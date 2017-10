Horoscope du vendredi 20 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour

Sous l’impulsion des astres, certains natifs se ressaisiront et retrouveront l’harmonie nécessaire à leur vie conjugale. D’autres au contraire se feront désirer ; mais ils auront intérêt à se montrer prudents pour éviter que la corde ne casse.

Argent

Vous pourriez être victime d’une perte financière, voire même d’une escroquerie. D’autre part, une rentrée d’argent sur laquelle vous comptez n’aura pas lieu, et vous vous retrouverez provisoirement dans une situation délicate.

Travail

Dans le travail, vous aurez à prouver votre efficacité. Si vous y arrivez, les retombées seront excellentes ensuite. N’ayez pas peur de prendre des initiative, de mettre vos idées originales en pratique : le ciel soutiendra vos efforts et vous assurera du succès.

Famille

L’aspect de votre ciel astral sera cause de disputes ou de prises de bec entre vous et votre entourage familial. Ces incidents seront sans conséquences dramatiques, mais suffisamment irritantes pour vous mettre de très mauvaise humeur. Or, ce ne sera guère le moment de vous montrer grincheux ! Tâchez de contenir vos réactions, de parler le moins possible, et surtout de vous concentrer sur le côté drôle de la vie quotidienne afin d’entretenir votre sens de l’humour.

Loisirs

Ayant les bons influx astraux en poche, vous aurez beaucoup de chance dans vos contacts ce jour sur le plan amical. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot ! Tâchez d’élargir le cercle de vos amis et connaissances.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Bélier et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 9 4







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour

Le bons sens exige que vous brisiez cette idylle, qui est manifestement sans issue parce qu’elle ne correspond nullement à la réalité. Vous ne seriez pas capable, dans les circonstances normales, de prendre une telle décision ; mais le ciel vous y aidera. Les tensions émotionnelles seront fortes, bien entendu. Vous trouverez un consolation bientôt ; alors, courage !

Argent

Avec cette configuration astrale, le pronostic est fort bon en ce qui concerne les placements et les obligations. Les natifs seront bien inspirés dans leurs transactions. L’on pourrait même ajouter qu’ils bénéficieront d’une chance au jeu bien plus grande qu’à l’habitude ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Travail

Vous serez d’une efficacité redoutable dans votre travail, capable d’écraser vos concurrents les plus coriaces. Et pourtant cette efficacité risque de n’être qu’un feu de paille, car elle s’acquiert au prix de votre santé. Vous ne seriez pas vainqueur dans une lutte d’usure. En conséquence, le meilleur recyclage que vous puissiez entreprendre serait d’apprendre à ménager vos batteries, à vous reposer et à vous détendre. « Un arc tendu longtemps perd de sa force » (proverbe chinois).

Famille

Il n’est pas exclu que certains natifs trouvent aujourd’hui l’immeuble ou le logement de leur rêve. Mais il leur faudra faire un calcul serré sur le plan financier et de faire preuve de beaucoup d’esprit critique dans leur choix : même si l’ensemble leur paraît idéal, autant jouer à l’avocat du diable !

Loisirs

Les planètes formeront aujourd’hui des aspects critiques dans votre thème. Vous serez particulièrement vulnérable à des pertes ou des escroqueries. Soyez constamment sur vos gardes dans vos rapports avec les autres, qu’ils soient ennemis déclarés ou amis de longue date. Si vous ne prenez pas assez de précautions, vous pourriez très bien vous faire avoir par vos proches associés et plus particulièrement par votre agent immobilier et votre assureur.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 7 4 3







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour

Sur le plan amoureux, les perspectives ne sont pas excellentes, car il y a fort à parier que vous serez tout ce qu’on veut, sauf compréhensif et indulgent. L’orgueil et les entêtements seront les principales causes de brouilles et de conflits. Tâchez de vous montrer sous un jour meilleur et d’être un peu plus sociable afin de rendre votre vie affective plus harmonieuse.

Argent

Des gains inattendus pourront vous arriver à point nommé aujourd’hui pour vous permettre de réaliser certaines choses dont vous rêviez depuis longtemps, que ce soit pour améliorer vos affaires ou pour vous offrir un voyage d’agrément. Attention à ne pas dépenser votre argent sans compter rien que pour satisfaire vos caprices passagers.

Travail

L’environnement astral, renforcera le besoin qu’ont beaucoup de natifs du signe de réfléchir dans le calme, en calculant et en élaborant patiemment des stratégies ou en échafaudant des plans pour l’avenir. De la sorte, bien des choses seront en gestation durant cette journée et qui sortiront par la suite.

Famille

Vos rapports avec votre entourage familial risquent d’avoir des ratés. Il faudra mettre un peu d’huile dans les rouages. Modérez votre intransigeance, votre autoritarisme et votre dogmatisme. Si vous n’essayez pas de faire preuve d’un peu plus de souplesse et de tolérance, vous aurez bientôt de vrais problèmes, car le ciel n’est pas là pour arrondir les angles pour vous. Allez, faites un effort !

