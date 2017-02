Horoscope du samedi 4 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



La bonne entente s’installera dans votre couple. Faites attention à ce que les problèmes de la vie quotidienne ainsi que vos soucis socioprofessionnels ne prennent pas le pas sur votre vie privée. Sachez équilibrer les choses.

Argent



La protection des astres vous apportera dans le domaine matériel des occasions que vous n’osiez plus espérer. Ne vous fiez pourtant pas toujours aux apparences ; étudiez méthodiquement les propositions qui pourraient vous être soumises.

Travail



Les bons aspects astraux vous donneront le besoin d’agir, d’entreprendre, mais avec tact et diplomatie. Vous aurez plus que jamais confiance en votre étoile et en vous-même, ce qui vous conduira sur le chemin du succès. Certains natifs songeront à se recycler, d’autres à se perfectionner dans une langue étrangère ou une profession secondaire, d’appoint. Bonne journée pour les interprètes, les journalistes.

Famille



Vous avez tendance à trop prodiguer les conseils de prudence à vos enfants. Attention ! À force de les mettre en garde, vous finirez par freiner tous leurs élans, et ils n’oseront plus prendre la moindre initiative. Vous ne voulez tout de même pas en faire des poules mouillées ! Alors, veillez à dissimuler votre inquiétude exagérée.

Loisirs



Votre spécialité aujourd’hui, ce sera de vous embourber. Comment vous en sortir ? Essayez de ne plus vous laisser ligoter par votre appétit de règles, de lois et de morale. Il est parfois désirable et profitable de sortir du chemin, le temps de cueillir une fleur sauvage. « Mêle à ta sagesse un grain de folie ; il est bon de faire à propos quelque folie » (Horace).

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Poissons

Chiffres de chance : 2 6 4







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Il est dans votre nature d’être très exigeant en amour. Célibataire, vous pourriez très bien passer votre vie à chercher la perle rare, préférant vivre seul que mal accompagné. Votre choix porte sur des valeurs morales d’une très haute qualité, et vous vous trompez rarement dans vos engagements. On ne peut qu’admirer votre comportement, qui privilégie la raison au détriment du cœur. Toutefois, sachez aussi vous accommoder de la réalité, car les gens sont les gens et non des dieux. Si vous poussez trop loin votre exigence, vous risquez d’avoir à le regretter quand il sera trop tard.

Argent



Dans le domaine matériel, il s’agira surtout de consolider vos acquis. Grâce à des placements sûrs, vous ferez fructifier tranquillement vos ressources.

Travail



Le secteur professionnel sera bien influencé. Vous ferez des progrès enthousiasmants. Évitez cependant de dévoiler trop rapidement les projets que vous avez formés. Méfiez-vous de tous ceux qui sont toujours prêts à prodiguer des conseils, car ils sont le plus souvent motivés par leur propre intérêt et non par le vôtre.

Famille



Les rapports conjugaux seront sous de bons auspices. L’accord sera parfait en bien des points. La journée serait bien choisie pour effectuer quelques embellissements au foyer, pour le rendre plus accueillant ou plus confortable, sans qu’on ait à se ruiner.

Loisirs



Vos nerfs seront fortement mis à contribution, et vous risquez de réagir avec agressivité, ou du moins avec impatience. Méfiez-vous de vos excès et de vos exigences. Les relations humaines seront fragiles, et beaucoup d’entre vous vont être obligés de faire une sélection dans leur entourage.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Capricorne

Chiffres de chance : 7 4 1







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Célibataires, vous mènerez une vie trépidante et vous briserez bien des cœurs. Si vous êtes marié, vous rêverez de l’heureux temps où vous étiez libre ; évitez tout de même ces regrets stériles.

Argent



Vie matérielle protégée et sans problème particulier. Vous serez favorisé dans vos transactions diverses, vos spéculations boursières et vos initiatives immobilières. Seuls les sujets du premier décan devront se montrer plus circonspects et avisés dans leurs placements et tout effectuer dans la parfaite légalité ; ils devront se méfier des beaux parleurs, des démarcheurs au bagou irrésistible, et aussi éviter de signer contrats ou engagements à long terme.

