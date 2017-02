Horoscope du vendredi 10 février 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Vous verrez votre vie conjugale bénéficier du soutien des astres. Pour la majorité d’entre vous, la journée sera donc marquée par une belle entente, une profonde complicité et, dans de nombreux cas, l’envie de faire des choses ensemble, y compris peut-être sur le plan professionnel. Célibataire, cet aspect astral distillera une atmosphère très fleur bleue, où vous évoluerez aussi heureux qu’un poisson dans l’eau. Vous serez tellement à l’aise dans le monde des émotions et des tendres sentiments !

Argent



Saisissez les chances au fur et à mesure qu’elles se présenteront. Vos affaires vont être bien protégées. Mais que cela ne vous empêche pas, dans le domaine financier, de faire preuve de prudence.

Santé



Le ciel sera un allié positif puisqu’il vous promet un dynamisme en hausse et une bonne résistance aux maladies. Mais attention : vous risquez d’être nerveux. Gare, alors, aux insomnies ainsi qu’aux petits accidents dus à l’imprudence ou à la maladresse.

Travail



De bonnes perspectives professionnelles. Vous aurez la ferme volonté de réussir. Mais attention, vous risqué d’avoir des ambitions déraisonnables. Essayez de bien mesurer ce à quoi vous pouvez prétendre. Ceux d’entre vous qui visent trop haut iront en effet au-devant d’une déception qui peut leur faire perdre du temps. Au contraire, si vous parvenez à cibler correctement vos projets, le succès sera à portée de main.

Famille



Le soutien, l’attachement de votre entourage familial s’avérera primordial. Même si vous ne manifestez pas vos sentiments, vos proches devineront qu’ils tiennent de la place dans votre existence.

Loisirs



Il y a dans la vie des malheureux qu’on pourrait qualifier de « professionnels ». Vous leur feriez le plus grand plaisir en prêtant une oreille attentive à leurs interminables jérémiades ou en corroborant leurs funestes thèses. Ne soyez pas assez « indélicat » pour penser à soulager leurs maux réels ou imaginaires. Car « entreprendre de consoler quelqu’un qui veut être inconsolable, c’est lui disputer la seule consolation qui lui reste » (Madame du Deffand).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Sagittaire et Poissons

Chiffres de chance : 5 9 6







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Avec cette ambiance astrale, c’est très certainement avec votre conjoint que vous trouverez le bonheur. Dans ses bras, vous découvrirez, ou redécouvrirez, des vertiges qui renforceront votre amour et votre complicité. Célibataire, l’amour va de nouveau exercer certaines pressions sur vous. Vous serez hypnotisé par l’idée que vous ne pouvez vivre ni avec ni sans cette personne, qui a tant de charme à vos yeux. Laissez passer quelque temps pour mieux analyser cet état de choses. En attendant, prenez la vie comme elle vient.

Argent



Le ciel en aspect harmonique va se révéler utile à vos finances. Grâce à lui, vous ferez preuve d’une grande lucidité concernant vos possibilités financières, ce qui vous permettra d’organiser au mieux votre budget pour les mois à venir. Vous devriez aussi profiter pour reprendre ou entamer des négociations financières, que ce soit avec votre banquier, ou avec vos partenaires d’affaires.

Santé



Cette période promet d’être favorable sur le plan de la santé, en vous invitant à mener une vie bien réglée, avec un sommeil régulier et suffisant, et une modération accrue en matière alimentaire.

Travail



Vous serez plus sûr de vous que jamais, et vous échafauderez des projets professionnels plus ambitieux les uns que les autres. Mais attention à l’excès de confiance, qui risque d’obscurcir gravement votre jugement. Si vous sous-estimez vos concurrents ou si vous croyez pouvoir prendre des risques excessifs sans en subir les conséquences, bonjour les dégâts !

Famille



Vous qui passez habituellement le plus clair de votre vie dehors, accumulant activités professionnelles et sorties avec vos amis, vous aurez cette fois envie de passer davantage de temps chez vous.

