Horoscope du samedi 7 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



L’ambiance astrale de la journée vous sera très avantageuse sur le plan amoureux. Elle vous rendra plus ouvert, plus séduisant et plus jeune d’allure que d’habitude, ce qui vous permettra non seulement de faire des rencontres sans lendemain mais aussi poser les bases d’une relation affective sérieuse. Vue de l’extérieur, votre vie de couple donnera l’impression d’être plutôt sereine. Cependant, de sérieux désaccords risquent de se produire avec votre conjoint. Vous aurez l’impression de ne plus du tout être sur la même longueur d’onde que lui.

Argent



Vos finances risquent de traverser une phase mouvementée. Si les astres peuvent vous apporter une rentrée d’argent inattendue, un influx risque de vous faire prendre les vessies pour des lanternes. Ce ne sera donc pas le moment de vous lancer sans précaution dans des opérations financières hasardeuses.

Santé



Pas de problème particulier de santé. L’action bienveillante des astres vous protégera de toutes les maladies. Mais vous aurez tendance à dépasser les bornes. Quoi qu’il en soit, le rappel à l’ordre se fera dans la douceur et sans entamer votre bonne forme physique et mentale.

Travail



Vous serez tenté de tout mettre en œuvre pour réaliser un projet audacieux ou d’envergure. Cependant, tous les éléments ne seront pas encore réunis pour qu’il se concrétise selon vos vœux. Prenez patience.

Famille



Vous pourrez renouer avec des parents que vous avez plus ou moins perdus de vue, et avoir autour de vous toute votre famille. En un mot, vous serez comblé, d’autant plus que vous vous entendrez mieux que jamais avec vos enfants.

Loisirs



Répondez favorablement à vos amis qui font appel à vous dans leur détresse. Vous seriez impardonnable si vous faisiez la sourde oreille ou si vous invoquiez de vagues prétextes pour vous dérober. « L’ami véritable est l’ami des heures difficiles » (Ennius). Soyez digne du nom d’ami.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Bélier et Capricorne

Chiffres de chance : 8 6 2







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



La journée s’annonce positive côté conjugal. Vous ne devriez avoir aucun mal à faire de nouvelles rencontres. Mais l’enjeu sera plutôt de ne pas vous laisser embarquer dans une aventure si cela risque de briser votre couple. Célibataire, recherchez la compagnie des natifs du Poissons ou du Cancer. Et avec eux, mettez-vous à l’heure bleue. L’ambiance astrale leur insufflera un romantisme qui vous fera chavirer le cœur et les sens. La journée s’annonce délicieuse pour deux âmes sensibles et amoureuses comme vous.

Argent



Côté argent, les choses se gâteront à cause des dissonances astrales. Gare à une dépense imprévue, ou à un rappel d’impôt pour ceux qui auraient été négligents ! Ne comptez pas trop sur la chance pour arranger les choses. Ne vous lancez pas dans des opérations hasardeuses, cela vaudra mieux pour vous.

Santé



Des influx astraux énergisants influenceront votre secteur santé. Dans l’ensemble, cette compagnie astrale dynamisante devrait vous valoir une bonne résistance, aussi bien physique que morale. Mais méfiez-vous tout de même d’un petit risque d’accident au niveau musculaire ou articulaire, plus encore si vous pratiquez un sport plus ou moins violent.

Travail



Vous qui étiez face à un mur qui vous empêchait de progresser dans votre travail, allez enfin voir la chance tourner en votre faveur. Vous ferez les bons choix et consoliderez votre situation professionnelle. Si vous êtes au chômage, courage : vous allez retrouver du travail assez rapidement.

Famille



Vos relations avec vos proches seront dans l’ensemble équilibrées. Vos parents se montreront conciliants et protecteurs, tandis que vous aurez à cœur d’assumer sérieusement vos responsabilités vis-à-vis de vos enfants. Attention simplement à ne pas vous laisser envahir par votre travail au point de négliger la famille.