Travail



La voie sera libre et vous aurez toutes les chances de progresser rapidement. Tâchez également de régler définitivement certains problèmes qui vous opposent régulièrement à vos collègues ou collaborateurs, afin d’éviter qu’ils ne prennent bientôt des proportions inquiétantes.

Famille



Profitez de cette journée, où le ciel vous incitera à la souplesse, pour chercher à résoudre vos problèmes familiaux. Vous serez disposé à faire des concessions et à vous mettre à la place de vos êtres chers.

Loisirs



Ne vous laissez pas intimider ou influencer. Maintenez vos revendications si elles sont justifiées au cours de discussions mettant en jeu vos intérêts. Mais rien ne vous interdit de vous y prendre avec diplomatie.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 6 2 1







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Fort de la bonne influence du ciel, qui vous permettra d’être compris sans avoir à vous livrer, vous pourrez succomber au coup de foudre réciproque en pratiquant les dialogues muets et les regards qui en disent long. Votre timidité habituelle n’agira plus aujourd’hui comme un obstacle, et vous vous sentirez libre et agile comme un aigle dans les airs.

Argent



Vous devrez faire un effort pour garder la tête sur les épaules et pour ne pas vous lancer dans des entreprises financières irréalistes. Vos idées seront géniales, certes, mais elles s’avéreront souvent difficiles sur le plan pratique, du moins dans les circonstances actuelles.

Travail



Vous aurez enfin la volonté de faire aboutir les projets qui vous tiennent à cœur. On vous reprochera parfois d’être butée bourrique, mais en réalité on admirera votre ténacité, votre détermination et votre aptitude à mener jusqu’au bout, avec calme et sans éclats de voix, ce que vous aurez entrepris.

Famille



Il y aura des risques de dissensions conjugales dues à des divergences sur le train de vie à mener. Aucun critère objectif ne pouvant être invoqué, l’idéal serait, dans votre couple, que chacun fasse sa part de concessions pour atteindre un compromis acceptable par les deux parties. Malheureusement, la tendance sera plutôt aux réactions brutales, ce qui pourrait provoquer une ambiance de tension très vive.

Loisirs



Le ciel intensifiera votre désir d’élargir votre champ d’action, votre vision des choses, votre soif de liberté. Vous pourrez cultiver une relation amicale avec une personne énergique, qui vous encouragera à afficher vos convictions, pour vous démarquer de votre milieu professionnel ou de certaines personnes qui exercent des pressions sur vous ou qui vous freinent.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 5 3 6







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Vous aurez un sex-appeal du tonnerre, et vous n’hésiterez pas à user de votre pouvoir de séduction. Si vous trouvez que votre partenaire n’est pas assez attentionné, vous vous amuserez à le rendre jaloux.

Argent



Votre énergie persévérante, jointe à l’appui total des astres, expliqueront vos succès très nets dans votre travail. Votre situation se consolidant, vous pourrez songer à des placements financiers.

Travail



Votre vie professionnelle évoluera toute à votre avantage. Vos ambitions seront bien soutenues, et vous pourrez compter sur la chance pure et les appuis de haut niveau pour faire progresser vos intérêts. Promotion flatteuse ou distinction honorifique de prestige pour certains natifs. Les voyages d’affaires seront couronnés de succès.

Famille



Ne prenez pas aujourd’hui de décisions qui concernent votre vie familiale. Vous n’aurez pas les idées très claires et, de plus, vous refuserez d’écouter les suggestions de votre entourage. Quel dommage !

