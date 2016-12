Horoscope du samedi 31 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Il y aura de l’animation dans votre vie conjugale ! Perturbé par le Ciel, vous aurez plutôt tendance à établir des rapports de force dans votre couple. Seulement, vous n’aurez pas intérêt à pousser votre partenaire à bout, ou il finira par se rebiffer. Ses réactions pourraient vous prendre au dépourvu ! Célibataire, pas question de vivre en solitaire ! Plus avenant et plus ouvert que d’habitude, vous n’aurez aucun mal à jouer de votre charme

Argent



Les affaires et le commerce bénéficieront aujourd’hui de l’appui des astres. En particulier, les achats, l’augmentation de votre garde-robe, les projets concernant des cadeaux à faire plus tard seront très favorisés, en ce sens que vous aurez d’excellentes idées et trouverez des aubaines.

Santé



Ce n’est pas l’énergie qui vous manquera cette fois-ci. Pas plus que l’envie d’atteindre des objectifs professionnels élevés ! Vous vous impliquerez même beaucoup dans votre travail, et votre aptitude à concentrer votre énergie sur des buts précis décuplera votre efficacité. Voilà qui vous permettra de réaliser de brillantes performances.

Travail



Vous serez sous les bonnes influences des astres. Il vous est conseillé de profiter de ces bons influx pour lancer une affaire importante, pour prendre des initiatives, pour faire des démarches. Vos chances de réussite seront bien meilleures qu’en d’autres temps.

Famille



L’impact astral ne sera pas négatif, et nombre d’entre vous vont voir leurs parents ou leurs enfants passer par une phase de grand dynamisme. Mais comme un influx sera mal aspecté, l’ambiance chez vous pourra devenir un peu tendue.

Loisirs



Cette ambiance astrale n’aura pas pour effet d’améliorer votre humeur : un retard dans la correspondance, une petite erreur commise par un collègue, etc., en voilà assez pour vous faire monter sur vos grands chevaux !

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Balance

Chiffres de chance : 8 9 1







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Avec deux hôtes de poids, influençant le secteur amour, votre vie amoureuse va être sujette à des modifications. Si vous êtes marié, vous aurez besoin de davantage d’indépendance, ce qui ne sera peut-être pas du goût de votre conjoint. Si vous êtes solitaire, une rencontre importante est possible, mais vous ne serez pas facile à séduire.

Argent



Il y aura un certain dynamisme dans la circulation de l’argent : vous en toucherez et en donnerez. Vous dépenserez peut-être plus pour autrui que pour vous-même, mais cela vous fera plaisir. Très nette chance en argent et aux jeux de hasard ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

Santé



Ouf ! Après des semaines difficiles, les planètes se repositionneront de façon harmonique. Elles vous perfuseront d’une vitalité qui vous rendra plein d’allant. Fidèle à votre légende, vous mènerez de front plusieurs activités avec une facilité déconcertante. Les planètes vous insuffleront aussi une humeur très sensuelle. Et, vous le savez bien, l’amour constitue la meilleure des vitamines !

Travail



Dans le domaine professionnel, c’est la rigueur qui paiera, soyez-en certain. Vous aurez la possibilité de consolider progressivement votre position grâce à une discipline stricte et à un respect scrupuleux des délais promis.

Famille



Aujourd’hui, sous l’influence d’un Ciel astral en belle configuration, vous accorderez la priorité à vos relations avec les êtres que vous aimez. Relation très tendre avec vos enfants.

Loisirs



Le Ciel vous incitera à remettre en question vos rapports avec certains de vos amis et voisins. Vous réfléchirez aux moyens de ne pas vous laisser abuser et de garder en toutes circonstances votre liberté vis-à-vis d’eux.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 2 7 9







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Excellent climat astral pour votre vie à deux. Vous pouvez vous attendre à une journée de grande chance en couple. Vous êtes un natif solitaire ? Avec ce soutien céleste, il y aura fort peu de risques pour que vous le restiez. Préparez-vous à une rencontre mémorable !