Loisirs



Interdiction absolue de faire des confidences ! Faites la sourde oreille aux tentatives qui vous seront faites pour soutirer vos secrets. Evitez surtout de parler à vos amis et relations de votre situation professionnelle ou financière.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Vierge

Chiffres de chance : 2 3 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Coup de foudre pour de nombreux célibataires. Une seule idée : vous marier le plus tôt possible. Attention, pas de précipitation. Laissez passer un peu de temps avant de prendre une décision irrévocable. Si vous vivez en couple, attention à ne pas vous montrer trop froid ou réservé : votre partenaire pourrait se sentir mal aimé ou délaissé. Rappelez-vous que « ceux-là n’aiment pas qui ne manifestent pas leur amour » (Shakespeare).

Argent



Votre équilibre budgétaire sera protégé. Un coup de chance incroyable est d’ailleurs possible. Si vous faites partie des heureux élus qui ont droit à une bonne surprise, restez quand même prudent : placez cet argent au lieu de le dépenser.

Santé



Le Ciel en cet aspect jouera sur votre santé. Et comme il parle de rayonnement et de vitalité, vous serez de très bonne humeur et plutôt en forme. Mais pour certains d’entre vous, sans que rien de grave ne les menace, ils risquent d’être un tantinet patraques. Migraine, léger problème digestif, peut-être...

Travail



Vos responsabilités professionnelles pourraient se voir remises en considération. Vous aurez à défendre vos intérêts avec acharnement et opiniâtreté. Mais gardez courage : tout se passera au mieux.

Famille



Votre vie familiale s’avérera pétulante. Cette animation sera le plus souvent agréable à vivre, malgré quelques risques de nervosité. Le Ciel va spécialement protéger vos relations avec vos parents et avec les personnes les plus âgées de votre entourage familial. Pensez à réunir tout le monde sous un prétexte quelconque : le bonheur sera au rendez-vous.

Loisirs



Vous réussirez à mêler habilement travail et plaisir. Ainsi, vous sortirez encore plus que d’habitude, en vous arrangeant pour rencontrer des personnes influentes capables d’être utiles à votre carrière.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Lion

Chiffres de chance : 3 2 8







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Si votre partenaire ne vous fait pas monter souvent au septième ciel, vous ne lui cacherez pas que vous pourriez bien aller chercher votre plaisir ailleurs ! Pourtant, vous aurez intérêt à être plus réaliste, car il impossible à quiconque de satisfaire vos désirs excessifs ! Célibataire, vous recevrez des marques d’affection d’un être cher, et cela vous mettra du baume dans le cœur. Certains d’entre vous feront une rencontre exaltante, mais tout à fait à l’improviste ou dans un lieu insolite. Joie amoureuse promise à tous les natifs du signe.

Argent



Il pourra vous arriver à point nommé aujourd’hui des gains inattendus pour vous permettre de réaliser certaines choses dont vous rêviez depuis fort longtemps, que ce soit pour améliorer vos affaires ou pour vous offrir un voyage d’agrément. Attention à ne pas dépenser votre argent rien que pour satisfaire vos caprices passagers.

Santé



Rien à signaler côté santé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle ! Votre résistance physique sera bonne, et vous ne devriez en principe souffrir d’aucun trouble notable. Attention simplement à ce que votre forte agressivité naturelle ne se retourne pas contre vous : vous risqueriez alors de vous sentir angoissé, ou de développer des maladies d’origine psychosomatique.

Travail



Les astres dans votre Ciel vous pousseront très certainement à améliorer votre situation professionnelle. Mais la balle sera dans votre camp : c’est vous, et vous seul, qui déciderez d’éventuelles modifications. Soyez cependant attentif : le hasard pourra vous faire cette fois rencontrer des gens qui élargiront vos centres d’intérêt et avec qui il sera possible de mettre quelque chose de nouveau et d’intéressant sur pied.

Famille



Avec vos proches, vous manquerez de patience et de compréhension. Une dispute pourrait vous opposer à un de vos enfants. Vous serez intraitable. Mais ce n’est évidemment pas en agissant de cette façon que vous jouirez de l’harmonie et de la paix.