Loisirs



Vous aurez le chic pour vous mettre en valeur et vous rendre indispensable. Mais vous serez en même temps tenté de faire du forcing, de vous imposer. Attention ! Vous risquez de faire de l’ombre à quelqu’un.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Taureau et Balance

Chiffres de chance : 4 2 9







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Votre couple commence-t-il à donner des signes d’essoufflement à cause de la banalité de la vie quotidienne ? Eh bien, aujourd’hui les astres mettront un peu d’animation dans votre ménage en provoquant quelques petites dissensions ou ranimeront l’attention des jolis cœurs dans votre sillage. Sachez jouer sagement avec le feu !

Argent



Avec les efforts que vous avez déployés, l’argent finira par rentrer, et ne soyez pas étonné s’il coule à flots. Méfiez-vous cependant des dépenses impulsives : vous ne savez pas toujours résister, et c’est ainsi que vous pourrez vous retrouver avec des acquisitions qui ne servent pas à grand-chose.

Travail



L’ambiance astrale vous incitera à vous éloigner de la réalité et à rêver. Vous serez moins osé et moins concret que d’habitude. Il y aura donc une grande part d’irréalisme et d’imprécision dans le travail que vous effectuerez aujourd’hui.

Famille



Beau fixe sur votre vie conjugale. Certains problèmes domestiques provoqueront des discussions courtoises. Votre complicité avec votre partenaire sera formidable. Mais avec vos enfants, le dialogue sera moins facile.

Loisirs



La grisaille quotidienne, ça suffit ! Vous aurez peine à constater qu’il ne se passe rien de mirobolant dans votre vie. Offrez-vous un nouvel objectif, et le ciel se mettra en quatre pour vous aider à l’atteindre. Vous voulez améliorer votre condition physique ? Alors, mettez-vous au régime et faites du sport. Si cela vous chante, changez de look en optant pour un lifting, en adoptant une nouvelle coiffure ou en renouvelant de fond en comble votre garde-robe. Et puis, que diriez-vous de l’objet que vous contemplez tous les jours en vitrine en vous rendant au travail ?

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Bélier et Capricorne

Chiffres de chance : 1 4 9







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



L’entrée d’un influx positif dans votre Maison XI jouera sur le plan amoureux un rôle globalement favorable. Sans créer de véritable surprise, cette planète pourrait transformer un état de camaraderie en un lien amoureux et cela de manière progressive. Chez les couples déjà formés, elle invitera à approfondir les relations, qui seront davantage axées sur l’attrait commun pour les plantes, pour les animaux et surtout pour les enfants.

Argent



Avec la présente configuration astrale, vous pourrez équilibrer votre budget, voire même améliorer vos revenus, à condition d’avoir la tête sur les épaules et de ne prendre aucun risque. Vous manquerez en effet par moments de lucidité ou, tout simplement, vous n’aurez pas tous les éléments en main pour faire les bons choix ; seule la prudence sera donc payante.

Travail



Cette fois-ci, ne vous fiez qu’à vous seul. Vous compliqueriez inutilement la situation si vous alliez faire appel à la collaboration d’un tiers. Soyez réaliste et gardez votre calme. Prenez le temps d’étudier l’affaire sous tous ses aspects, puis foncez droit au but.

Famille



Même avec votre entourage familial, n’oubliez pas que toute vérité n’est pas bonne à dire. Pesez soigneusement vos paroles, ou vous risquez de déchaîner l’hostilité ou l’indifférence générale.

Loisirs



Les présents influx accentueront au maximum votre dynamisme et votre pouvoir d’attraction. Profitez-en à fond pour entreprendre. Un lien inhabituel et fort pourrait se former de façon brusque ou spontanée.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Verseau

Chiffres de chance : 7 3 2







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous allez entrer dans une période beaucoup plus calme sur le plan sentimental. Cela faisait plusieurs semaines que les planètes valaient à certains couples d’importantes tensions, qui se sont peut-être même traduites par une rupture. Cette fois, votre vie conjugale devrait reprendre un cours normal. Si vous êtes un cœur solitaire, les influences planétaires seront favorables à une rencontre, et nombre d’entre vous se lanceront sans doute dans une aventure à deux.