Argent



Vous devrez vous montrer d’une vigilance rigoureuse dans le domaine financier : cette configuration de votre Ciel sera assez dangereuse. Vous serez enclin à dépenser un peu trop, de manière imprudente et désordonnée. Un peu de volonté pour ne pas céder aux tentations, s’il vous plaît !

Santé



Ne laissez pas la déprime s’installer en vous. Réagissez immédiatement avant que ces idées noires ne dégénèrent en problème plus grave. Si vous en avez la possibilité, faites une sieste au cours de la journée : ce sera le meilleur moyen de vous changer les idées ! Manger suffisamment et, surtout, évitez de sauter des repas.

Travail



Dans le travail, une proposition nouvelle et intéressante vous sera peut-être faite. N’hésitez pas à consulter au préalable des personnes susceptibles de vous conseiller utilement et d’orienter votre choix. D’une manière générale, grâce aux bons influx astraux, vous serez prudent et réaliste, et vous ne manquerez pas d’énergie. Tous les atouts seront donc entre vos mains. A vous de savoir les utiliser !

Famille



Le Ciel bien aspecté mettra en vedette votre vie familiale. Cela veut dire que, tout en menant une vie très active, vous aurez besoin de vous ressourcer auprès de vos proches. Vous sentirez instinctivement que les efforts que vous faites, dans votre travail par exemple, ne prennent leur sens que pour les moments de bonheur partagés avec vos parents ou vos enfants.

Loisirs



Vous déborderez d’énergie et de force, mais vous risquez de les employer mal à propos. Vos façons autoritaires ne pourront engendrer que conflits et disputes. Aussi aurez-vous tout intérêt à dominer votre brusquerie et à éviter tout écart de langage.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Gémeaux et Vierge

Chiffres de chance : 8 3 5







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Dans votre vie de couple, évitez de ruminer de vieilles rancœurs et ne remettez pas sans cesse sur le tapis vos anciennes querelles. D’autre part, ne faites pas de projets en ce moment ; contentez-vous de jouir des bonnes choses comme elles se présenteront. Si vous vivez seul, vous n’aurez pas envie de vous disperser ; vous ne voudrez entamer une relation que si vos sentiments et ceux de votre partenaire sont authentiques et vous semblent pouvoir déboucher sur un engagement à long terme.

Argent



Il faudra se préparer à des retournements soudains de situation au moment même où vous devrez faire face à une échéance financière. N’attendez donc pas le dernier moment pour vous organiser. Et surtout, ménagez-vous une large marge de manœuvre en prévoyant le pire, par exemple les défaillances possibles de vos débiteurs ou un retard du courrier à cause d’une grève.

Santé



Si vous n’arrivez pas à convaincre vos interlocuteurs du bien-fondé de vos idées, pas la peine de vous énerver et de vous épuiser pour autant. Ecoutez-les, plutôt, et misez sur le dialogue. Pour parvenir à un accord, on n’a pas trouvé mieux !

Travail



Le Ciel en aspect défavorable pourra entraîner un certain ralentissement dans votre travail ou, pour certains natifs du premier décan, une déception. Mais ne vous découragez pas : il n’a pas qu’une influence néfaste. Il va en effet aussi réveiller votre ambition et vous aider à mieux faire face à vos responsabilités. Son impact à long terme sera donc positif.

Famille



L’impact du Ciel sera assez léger. Vos relations avec vos proches devraient donc passer par une phase assez harmonieuse, à condition toutefois de ne pas vous montrer trop exigeant avec eux.

Loisirs



Prenez garde aujourd’hui à ne pas pécher par excès de confiance ou d’optimisme. Vous pourriez avoir de bien mauvaises surprises en constatant que vous n’avez pas le soutien inconditionnel des astres. Certaines personnes, qui vous paraissaient si honnêtes et si gentilles, se révéleront des canailles à pendre ! Méfiez-vous aussi de certains amis, et faites en sorte de ne pas introduire le loup dans la bergerie.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 2 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



L’amour passera cette fois avant tout le reste, même si vous avez juré de fermer définitivement votre porte à Cupidon. Votre horizon sentimental sera très dégagé. Une charmante rencontre est probable, ou une embellie spectaculaire dans vos relations existantes. À vous tous les plaisirs du cœur et du corps ! Profitez-en au maximum, car ce sont ces plaisirs qui vous donneront le moment de l’infini et de l’éternité.

