont sur vous l’avantage d’être sans scrupule. Trouvez le défaut de la cuirasse, et vous l’emporterez sans trop de peine. Cherchez à élargir l’horizon de vos connaissances.

Famille



Soyez prudent dans vos rapports avec les membres de votre famille. L’ambiance dans votre foyer sera électrique, et un mot mal pensé ou un geste mal placé aurait l’effet de mettre le feu aux poudres !

Loisirs



Vous serez nombreux à vouloir prendre du recul, à chercher des réponses à des questions fondamentales. Si c’est votre cas, vous envisagerez, par exemple, de faire une retraite dans un monastère, ou de découvrir d’autres écoles de pensée et de spiritualité comme le bouddhisme.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Bélier et Lion

Chiffres de chance : 5 9 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vous qui, habituellement, ne demandez qu’à craquer au premier regard, vous vous montrerez plus circonspect cette fois. Vous serez en effet très exigeant. Si vous vivez seul, il faudra se montrer à la hauteur pour vous convaincre. Si vous êtes marié, vous prendrez du recul par rapport à votre vie de couple. Mais si vous faites un bilan de votre vie à deux, vous ne pourrez au fond que vous féliciter de votre situation.

Argent



Vous aurez à faire face, dans les affaires, à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Votre intérêt sera de mettre tout en œuvre pour y voir clair. La négligence dans ce cas pourrait entraîner des conséquences financières désastreuses.

Travail



Garder les pieds sur terre dans votre travail. C’est sans doute ce que vous aurez du mal à faire, et pourtant il faudra absolument y parvenir. En effet, vous serez enclin à vous lancer à l’aveuglette dans des projets utopiques, à vous laisser entraîner dans des aventures hasardeuses, ou encore à prendre des décisions importantes sur un coup de tête. Seulement, ces erreurs risquent de vous coûter cher, parce qu’elles pourraient compromettre la stabilité de votre situation professionnelle. Surveillez-vous donc de près, et acceptez de faire un gros effort de réalisme.

Famille



Vous serez plus que jamais hostile à une discipline trop stricte vis-à-vis de vos enfants. Vous estimerez qu’un enfant doit avant tout être bien dans sa peau et qu’il a besoin, pour s’épanouir, de vivre dans un climat de tolérance et d’harmonie. S’il travaille mal à l’école, par exemple, pourquoi le traumatiser en le grondant durement ? À votre avis, il est indispensable de comprendre d’abord les raisons profondes de ses difficultés, puis d’agir en conséquence. Parfait ! Seulement, évitez d’aller d’un extrême à l’autre, et sachez sévir lorsque ce sera nécessaire.

Loisirs



Disputes et brouilles ont jalonné votre chemin ces derniers temps. Cela a été en grande partie de votre faute, car vous ne preniez personne en considération. Ce comportement désordonné et excessif vous a laissé épuisé au moral comme au physique et vous porte maintenant à la déprime. Tâchez de vous reprendre en main et de vous réconcilier avec votre entourage si vous ne voulez pas continuer à subir les conséquences fâcheuses de vos erreurs.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Cancer et Sagittaire

Chiffres de chance : 8 6 9







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vous pouvez vous attendre à un renouveau agréable dans votre vie sentimentale. Une charmante romance pourrait éclore aujourd’hui.

Argent



Une personne qui vous est très chère pourrait vous accuser de ne pas être tout à fait désintéressé, et cette flèche acérée vous irait droit au cœur. Évitez toujours, dans toute la mesure du possible, de mêler amour et argent ; un tel mélange n’est jamais bon, pour ne pas dire explosif.

Travail



Réussite par l’effort et le travail personnel : telle devrait être votre devise. Ne voyez pas trop grand car vous risquez de vous faire écraser par vos propres projets grandioses. Limitez vos dépenses ; ne faites pas le gros achat que vous envisagiez depuis quelque temps, malgré les diverses incitations de la part du vendeur. Évitez les jeux de hasard, même les plus anodins, parce qu’ils sont aptes à diminuer votre détermination en vous faisant entrevoir la facilité. Avancez résolument et avec optimisme : le succès total est au bout du chemin.

Famille



Vos rapports avec ceux que vous aimez auront la priorité. Vous entretiendrez un climat chaleureux et tendre. Célibataires, il y aura du coup de foudre dans l’air ; attrapez-le si vous voulez mettre fin à votre solitude.

Loisirs



Vous exercerez votre pouvoir de séduction sur votre entourage amical, et les résultats flatteront votre amour-propre. Vous mènerez tout le monde par le bout du nez.