Loisirs



Certains influx astraux seront en mauvaise position : voilà qui laisse craindre un petit refroidissement amical. Ne dramatisez pas, c’est sûrement passager. D’autre part, vous prendrez des nouvelles de vos amis, vous répondrez aux messages ; mais pour se voir, ce sera plus tard.

Couleur porte-bonheur :Vert

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 4 1 2







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Quelles que soient les circonstances de votre vie conjugale, vous parviendrez à vous montrer sous votre meilleur jour. De plus, un regain de passion donnera un air de jeunesse à votre couple. Tous les espoirs seront permis aux célibataires, avec cet aspect de leur ciel astral. Il leur donnera de belles occasions de rencontres et la facilité de contact. Certains d’entre vous s’éclateront en vivant une relation amoureuse intense : celle-ci leur donnera le sentiment de vivre vraiment !

Argent



C’est décidé : vous allez consacrer tous vos efforts à améliorer votre situation matérielle. Vous aborderez cette journée avec de bonnes résolutions. Le tout sera de les appliquer ! Mais le ciel vous soutiendra.

Santé



Vous serez assez tendu et nerveux. Evitez les excitants, qui ne vous vaudraient rien. Si vous avez l’impression d’être branché sur cent mille volts, direction la piscine où quelques longueurs de bassin devraient vous apporter la détente recherchée. Une séance de yoga ne serait pas mal non plus. Recherchez aussi de la compagnie, avec une mention spéciale pour celle de votre famille, la mieux à même de vous comprendre et de vous réconforter.

Travail



Dans votre travail, des difficultés sont possibles, ou vous devrez faire des choix importants. De plus, le ciel vous rendra par moments assez peu lucide. Méfiez-vous en particulier des promesses fallacieuses, et essayez de remettre à plus tard la signature de contrats.

Famille



Même si vos occupations ne vous laissent que peu de loisir, consacrez plus de temps à vos êtres chers. Faites l’impossible pour privilégier votre vie affective et pour rendre heureux les vôtres.

Loisirs



Vous accorderez une grande importance à votre vie sociale et mondaine. Votre personnalité, ainsi que votre énergie et votre charme faciliteront vos rapports. Mais encore faudra-t-il que l’esprit de suite ne vous fasse pas défaut pour que les relations acquises restent efficaces.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 3 6 2







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Les astres augurent d’une vie de couple plutôt remuante. Mais dans quel sens ? Si votre histoire tient la route, vous aurez sans doute envie de prendre un second souffle, avec des projets nouveaux. Mais si, hélas, votre union donne des signes de faiblesse, les tensions entre vous pourraient alors s’accentuer ! Célibataire, l’amour avec un grand A, vous donneriez beaucoup pour le trouver. Et pourtant, cette fois encore, il a peu de chances d’être au rendez-vous. Si vous en profitiez pour faire un bilan de vos relations affectives passées ?

Argent



Rien de bien important à signaler sur le plan pécuniaire. Vous devrez veiller à ne pas prendre de décision trop impulsive. Si vous avez un choix financier important à faire, vérifiez bien tous les tenants et aboutissants de l’affaire en question.

Santé



Sous la houlette du ciel en aspect harmonique, vous aurez un moral d’acier ! Ce sera votre meilleur atout. Même si vous avez quelques petits ennuis de santé, vous réagirez de façon très positive, et tout sera réglé au plus vite. Par ailleurs, les troubles respiratoires seront en nette régression. Seules certaines personnes très allergiques devront redoubler de précautions contre la pollution atmosphérique.

Travail



Au travail, les problèmes que vous avez rencontrés dernièrement commenceront à trouver des solutions. Mais vous devrez encore rester vigilant. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Famille



Vos relations avec vos parents pourront être tendues. Ne vous montrez pas trop exigeant avec eux : même s’ils ne sont pas absolument parfaits, vous devrez comprendre que la seule chose qui compte, c’est leur amour.