Loisirs



Mû par un vif désir de plaire, un besoin accru de sociabilité, vous vous sentirez attiré vers le brillant, le spectaculaire, les plaisirs, les arts et les hobbies. Si vous entreprenez un nouveau violon d’Ingres, votre apprentissage sera grandement facilité.

Couleur porte-bonheur : Rose

Affinités astrales : Bélier et Taureau

Chiffres de chance : 5 9 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Les astres vont vous gratifier d’une journée bien calme en couple. La sérénité prévaudra. Vous aurez malgré tout l’impression de faire du surplace avec votre partenaire, vous qui rêvez d’amours enflammées et de passions débordantes. Mais cela vous reposera un peu et vous permettra de faire le point. Célibataire, Vénus en cet aspect vous vaudra une journée agréable sur le plan sentimental. Vous serez d’humeur badine et charmeuse, et n’aurez peut-être pas très envie d’aller plus loin que le flirt aimable. Le grand amour, ce sera pour plus tard !

Argent



Cette journée sera celle de la réussite financière. Ce sera le moment de prendre des risques, de spéculer. La chance vous soutiendra de manière insolente, vous permettant d’augmenter sensiblement vos gains avec un minimum d’efforts. Il faudra cependant éviter de se laisser griser par le succès, de tomber dans le piège d’une vie facile, avec la possibilité de se retrouver finalement sous le pont du clochard !

Santé



Cette journée vous communiquera un dynamisme et un enthousiasme extraordinaires. Vous aurez envie de sortir de la routine, d’aller à l’aventure, d’entreprendre des choses grandioses et démesurées. Tout cela pourra être excellent. Faites tout de même attention à ne pas dépenser votre énergie à tort et à travers.

Travail



Vous voudrez tout, tout de suite ! Impatient, impétueux, vous ne supporterez pas les frustrations et les contrariétés. Autant dire que vous ne vous lancerez pas dans des projets à long terme, mais préférerez le court terme.

Famille



Vos enfants commettront quelques bêtises qui vous agaceront beaucoup. Mais inutile d’élever la voix et de vous répandre en réprimandes interminables. « Là où l’ongle suffit, point n’est besoin de la hache » (proverbe indien).

Loisirs



Cette journée, est faste pour l’amitié. Progressez lentement dans les relations amicales que vous allez créer. Vous aurez tout à gagner en vous montrant plus sélectif.

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 2 6 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Vous connaîtrez des joies ineffables. Pour que rien ne vienne perturber ce climat si harmonieux, ne faites pas de gros caprices, financiers ou autres. Célibataire, vous supporterez de plus en plus mal la solitude affective. Mais cela ne doit pourtant pas vous inciter à nouer, sur une impulsion, des liens avec des personnes peu faites pour vous. Ce serait d’autant plus dommage que vous aurez des chances de faire une rencontre très importante ce jour.

Argent



Profitez de cette journée sans histoire pour revoir vos placements et vos investissements : vous trouverez de bonnes solutions. D’autre part, pourquoi pas, pour lancer un compte épargne action : cela vous aidera à économiser chaque mois un peu d’argent et, lentement mais sûrement, à vous constituer un capital.

Santé



En principe, bon équilibre de base, si vous ne tentez pas le diable. Votre résistance ne sera pas menacée. Mais avec l’influence d’un influx astral dans un secteur de votre thème lié à la santé, vous n’aurez pas intérêt à négliger votre corps. Respectez une bonne hygiène de vie, dormez votre content, et évitez les repas trop lourds dont vous êtes si friand.

Travail



Faites le bilan de votre situation professionnelle. D’après la configuration astrale actuelle, un recyclage sera indispensable à certains natifs ; d’autres devront changer d’orientation. Il leur faudra se rendre à l’évidence que, de nos jours, la mobilité et une grande faculté d’adaptation sont les facteurs essentiels de la réussite professionnelle.

Famille



Net allégement en perspective dans le domaine familial. Vos relations avec vos proches entreront dans une phase beaucoup plus facile à vivre, marquée par le dialogue, la complicité et la tendresse. Ceux d’entre vous qui ont vu certains de leurs proches traverser des épreuves difficiles dernièrement auront enfin la joie de les voir retrouver l’équilibre, la santé et le sourire.