Argent



Voilà le moment idéal pour mettre au point une stratégie financière de premier ordre. Vous saurez évaluer au plus juste les risques à prendre afin de faire fructifier vos ressources sans compromettre l’équilibre de votre situation matérielle actuelle.

Santé



Efforcez-vous d’être clair avec votre agressivité. La réprimer ou la détourner pourrait vous faire mal : elle pourrait alors provoquer des hostilités sourdes, ou se retourner contre vous, par exemple sous forme d’allergies, d’éruptions cutanées, d’herpès ou d’eczéma. Si vous êtes furieux contre quelqu’un, efforcez-vous de le lui faire savoir, ou mieux encore, de le lui dire vous-même.

Travail



Vous aurez tout intérêt à vous remonter les manches, à ne pas ménager vos efforts pour mettre en œuvre une création, produire ou réaliser quelque chose de neuf dans votre vie professionnelle. Il est à prévoir qu’on se mettra parfois en travers de votre route. Mais vous pourrez compter sur des appuis sérieux, solides, fiables, et même envisager une union ou une association.

Famille



Le présent aspect du Ciel vous permettra d’améliorer vos relations avec votre entourage familial. Vous exprimerez vos bons sentiments plus facilement, et les risques de malentendus seront diminués d’autant.

Loisirs



Vous ne tiendrez pas en place. Vous éprouverez une grande soif de renouveau. Aussi calme qu’une pile électrique, vous vous heurterez souvent à vos proches. Contrôlez mieux vos états d’âme : vous gagnerez en sérénité.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 4 8 2







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les liens conjugaux déjà noués s’approfondiront. Vous ne vous ennuierez guère avec votre conjoint ou partenaire, qui vous révélera ses trésors d’esprit, d’humour, et aussi sa connaissance du monde. Célibataire, un influx sera en aspect harmonique. C’est une influence qui, d’ordinaire, accroît le magnétisme attractif. Elle provoque souvent les aventures sentimentales les plus inattendues ou les rencontres les plus invraisemblables.

Argent



De l’agitation, de l’orage vont troubler votre Ciel astral. Vous connaîtrez un recul dans vos affaires, et votre situation pécuniaire s’avérera vulnérable. Pourtant, vous pourrez compter sur une certaine réussite obtenue à la force du poignet, à condition de consentir des sacrifices assez importants.

Santé



Vous vous porterez très bien. Le seul hic résidera dans le fait que votre énergie, sans être affaiblie, aura du mal à emprunter les voies qui lui sont réservées et s’agitera dans tous les sens. Un peu de calme rétablira les choses. Pensez à faire de longues promenades, faites-vous masser, prenez des infusions calmantes. Il n’en faudra pas plus pour se faire du bien !

Travail



Dans votre travail, votre entêtement et votre intransigeance agaceront nombre de gens et ne serviront pas vos intérêts. Il serait avantageux d’être plus souple. « Brebis accommodantes trouvent place dans la bergerie » (proverbe allemand).

Famille



Votre vie familiale sera mise en valeur. L’ambiance sous votre toit sera chaleureuse. Si vous êtes père (ou mère) de famille, prêtez attention à ce que vos enfants vous diront. Ils passeront en effet par une phase de très grande intuition. Leurs rêves, les histoires qu’ils inventent s’ils sont petits, s’avéreront passionnants et instructifs.