Loisirs



Tâchez d’user d’un peu plus de psychologie vis-à-vis de vos amis et relations. Vous éviterez ainsi bien des malentendus et des dissentiments. Faites le point de la situation afin d’éviter des erreurs préjudiciables.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Bélier et Scorpion

Chiffres de chance : 1 7 6







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Célibataire, vous rejetterez les relations ne pouvant déboucher sur rien de constructif. En revanche, la personne que vous rencontrerez cette fois pourrait bien ressembler au partenaire idéal. Très vite, vous vous mettrez à parler mariage, ou vous envisagerez de vivre ensemble. Si vous vivez en couple, c’est avec votre conjoint que vous découvrirez une intensité amoureuse nouvelle. Mais vous risquez dans quelques cas d’être attiré par quelqu’un d’autre !

Argent



Pour nombre de natifs, des questions d’héritage pourront créer des frictions et des tensions avec la proche famille, chacun ayant son idée fixe à ce sujet. Ne précipitez rien, réfléchissez longuement et n’hésitez pas à demander conseil auprès d’amis désintéressés. De toute manière, le temps arrangera tout cela, et au mieux de vos intérêts.

Santé



Si vos diverses préoccupations vous empêchent de trouver rapidement le sommeil, comme ce sera probablement le cas cette fois, essayez de vous détendre avec des remèdes naturels ou d’en parler à quelqu’un de confiance. Hormis de manière très ponctuelle, les somnifères ne sont pas la solution.

Travail



Dans le domaine professionnel, vous aurez de bonnes idées, et vous ramerez très fort pour les faire accepter. Si vous vous heurtez à de puissantes résistances, vous saurez frapper un grand coup.

Famille



Vos proches seront bien dans leur peau, et vos relations avec eux pleines de tendresse. Si vous avez des enfants, il faudra tout de même vous méfier : quelques natifs pourront voir leurs rejetons passer par une phase de découragement, de fatigue ou de révolte. Si c’est le cas, la douceur sera plus efficace que l’autorité.

Loisirs



Loin de refuser les mondanités, vous les rechercherez. Il faut dire que, vous vous sentirez aussi bien à l’aise dans les grandes réunions qu’en petit comité.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Cancer et Verseau

Chiffres de chance : 2 4 9







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



La passion dominera sans conteste vos relations conjugales. Vous n’aurez d’yeux que pour votre conjoint ou partenaire, et le monde n’existera plus dès que vous serez en sa compagnie. Profitez bien de ce charmant climat. Célibataire, si vous êtes actuellement en manque d’amour, il pourra faire irruption dans votre vie comme une vraie bourrasque, même si, pour une raison ou une autre, vous avez décidé de refermer les portes de votre cœur. Le coup de foudre vous surprendra là où vous ne l’attendiez pas.

Argent



La présence d’influx énergisants dans votre Ciel s’avérera d’une grande utilité pour vous. Vous pourrez prendre des initiatives audacieuses et régler d’importants problèmes pécuniaires. Ne faites pas de sentiments dans les affaires.

Santé



Santé florissante. Les troubles du système circulatoire seront soignés efficacement ce jour. Une petite intervention chirurgicale, notamment pour l’ablation d’un kyste ou l’oblitération d’une varice, pourra être pratiquée avec succès et confort.

Travail



La journée ne sera pas facile. Vous devrez accorder tous vos soins à vos activités professionnelles, même si la rentabilité ne vous paraît pas en rapport avec l’effort à fournir.

Famille



Les influx astraux de la journée auront pour effet de vous rendre plus sociable et plus sûr de vous. Résultat : vous aurez cette fois une meilleure compréhension de votre entourage familial.