Loisirs



Journée favorable pour nouer de nouvelles relations, principalement dans le domaine culturel et intellectuel. N’ayez pas peur d’avoir des vues originales et de les exprimer en toute franchise.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 1 9







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



La vie amoureuse des célibataires sera assez calme. Il ne faudra donc pas vous attendre aux coups de foudre répétés, aux émotions fortes et aux passions délirantes. Cela ne signifie pourtant pas que des rencontres n’auront pas lieu, mais que celles-ci se feront sous le signe du calme et de la lucidité - ce qui peut être d’ailleurs un gage de sérieux et de longévité. Le ciel en aspect harmonique va réveiller les sentiments et la libido des natifs du signe qui vivent déjà en couple. Ils auront toutes les chances de voir leurs liens se resserrer.

Argent



Ce climat astral vous rendra plus sage en matière de finances. Vous serez moins enclin à dépenser beaucoup ou pour des choses d’une utilité douteuse. Et vous suivrez ce conseil de Caton le Censeur : « N’achetez pas ce qui est utile, mais ce qui est nécessaire ».

Santé



Vous serez en une forme excellente. Vous déborderez de dynamisme et de joie de vivre ; et même si vous attrapez un rhume ou une indigestion, vous vous remettrez en un temps record. Mais attention : Vénus décuplera la gourmandise, et votre tour de taille risque d’en faire les frais.

Travail



Excellentes perspectives professionnelles. Vous aurez la possibilité de faire d’importantes rencontres. Elles vous conduiront peut-être à prendre une nouvelle orientation ou à élargir votre horizon habituel.

Famille



Les astres vont vous permettre d’atteindre un profond équilibre dans vos relations avec votre famille. Capable d’assumer toutes vos responsabilités avec tendresse et affection, vous serez pour vos proches un havre de sécurité, sans pour autant entraver leur liberté et leur autonomie.

Loisirs



Cette configuration de votre ciel astral fait craindre des malentendus avec vos amis. Méfiez-vous de la calomnie et de ceux qui pourraient avoir intérêt à vous éloigner d’un être que vous aimez, pour lequel vous avez une amitié de longue date.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Lion et Balance

Chiffres de chance : 7 9 3







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous allez rêver de nouveauté, de changement ; bref, vous aurez envie que ça bouge dans votre vie conjugale. Et si votre conjoint ou partenaire ne perçoit pas cette lassitude, il risque d’avoir à gérer une situation délicate. En effet, vous pourriez bien aller chercher votre plaisir ailleurs ! D’autant plus que les occasions de rencontres seront nombreuses. Célibataire, vous collectionnerez les coups de cœur et les aventures. Mais une rencontre décisive vous tombera dessus sans crier gare et pourra transformer votre conception de l’amour.

Argent



Si vous n’avez pas empoché de gros gains dernièrement, ce sera maintenant le moment de vous rattraper. Cette fois, diversifiez vos investissements. Tentez votre chance tous azimuts : sports, courses de chevaux, casinos, grattages, etc. Un seul domaine à éviter, celui des jeux de cartes entre amis : vous êtes trop naïf et seriez rapidement plumé !

Santé



Superbe tonus. Pour maintenir votre résistance physique à un si bon niveau, il est indispensable que vous pratiquiez un sport de façon régulière. Un peu de gymnastique ne suffit pas ; il faut encore courir, jogger ou nager.

Travail



C’est une journée de chance professionnelle qui s’offrira à vous, à condition que vous n’alliez pas la gâcher par des erreurs de jugement ou de vains bavardages. Vous aurez plein d’idées et de projets originaux parfaitement réalisables. Ne le criez pas sur les toits et méfiez-vous des personnes à qui vous pourriez les exposer à la légère : certaines pourraient les mettre à profit et vous ne vous en apercevriez que trop tard.

Famille



Après quelques mises au point, vous saurez faire naître entre les membres de votre famille une meilleure entente. Votre vie familiale connaîtra, en fait, une ambiance bien agréable.