Loisirs



Vous aurez la visite d’amis éloignés. Vous aurez également des échanges d’idées fructueux avec les relations et amis, notamment dans le domaine artistique, philosophique ou philanthropique.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Bélier et Taureau

Chiffres de chance : 3 5 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Cœurs solitaires, votre vie pourrait bien amorcer un virage aujourd’hui. Vous qui ne croyez guère au coup de foudre, vous aurez des chances d’y succomber en raison des excellents aspects d’un Ciel bien aspecté. Concernant votre vie de couple, la détente sera à l’ordre du jour. Après avoir connu bien des soucis, vos relations avec votre conjoint ou partenaire s’amélioreront sensiblement. Vous parviendrez à nouveau à dialoguer avec lui, au lieu de vous enfermer dans le silence à la moindre contrariété.

Argent



Une journée sans histoire dans l’ensemble. Avec le courant de chance qui vous protège en ce moment, vous ne devriez avoir aucun souci financier aujourd’hui. Si vous avez des projets d’envergure concernant un achat ou un investissement, vos démarches vous permettront de poser des jalons importants.

Santé



Excellent équilibre de fond. Certes, vous serez peut-être un peu moins dynamique que dernièrement, mais, en même temps, vous serez plus calme et moins nerveux, ce qui ne sera pas un mal. Seuls quelques-uns d’entre vous pourront ressentir les effets des dysharmonies formées par les astres, qui leur vaudront des malaises diffus et difficiles à diagnostiquer. Attention, si vous voyagez à l’étranger, à ne pas manger n’importe quoi sous peine d’intolérance alimentaire.

Travail



Si vous pratiquez un métier demandant patience et réflexion, votre intuition vous aidera à faire des découvertes intéressantes. Ces travaux, tout en accaparant beaucoup de votre temps, ne porteront pas ombrage à vos relations affectives.

Famille



Evitez de participer aux discussions qui éclateront entre les membres de votre famille ; il sera préférable de ne pas prendre parti. Faites appel à vos qualités de diplomate pour régler un différend.

Loisirs



Les aspects astraux seront forts et aigus. Fiez-vous donc plus à votre propre jugement et à votre propre intuition qu’aux avis des autres. Les opinions que vous formerez au sujet des autres pourraient se confirmer plus tard en vous donnant raison. Mais, naturellement, vous aurez du mal à bien vous connaître vous-même !

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 2 4 9







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Avec deux astres influençant le secteur vie de couple, les choses ne seront pas vraiment faciles. Ces deux planètes formant en effet des aspects négatifs, vous aurez du mal à vous entendre avec votre partenaire. Celui-ci vous reprochera, entre autres, de consacrer trop de temps à votre travail. Essayez de ne pas vous fâcher.

Argent



Tous les natifs du signe qui ont dernièrement du mal à boucler leur budget devraient commencer à souffler. Quelques-uns d’entre vous auront encore un peu de mal à retrouver l’équilibre ; mais pour la plupart, les temps seront beaucoup plus faciles. Tâchez malgré tout de rester raisonnable et de ne pas dépenser plus que ce que vous avez : autant les astres évitent de vous compliquer la vie, autant aucune planète ne viendra à votre secours si vous vous mettez dans une situation critique.

Santé



Avec vous, il ne faut jamais se fier aux apparences. Même si vous n’en avez pas l’air, vous êtes un angoissé. Mais cette fois, vous maîtriserez cette tendance et vous aurez le moral ! Voilà qui contribuera à favoriser votre équilibre physique et nerveux. De plus, les troubles digestifs seront en diminution.

Travail



Certaines de vos ambitions pourraient se réaliser, à condition que vous y mettiez un peu du vôtre. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui même, et réglez les affaires en suspens.

Famille



Vous pourrez renouer avec des parents que vous avez plus ou moins perdus de vue, et avoir autour de vous toute votre famille. En un mot, vous serez comblé, d’autant plus que vous vous entendrez mieux que jamais avec vos enfants.

Loisirs



Vos vrais amis vous manifesteront leur profond attachement, et ce sera pour vous un réel réconfort. Si vous avez des moments de liberté, élargissez le champ de vos connaissances, dans des domaines inhabituels.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Vierge et Capricorne

Chiffres de chance : 1 8 3







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Les astres vous promettent une journée très agréable côté cœur. Si vous vivez une union stable, l’entente sera parfaite au sein de votre couple. Si vous êtes libre, vous aurez de fortes chances de tomber amoureux ; les intellectuels et les beaux parleurs vous fascineront particulièrement.