Loisirs



C’est par des sorties, des déplacements, une vie mondaine animée que vos affaires prendront cette fois de l’expansion. Vous rencontrerez des gens qui vous seront non seulement agréables, mais utiles. Les attractions et les sympathies se noueront de manière spontanée et rapide.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 4 3







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Certains natifs joueront la carte du romantisme en couvrant leur partenaire d’attentions et de cadeaux, alors que d’autres, moins heureux en ménage, pourraient nouer une liaison extraconjugale ! Célibataire, vous aimez séduire, mais aussi susciter l’admiration de votre partenaire et l’admirer en retour. Pas facile dans ces conditions de trouver quelqu’un à la hauteur de vos exigences.

Argent



Sous la haute protection du ciel, vos finances ne se sont jamais aussi bien portées. Vous compte en banque se remplira et, pour votre plus grande satisfaction, vous permettra d’accroître le pécule de vos économies. Même si vous n’avez pas pour habitude de faire des folies, vous pourriez bien vous laisser aller à quelques dépenses agréables cette fois.

Santé



Vous poursuivrez votre bonhomme de chemin en bonne forme. Et pourtant, sans que rien de grave ne les menace, certains d’entre vous risquent d’être un peu patraques. Attention alors aux migraines, de même qu’à de légers troubles inflammatoires ou congestifs.

Travail



Le Ciel sera bénéfique sur le plan professionnel. Profitez-en pour prendre de l’envergure : le succès sera au rendez-vous. Si vous souhaitez modifier votre activité professionnelle, la journée sera également très faste.

Famille



Vous ressentirez le besoin d’être entouré et apprécié. Vous essaierez de vous tenir disponible pour vos proches et de leur rendre la vie agréable de mille façons. On ne pourrait qu’applaudir vos bonnes intentions et dispositions, et l’on vous souhaite de réussir dans cette entreprise.

Loisirs



Ne remettez pas à plus tard les démarches importantes que vous avez prévues. Elles se régleront de façon satisfaisante aujourd’hui, car les gens que vous allez solliciter seront bien disposés.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Scorpion et Sagittaire

Chiffres de chance : 3 1 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vive la stabilité conjugale ! Telle sera votre devise en cette journée. Vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider vos relations de couple. Ceux d’entre vous qui vivent seuls auront des chances de rencontrer quelqu’un qui leur fera pas mal d’effet. Mais attention, il faudra peut-être faire preuve de patience. Ce n’est que dans quelques petites semaines que vos désirs pourront se concrétiser.

Argent



Vous n’aurez pas trop de soucis à vous faire pour vivre vos prochaines fins de mois en beauté. Vous pouvez compter sur un cadeau des astres sous forme de quelques rentrées d’argent inespérées ou d’une belle promotion professionnelle.

Santé



Les repas pantagruéliques ne vous conviendront plus car votre système digestif aura atteint ses limites. Montrez-vous raisonnable. Contrôlez votre gourmandise et mettez sur pied un programme d’activités sportives.

Travail



Même si jusqu’ici vous avez fait votre travail discrètement, sans esbroufe, vous frapperez un grand coup aujourd’hui. Vous dévoilerez alors vos batteries et vos vastes projets.

Famille



La journée sera favorable aux projets de mariage stable ; songez-y intensément si vous avez des enfants ou petits-enfants en âge de se mettre la corde au cou. Ce sera aussi une journée idéale pour déménager, entreprendre des travaux d’aménagement, vendre bien familial.

Loisirs



Aujourd’hui vous pourrez vous montrer impitoyable. Votre esprit caustique fera mouche à tous les coups, et ceux que vous épinglerez en garderont un bien mauvais souvenir. Mais vous ne réagirez que si l’on vous attaque.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Verseau

Chiffres de chance : 8 3 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Votre vie conjugale connaîtra quelques fluctuations et des problèmes aujourd’hui. Ce ne sera pas pour l’instant le climat d’euphorie auquel vous aspirez avec tant d’ardeur. Ne vous désespérez pas : laissez passer quelque temps, et les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. Célibataire, tombé amoureux, vous y songez parfois, mais la crainte de vous ennuyer vous fait souvent battre en retraite dès qu’une histoire devient sérieuse. Des rencontres, vous en ferez sans doute, mais pas forcément abouties, car fantasmer vous conviendra très bien.