Loisirs



Vous aurez, grâce aux influx planétaires favorables, un certain talent social. Mais n’en abusez pas : il y a des moments où il vaut mieux être discret et se tenir coi. Observez les autres et tirez parti de leurs défauts.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 4 1 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Conseil : rien n’est plus dangereux pour un couple que le silence qui s’insinue lentement dans ses rapports mutuels et décourage sournoisement le dialogue. Réagissez ! Discutez avec votre partenaire, abordez tous les sujets, même les plus tabous, même si vous avez du mal à garder votre sang-froid. Ce sera le meilleur moyen de crever l’abcès et de retrouver une belle complicité. Célibataire, côté cœur, situation confuse, impressions vagues et velléités alterneront, sans aboutir à rien de grave.

Argent



Vous vous démènerez pour améliorer votre standing, car il vous plaît toujours de montrer des signes extérieurs de richesse pour épater la galerie. Comme la chance sera de votre côté aujourd’hui, grâce au coup de pouce des astres, cela marchera fort pour vous. Attention cependant à ne pas continuer dans cette voie : « On se ruine souvent pour soutenir qu’on est riche » (Gustave Le Bon) !

Santé



Des influx astraux, bien positionnés, géreront votre forme. Voilà donc une bonne nouvelle, car en plus d’une excellente santé, vous afficherez une joie de vivre qui fera plaisir à voir. Mais si vous n’êtes pas raisonnable quant à votre alimentation, ils pourraient vous valoir un petit problème digestif ou des réactions cutanées.

Travail



Le climat astral vous dotera d’une extraordinaire souplesse au travail. Vous serez capable de vous adapter avec la plus grande facilité à des occupations nouvelles et tirer le meilleur parti possible des gens et des circonstances. Mais, bien entendu, ces heureuses dispositions n’excluront pas l’effort constructif.

Famille



La journée sera calme et harmonieuse pour vous sur le plan familial. Vous serez plus attentif à ceux qui vous entourent, et vous saurez vous montrer plus compréhensif et plus bienveillant à l’égard de votre conjoint et vos enfants.

Loisirs



Vos horizons s’élargiront et vous apporteront de nouvelles façons de voir les choses. Vous vous sentirez magnanime et bienveillant envers tout le monde, y compris vos adversaires les plus coriaces. Plus vous cultiverez cet état d’esprit, plus les bons sentiments et l’amitié fleuriront et vous apporteront des satisfactions.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Vierge et Scorpion

Chiffres de chance : 2 5 4







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Vous saurez trouver des arguments de poids si votre partenaire vous reproche certains traits de votre comportement. Vous saurez très habilement vous tirer d’affaire. Vos relations conjugales, elles non plus, n’auront pas à en souffrir. Célibataire, vous allez entrer dans une journée calme sur le plan amoureux. Le ciel vous devenant favorable va vous valoir une vie sociale animée. Vous ferez des rencontres ; et, qui sait, parmi ces nouvelles connaissances, quelqu’un attirera peut-être votre attention.

Argent



Prenez bien soin de ne pas compromettre l’équilibre de votre budget. Ce climat astral plutôt malsain risque de vous entraîner à prendre de mauvaises décisions dans ce domaine. Soyez doublement prudent.

Santé



Vous devriez être plein d’énergie et de joie de vivre, ce qui est déjà très bien. Côté organique, vous pourriez être gêné par une poussée allergique cutanée, qui sera sans grande importance.

Travail



Dans votre travail, on vous accordera une grande liberté d’action, ce qui vous comblera d’aise. N’en profitez pourtant pas pour faire n’importe quoi n’importe comment selon votre seul bon plaisir : il existe des règles fondamentales à respecter et des limites à ne pas dépasser. Apportez la preuve que vous êtes capable d’assumer des responsabilités.

Famille



Le ciel mettra en évidence une des journées les moins euphoriques de l’année. Il apportera tensions et malentendus et complications diverses, rendant votre vie familiale plus précaire. Vous ne serez guère enclin à faire des concessions !