Argent



Le climat astral de la journée vous incitera à faire preuve de bon sens en matière financière. Il ne sera pas inutile de penser que la gestion de vos finances doit suivre certaines règles objectives. Ne vous lancez pas dans des dépenses si celles-ci ont pour première conséquence l’effet de vous endetter ; vous le regretteriez amèrement par la suite, car « les dettes abrègent la vie » (Joubert).

Travail



Cette journée sera excellente pour vous. Vous mettrez en chantier de nombreux plans pour obtenir un avancement ou quelques gains supplémentaires. Les influx planétaires faciliteront vos diverses démarches. Mais comme toujours pour votre cas, l’effort et non la chance pure restera le facteur essentiel de la réussite.

Famille



Vous manquerez d’entrain, sous l’effet contraignant des astres. Effectivement, vous aurez l’impression que le courant ne passe pas avec vos proches. Il ne vous reste plus qu’à provoquer une grande explication.

Loisirs



Votre vie pourra se trouver passablement bouleversée. Vous risquez de connaître des complications à la suite de disputes, à moins que vous ne subissiez des frustrations de la part de vos propres amis. Malgré cette fâcheuse conjoncture, prenez les choses du bon côté et tout s’arrangera plutôt bien.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 6 2 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Si votre vie conjugale est très fragile, la journée risque d’être éprouvante. Mais si votre entente avec votre partenaire est solide, vous saurez rester complices malgré des petites dissensions concernant le travail ou les relations avec la famille. Si vous vivez seul, la configuration planétaire actuelle vous rendra plus exigeant que jamais en amour.

Argent



Ce ne sera pas le moment de se lancer dans des spéculations hasardeuses ; tenez-vous-en aux valeurs sûres. N’essayez pas d’imposer votre volonté à contre-courant, vous pourriez être balayé de manière irrémédiable.

Travail



Au travail, dépêchez-vous de vous attaquer aux projets ambitieux, exigeant à la fois beaucoup de tonus, d’assurance et même une bonne dose d’audace. Car bientôt des problèmes imprévus risquent de vous perturber, et vous aurez plus de mal à mener à bien vos entreprises. Et puis, vous pourriez vous laisser envahir par la peur de l’échec.

Famille



Vous pourriez avantageusement envisager de changer de résidence. Une affaire intéressante devrait se présenter aujourd’hui.

Loisirs



Il faudra vous méfier tout particulièrement des gens que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mal, et ne pas introduire n’importe qui chez vous. Vous risquez d’avoir une très désagréable surprise en constatant que vous vous êtes fait dérober de l’argent ou un objet de valeur.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 8 3 2







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Madame, une douce résistance bien dosée pourrait améliorer vos rapports sexuels. Quant à vous, monsieur, vous aurez besoin de tact et d’intuition. La femme, disait Balzac, est comme une harpe qui ne livre ses secrets qu’à celui qui en sait bien jouer.

Argent



Si les questions matérielles vous ennuient le plus souvent, ce ne sera pas le cas cette fois. Vous consacrerez même beaucoup de temps à gérer votre situation financière et à chercher les meilleurs placements possibles, les investissements les plus rentables à moyen ou long terme. Toute cette énergie ne sera pas vaine, bien au contraire, puisque vous obtiendrez de très bons résultats.

Travail



Sur le plan professionnel, c’est vous qui aurez l’initiative, car les astres seront d’une parfaite neutralité. Vous aurez envie de vous imposer, mais vous ne serez pas prêt, pour autant, à faire des concessions. Cela pourra poser quelques problèmes si votre travail ne vous laisse aucune marge de manœuvre : vos méthodes trop personnelles seront mal perçues. Mais si vous exercez une profession demandant esprit d’initiative et créativité, vous ferez des merveilles.