Argent



Vous aurez un peu trop tendance à compter sur votre bonne étoile au lieu de gérer vos finances avec rigueur. Attention, des problèmes pénibles vous attendent si vous ne faites pas les efforts nécessaires.

Santé



Cette ambiance astrale doit inciter les natifs les plus fragiles à s’occuper davantage de leur santé. Pour autant, vous n’avez aucune raison de vous affoler. Mais le moral peut être par moments quelque peu fluctuant.

Travail



Sur le plan professionnel, la journée s’annonce calme, trop calme même pour votre goût : des projets qui ne vont pas bien loin, des idées qui se perdent dans le bavardage, des rendez-vous qui finissent en queue de poisson, etc. Mais ne vous en affligez pas : profitez de l’accalmie pour bien vous reposer, pour fourbir vos armes, et surtout pour faire le point de la situation et vous assurer que vous avancez dans le bon sens.

Famille



La vie familiale sera assez paisible. Attention cependant, si vous êtes investi de responsabilités parentales, à d’éventuelles difficultés de communication avec vos enfants. Bouderies et malentendus sont possibles. Efforcez-vous d’être très clair, et aidez vos chers petits à s’exprimer.

Loisirs



La présence de plusieurs planètes spécifiques dans votre Ciel natal aujourd’hui mettra l’accent sur vos rapports avec ceux qui vous entourent : ils oscilleront entre haine et passion, et la situation sera riche en rebondissements.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 6 2 4







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Sur le plan conjugal, vous vous montrerez moins réticent, plus démonstratif, plus chaleureux et plus exigeant sensuellement. Votre partenaire aura intérêt à se montrer à la hauteur. Et, si vous n’avez pas encore d’attache, vous vous sentirez très disponible, ce qui favorisera les rencontres ou aventures.

Argent



Avec cet environnement astral, vous allez peut-être devoir vous débarrasser de valeurs matérielles qui vous tiennent à cœur pour honorer les traites et assumer des engagements impossibles à différer. Désormais, soyez plus prudent, sinon les soucis d’argent qui reviennent sans cesse vous empêcheront de bien profiter de la vie.

Santé



Le temps de la modération est arrivé ! Sport, alimentation, sorties nocturnes... Le ciel risque de vous pousser à des excès, qu’il serait bon de contrôler si vous voulez rester en forme. Votre défi en ce moment ? Vous faire plaisir tout en observant une meilleure hygiène de vie.

Travail



Bonne réussite intellectuelle et artistique assurée. A vrai dire, tous les natifs auront leur part de succès professionnel. Tout ce qui est entrepris durant cette journée sera conduit à terme.

Famille



Mercure vous accordera une journée de bonheur domestique, en vous insufflant optimisme, insouciance et euphorie. Vous goûterez pleinement aux joies de la famille et passerez d’agréables moments avec la jeunesse.

Loisirs



Si vous songez à engager une poursuite judiciaire, réfléchissez bien. Une solution à l’amiable serait préférable. « La justice est chère. Prenez une pinte et arrangez-vous » (proverbe écossais).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Vierge

Chiffres de chance : 2 5 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



La passion ne devra pas être absente de vos relations conjugales. Au besoin, vous titillerez un peu la jalousie de votre conjoint ou partenaire, afin de lui montrer que vous pouvez tout à fait lui échapper. Il sera, alors, prêt à redoubler d’efforts pour réveiller votre désir. Et vous voguerez ensemble sur l’océan du plaisir. Pour la majorité des solitaires, cette journée aura de fortes chances d’être marquée par une rencontre très importante, qui débouchera vraisemblablement sur un mariage ou une cohabitation.