Argent



Cette fois, c’est de votre charme que proviendra le succès financier. Si vous êtes représentant ou si vous travaillez dans l’art ou l’hôtellerie, cette journée vous sera particulièrement favorable. Soignez votre mise, et n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre esthéticienne.

Santé



Vous vous porterez aussi bien que possible, faisant preuve d’une endurance exceptionnelle. L’homéopathie et les produits naturels conviendront parfaitement à ceux qui ont de petits problèmes constants. Bonne journée pour procéder à une intervention chirurgicale d’ordre esthétique.

Travail



Cet aspect du Ciel vous sera globalement favorable. Vous jouirez d’un bon moral. Vos projets rencontreront un accueil favorable, et vous pourrez élargir votre champ d’action. Mais le risque de dispersion sera grand ; sachez-vous concentrer sur un but précis. Attention également à tout ce qui est démarches, accords, règlements, échanges verbaux ou écrits.

Famille



Un projet familial ou immobilier, retardé jusque-là, pourrait se concrétiser sans encombre grâce au coup de main de la part d’une personne bien placée de votre entourage.

Loisirs



Vous aurez l’occasion de prendre une part très active dans des manifestations ou des groupements. Cette journée pourra aussi marquer le point de départ d’une entreprise prometteuse avec quelqu’un d’autre. En tout cas, votre rythme d’activité s’intensifiera, et vous bénéficierez de circonstances favorables.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 4 2 9







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Cette configuration du Ciel pourrait vous valoir un climat assez tendu sur le plan conjugal. Vous devrez ainsi affronter un conjoint dont l’humeur sera vindicative et qui se montrera très chatouilleux sur les questions d’argent. Vous marcherez sur des oeufs ; faites tout votre possible pour n’en casser aucun ! Célibataire, vous donnerez à vos amours un goût de fruit défendu ; elles n’en seront que plus savoureuses !

Argent



Grâce à votre enthousiasme et à votre optimisme, bien soutenus par l’ambiance astrale, vous réussirez à mener à bien des projets que beaucoup de gens autour de vous croyaient irréalisables. Méfiez-vous des envieux, qui pourraient vous nuire en exploitant votre sensibilité à la flatterie.

Santé



Vous serez tenté d’envisager une remise en forme complète. Allez-y sans hésiter, au profit de votre pouvoir de séduction. Commencez par privilégier les aliments riches en vitamine C : prenez beaucoup d’oranges, de pamplemousses, de citronnade fraîche ; préparez des salades de saison copieusement parsemées de persil et d’ail, pour effacer la fatigue. Faites aussi une cure de levure de bière, riche en vitamine B ; cela donnera, entre autres, de l’éclat à vos cheveux. Enfin, n’oubliez pas le sport et un sommeil suffisant.

Travail



Vous aurez sûrement des projets ambitieux et des idées plein la tête, car vous vous estimez à la traîne par rapport à d’autres personnes de votre entourage professionnel. Malheureusement, il faudra s’attendre à des retards et des blocages rébarbatifs, qui seront principalement le fait de Jupiter mal aspecté. Gardez quand même le sourire en attendant des jours meilleurs.

Famille



Le secteur de votre thème astral lié à la famille ne sera influencé par aucune planète importante. La vie de famille sera donc facile et paisible. Attention simplement à l’influence d’un astre en aspect défavorable, qui mettra parfois les plus âgés de la maisonnée de mauvaise humeur.

Loisirs



La chance sera particulièrement vive pour tout ce qui concerne les contacts, les déplacements. Il est donc à conseiller de s’adresser en priorité à des personnes nouvelles ou haut placées, qui seront plus attentives qu’à l’habitude et qui réagiront favorablement au bon esprit des natifs, à leur mélange de dynamisme et d’optimisme.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Vierge

Chiffres de chance : 8 3 4







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Les natifs vivant en couple risquent de passer par une phase plutôt difficile à vivre, pendant laquelle un intense besoin de liberté entrera en conflit avec leur besoin de sécurité et de stabilité. Célibataire, vous serez bien décidé à profiter pleinement de votre liberté, et vous ne serez guère indulgent envers les partenaires un peu trop collants, même s’ils vous manifestent un amour débordant !