Famille



Vos relations avec vos enfants risquent d’être assez animées. Ceux-ci ne manqueront pas de tonus, mais ils seront souvent difficiles à cadrer. Rien de bien ennuyeux s’ils sont encore petits ; mais s’ils abordent l’adolescence ou sont un peu plus âgés, vous devrez négocier pour obtenir ce que vous voulez. Les prendre de front ne servirait à rien, sinon à les braquer et à accentuer leur besoin d’autonomie, voire de révolte. Heureusement, tout cela ne portera pas à conséquence. Essayez de garder votre calme.

Loisirs



L’un de vos meilleurs amis risque de vous décevoir. Ne le jugez pas trop vite. Donnez-lui au moins une chance de s’expliquer. Si vous appreniez, plus tard, qu’il s’agissait d’un malentendu, vous ne vous le pardonneriez pas ; faites donc preuve de fair-play. Mais même si votre ami est fautif, soyez prêt à passer l’éponge pour ne pas perdre une bonne relation. « Chez les amis, tout s’excuse, tout passe » (La Fontaine).

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 8 6 3







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Il y aura très vraisemblablement quelques escarmouches entre vous et votre partenaire si vous ne réussissez pas à faire abstraction de vos soucis et préoccupations. Mais très vite l’incompréhension balayée et la tendresse reviendra.

Argent



Climat astral ambigu concernant vos finances. D’un côté, vous allez bénéficier du soutien influx astral, qui va vous aider à améliorer votre équilibre budgétaire. Mais de l’autre, attention, un influx beaucoup moins facile à vivre, stationnera aussi dans le secteur d’argent de votre thème. Cela n’affectera pas le train de vie de tous les natifs ; mais pour quelques-uns d’entre eux, cela pourra provoquer une déception.

Travail



Gros plan sur votre vie professionnelle. Ce sera une journée importante qui vous donnera l’occasion de faire vos preuves, de tester vos capacités et vos aptitudes dans la voie que vous avez choisie.

Famille



Ambiance dynamique en famille, avec, parfois, des moments de tension si vous avez des enfants. Même si vous avez beaucoup à faire, essayez de prendre le temps de vous occuper de vos chérubins d’un peu plus près. S’ils sont petits, ils auront davantage besoin de votre tendresse ; et s’ils sont un peu plus âgés, ils solliciteront vos conseils.

Loisirs



Attention aux problèmes avec l’Administration ! Ceux d’entre vous qui ne sont pas au clair risquent d’avoir des ennuis. Vérifiez vos factures, payez vos impôts, vos contraventions et, surtout, ne roulez pas sans assurance ou sans vignette.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Poissons

Chiffres de chance : 2 6 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Le ciel présidera à votre destin amoureux. Si vous vivez en couple, vos relations avec votre conjoint seront empreintes de tendresse, de complicité et d’une belle sensualité. Si vous êtes un cœur à prendre, cela pourra vous valoir une rencontre palpitante. Seul point à surveiller : méfiez-vous de votre impulsivité ; contrôlez vos sentiments et vos élans, et tout ira bien.

Argent



Excellente journée pour organiser quelques discussions au sujet de vos finances, et de vos placements si vous en avez. Méditez les conseils qu’on vous donnera et suivez-les. De bonnes affaires sont possibles actuellement. D’autre part, n’hésitez pas à embellir votre foyer sans pour autant vider votre compte en banque.

Travail



Quand vous tracez votre sillon, rien ni personne ne peut vous en éloigner. Cette fois, vous trouverez les moyens de donner des bases plus solides à votre situation professionnelle, et aucun obstacle ne s’y opposera.

Famille



Vous pourrez connaître une journée de vie familiale plutôt difficile. En effet, un influx affectera en dissonance la Maison VI. Quelques problèmes surgiront du fait de l’antagonisme existant entre vous d’une part, et vos parents, vos enfants ou votre conjoint d’autre part.

Loisirs



Aujourd’hui, vous aurez l’occasion de former des liens amicaux sans conséquences, qui vous changeraient les idées et vous redonneraient confiance en vos pouvoirs d’attraction. Les natifs du troisième décan, eux, trouveront des joies tranquilles dans leur cercle amical habituel.