Argent



Ceux d’entre vous qui n’accordent en général que peu d’intérêt aux questions d’argent vont se sentir une âme de capitaliste entreprenant. Que vous ayez de substantielles économies ou seulement un très maigre bas de laine, vous éplucherez les cours de la Bourse et prendrez rendez-vous avec votre banquier pour choisir les bons placements !

Santé



Vous serez d’humeur plus stable que dernièrement. Votre moral s’alignera sur votre forme, et vous avancerez à un rythme aussi soutenu que régulier. Si vous pensiez depuis longtemps à vous inscrire dans un club de sport, ce sera le moment.

Travail



Le climat de cette journée vous incitera à repartir sur des bases neuves. En effet, un nouveau cycle s’ouvrira devant vous. Prenez donc votre courage à deux mains, motivez-vous un peu plus que d’habitude, et ne pensez qu’à mettre en place de nouveaux projets. Tout ce qui concerne le passé devra être soigneusement rangé dans un tiroir : cela vous permettra de vous tourner vers le futur.

Famille



Votre famille vous demandera davantage d’attention que d’habitude. Ce sont surtout vos relations avec vos enfants qui seront mises en valeur. Pour nombre d’entre vous, ce climat planétaire se traduira simplement par la naissance d’un bébé. Pour tous, l’éducation des enfants sera un souci majeur.

Loisirs



Les multiples activités que vous avez déployées jusqu’ici vous permettront de pénétrer dans des milieux très fermés, réunissant des personnes influentes tant par leurs avoir que par leur savoir.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Lion

Chiffres de chance : 2 7 6







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



L’amour, plus fort que tout : tel sera votre credo. Et comme la vie est parfois bien faite, les planètes seront entièrement d’accord avec vous. Deux d’entre elles, surtout, renforceront vos chances d’attirer les faveurs de Cupidon. Honneur aux couples. Leurs liens vont s’approfondir. Ils savoureront des pauses tendresse. Si vous êtes seul, une complicité amicale pourrait prendre un tour plus passionnel et vous entraîner beaucoup plus loin que prévu !

Argent



Climat astral assez ambigu concernant vos finances, mais dont vous devriez, avec quelques précautions, pouvoir tirer un grand profit. Il vous promet une amélioration de vos revenus ou un accroissement de vos investissements. Mais attention au ciel mal aspecté : sous son influence, il sera possible que vous manquiez de lucidité, ou que des contretemps viennent gêner vos projets financiers. Montrez-vous un peu plus vigilant.

Santé



Vous serez en très bonne forme physique et psychique. Tous ceux d’entre vous qui ont connu dernièrement des ennuis de santé vont voir le bout du tunnel. Vos défenses immunitaires remonteront en flèche, et vous ne serez plus, comme par le passé, la cible privilégiée des virus et des microbes. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique vont voir leur état se stabiliser ou même s’améliorer grâce, sans doute, à l’adoption d’un nouveau traitement ou à de récentes découvertes scientifiques concernant leur maladie ou une maladie proche.

Travail



La chance sera cette fois-ci aux couleurs des arts et de la science : professeurs d’université, amateurs ou critiques d’art, conservateurs de musées, chercheurs et scientifiques seront favorisés. Et ceux qui ont un rapport avec la loi, qu’ils soient en procédure ou à l’inverse, magistrats ou avocats, auront également leur part du succulent gâteau planétaire. Climat neutre pour les autres natifs.

Famille



Avec une telle configuration planétaire, tout devra baigner dans l’huile en famille ! Si vous voulez effectuer des transformations dans votre maison ou votre appartement, ou même changer de résidence, vous pourrez obtenir d’intéressantes conditions de crédit. De toute façon, vous améliorerez sensiblement votre standing.

Loisirs



Vous évoluerez avec plaisir dans une atmosphère de bonne entente. Pour certains natifs, le cœur sera porté vers une forme de camaraderie à coloration amoureuse, comme ces flirts ambigus de cousinage qui enchantent l’adolescence.