Loisirs



Avec des influx astraux influençant le secteur relations, vous serez moins communicatif que d’habitude. Si vos amis veulent vous voir, il leur faudra insister un peu.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 7 2 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Votre vie conjugale sera sous de bonnes influences astrales. Vous passerez de très bons moments avec l’être cher. Un conseil : fuyez les interférences et les curiosités malsaines, et choisissez la simplicité, surtout en dépensant très peu. Célibataire, partagé entre vos impulsions irraisonnées d’une part et le besoin de vous stabiliser d’autre part, vous risquez d’avoir des difficultés à trouver un juste équilibre dans votre vie amoureuse. Réfléchissez un peu plus et tâchez de maîtriser votre côté instinctif afin de ne pas laisser passer vos chances.

Argent



Il y aura de fortes probabilités pour que vous soyez le favori de la chance dans le domaine financier. Cela dit, ne tentez pas le diable : ne vous précipitez pas dans un magasin d’informatique, de hi-fi ou une bijouterie sans réfléchir. Attendez d’avoir vu votre compte en banque s’arrondir avant de vous lancer dans des achats.

Santé



Assumer un emploi du temps chargé même si vous vous sentez un peu patraque, évidemment, c’est tirer sur vos réserves d’énergie. Pour tenir le coup, soignez votre alimentation, accordez-vous de bonnes nuits de sommeil, et aérez-vous dès que vous en aurez l’occasion.

Travail



Avec une telle configuration astrale, il semble que vous deviez obtenir ce jour soit une amélioration, soit de nouvelles perspectives dans votre vie professionnelle, à condition toutefois d’accepter des changements ou une certaine mobilité dans l’emploi. Les chances qui vous seront offertes ne sont pas du tout négligeables, vu la conjoncture économique actuelle.

Famille



Vous ne verrez que les désavantages de la vie de famille. Non conformiste de nature, vous détesterez les obligations, qui vous semblent être un sérieux obstacle à votre épanouissement personnel. Ne dramatisez rien !

Loisirs



Côté réceptivité, vous serez champion. Personne ne saura percevoir mieux que vous les liens secrets qui existent entre les êtres. Voilà une qualité que vous aurez intérêt à utiliser à fond. Au négatif, cette hypersensibilité vous rendra très susceptible, surtout avec votre entourage amical ; voilà qui pourrait poser des problèmes.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 9 3 1







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Célibataire, votre vie amoureuse devrait se placer sous d’excellents auspices. Les nombreux solitaires qui ne rencontraient personne depuis longtemps vont sentir leur cœur battre à nouveau. Si vous demandez à votre partenaire d’aller vous décrocher la lune, vous risquez d’être fort déçu. En revanche, si vous vous montrez un brin plus réaliste, vos relations conjugales vous procureront d’importantes satisfactions.

Argent



Votre situation financière ne devrait pas poser trop de problèmes. Votre équilibre ne sera pas menacé si vous restez prudent. Mais vous irez au-devant de difficultés si vous dépensez trop. Or, méfiez-vous, des astres en dysharmonie pourront vous incliner à un comportement déraisonnablement imprévoyant.

Santé



Ne vous laissez pas entraîner par votre goût accru des pâtisseries et sucreries, car votre poids ne résisterait pas longtemps. Pour éviter cela, faites beaucoup de sport ou livrez-vous à un hobby passionnant.

Travail



Vos efforts vont porter leurs fruits, et nombre d’entre vous auront droit aux félicitations de leur hiérarchie. Si vous êtes en ce moment dans une phase professionnelle difficile, cette journée devrait permettre un déblocage.

Famille



Profitez des présentes influences astrales favorables pour régler des petits différends familiaux. Passée la journée, il vous sera beaucoup plus difficile de trouver un terrain d’entente avec vos proches, tout simplement parce que vous aurez moins envie d’être conciliant.

Loisirs



Vous avez une attirance naturelle marquée pour le signe de la Balance, même si vous n’en êtes pas conscient. Or, seul un natif de ce signe peut vous sortir de vos contradictions, comme ce sera le cas aujourd’hui. Vous pourrez vous en féliciter.