Argent



Evitez à tout prix d’écouter les conseils de votre entourage concernant les placements. Vos proches vous pousseraient à faire de grosses bêtises dans la gestion de vos finances. Suivez votre intuition.

Santé



Pour bien vous porter et combattre l’influence négative d’un Ciel en aspect défavorable, privilégiez les aliments à haute teneur protéique, tout en réduisant les graisses et l’alcool. A vous les poissons et les viandes bien maigres ! Vous pourrez faire des brochettes de bœuf, d’agneau, ou d’abats ; cuisinez le poisson en papillote ou au gril sur un lit d’herbes aromatiques.

Travail



Le Ciel professionnel sera assez dégagé, mais vous devrez tout de même vous préparer à quelques obstacles dus un astre mal aspecté. Pour certains d’entre vous il aura simplement pour effet de les surcharger de responsabilités. Une promotion sera alors possible, mais cela vous demandera beaucoup de travail. Pour les autres, cette planète pourra entraîner une certaine stagnation.

Famille



Vie de famille satisfaisante. Vos parents vous aideront à concrétiser certains de vos projets, tandis que vos enfants se montreront inventifs et bien dans leur peau. Si l’un d’entre eux doit passer un examen, n’ayez crainte : il devrait s’en sortir haut la main.

Loisirs



Dans vos diverses relations, vous aurez de grandes satisfactions grâce à votre flair accru de tacticien. Vous aurez votre énergie habituelle, mais vous saurez vous arranger pour ne pas attaquer les gens de front. Si un détour s’impose, vous le ferez volontiers, sans pour autant souffrir d’un sentiment de manquer de courage ou de consentir à des compromis déshonorants.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Gémeaux et Lion

Chiffres de chance : 4 7 8







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vive la stabilité conjugale et la sécurité affective ! Ce sera votre credo. Il est vrai que vous aurez bien souvent l’occasion de vous féliciter de la présence de votre conjoint ou partenaire à vos côtés. Entre vous deux régneront l’harmonie et la complicité. Célibataire, vous ne serez guère pressé d’abandonner votre chère liberté, et vous vivrez au rythme de vos battements de cœur. Cependant, celui ou celle que vous rencontrerez aujourd’hui devrait vous faire changer d’avis et vous donner envie d’officialiser votre relation.

Argent



Des bouleversements financiers imprévisibles pourraient vous faire perdre beaucoup d’argent. Aussi, si vous tenez absolument à spéculer, prenez au moins l’avis de spécialistes, qui vous éviteront peut-être des placements franchement hasardeux.

Santé



Une planète dans sa position actuelle n’est pas maléfique par nature et ne devrait donc rien provoquer de réellement ennuyeux sur le plan santé. Mais elle est la planète de la gourmandise ! Attention, donc, à ne pas abuser des nourritures terrestres, et notamment de l’alcool. Même si vous disposez en général d’un système digestif solide, mieux vaudrait ne pas trop le mettre à contribution !

Travail



Sur le plan professionnel, il faudra savoir agir au bon moment et adopter un profil bas lorsque le besoin s’en fera sentir. Prenez des contacts, nouez des alliances secrètes avant d’abattre vos cartes maîtresses.

Famille



Vos rapports avec vos êtres chers ne devraient poser aucun problème particulier. Seuls ceux qui sont brouillés depuis longtemps avec certains membres de leur famille pourraient voir resurgir des tensions ; peut-être serait-il temps de tenter une réconciliation.

Loisirs



Le Ciel vous poussera à sortir beaucoup pour retrouver vos amis, entretenir des relations utiles ou tout simplement pour ne pas vous faire oublier de certains milieux qui vous intéressent. Tout cela risque de vous faire encourir de gros frais. Faites attention à ne pas déséquilibrer votre budget pour des futilités.