Loisirs

Le ciel en cet aspect exacerbera votre corde sensible. Attention ! Ne vous laissez pas prendre au piège de ceux qui chercheraient à abuser de votre générosité en excitant votre compassion pour leur malchance.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 4 6 2







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour

Avec la bénédiction des astres, tout baignera dans la plus suave délectation amoureuse. Les relations seront empreintes de ferveur sensuelle. Et si vous ne vivez pas en couple, vous aurez envie de prendre vous aussi le chemin de l’église et de la mairie.

Argent

Le secteur argent sera touché par certains influx astraux. Tous ceux d’entre vous qui se sont trop endettés (et cela arrive plus facilement aux natifs de ce signe que des autres signes) vont devoir chercher des solutions pour retrouver l’équilibre. Le mieux serait de prendre rendez-

Travail

Soyez très prudent dans vos entreprises car il y a de fortes probabilités pour que la conjoncture provoque des retournements brutaux dans votre situation personnelle. Si vous décidez de vous lancer dans une entreprise à risques, prenez conseil au préalable, car il faudra jouer le coup avec beaucoup de précision pour avoir une bonne chance de gagner. Ménagez-vous aussi une issue de secours pour ne pas vous retrouver sur la paille en cas de coup dur imprévisible.

Famille

Beaucoup de choix et de décisions reposeront sur vos épaules, car vous serez très sollicité par votre entourage. Mais vos épaules ne sont pas frêles et vous avez le dos large, c’est bien connu. Avec le soutien du ciel, vous assumerez votre rôle vaillamment et avec bonheur.

Loisirs

Cette journée sera vraiment excellente pour nouer des relations amicales avec des personnes appartenant à un milieu différent du vôtre.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 8 3 1







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour

Célibataires, l’occasion de partir en balade à l’étranger se profile. N’hésitez pas : l’amour sera au bout du voyage. Les couples de longue date sortiront encore plus unis à la suite d’une rude épreuve.

Argent

Une toute petite amélioration sur le plan financier. Continuez à rester prudent. Si vous vous sabotez ce début d’embellie, vous ne pourriez peut-être plus vous relever complètement, et vous auriez à le regretter amèrement.

Travail

Vous qui êtes par nature quelque peu nonchalant, vous allez, vous l’influence du ciel, donner un vrai coup de collier dans votre métier. Mais un influx astral, rétrograde, pourra poser quelques problèmes. Il aura pour effet de multiplier les retards, les contretemps et les difficultés de communication. Veillez donc à rester patient et à vous exprimer le plus clairement possible pour éviter les malentendus.

Famille

Le ciel va nettement alléger le climat chez vous. Enfants et parents auront moins besoin de vous et vaqueront paisiblement à leurs occupations respectives, vous laissant le temps de souffler et de vous consacrer à ce qui vous intéresse, métier ou passions personnelles. Rien de mieux pour l’indépendant que vous êtes !

Loisirs

C’est l’influence de votre qualité cosmique qui s’exercera pleinement cette fois-ci. Vous multiplierez les sorties et les distractions. Loin de vous l’idée de vous replier sur vous-même !

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Capricorne

Chiffres de chance : 6 7 4







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour

Votre jugement et votre objectivité en général ne manquent pas de perspicacité. Pourtant aujourd’hui vous aurez fort à faire pour retrouver votre sens des réalités et votre lucidité. Quand l’amour commande... !

Argent

Attention aux opérations financières très risquées au cours de cette journée. C’est tout l’équilibre de votre budget qui pourrait être compromis. Il sera plus sage de renoncer aux transactions importantes et d’attendre des jours plus propices.

Travail

Les peintres, poètes et romanciers bénéficieront de l’influx faste des astres. L’inspiration les accompagnera tout au long de cette journée.

Famille

Vos relations avec vos proches passeront par une phase satisfaisante. Vous établirez avec vos parents des relations pleines de complicité, mais aussi de respect et de solidarité. Si vous avez des enfants, vous assumerez sans effort vos responsabilités. Si vous n’avez pas d’enfants, vous pourriez bien décider... d’en avoir ! Sous l’influence des astres, vous aurez envie de franchir le pas.

Loisirs

Vous sentirez l’envie de faire fi des conventions, des contraintes qui vous maintiennent dans un carcan solide, pour être à l’écoute de vos sens. Ce sentiment sera très passager, et vous retomberez vite dans votre formalisme et conformisme habituels, car c’est là que vous vous trouvez en sécurité.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 4 2 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour

Ne cherchez pas à renouer les liaisons de vacances. Gardez-en plutôt le souvenir intact, sinon attendez-vous à d’amères déceptions. Ne rêvez pas à l’impossible. Restez réaliste, concentrez-vous sur votre travail.

Argent

Vous ferez partie des signes assez protégés sur le plan financier ; ce ne sera vraiment pas le cas de tout le monde, alors profitez-en. Les astres vont en effet vous aider à tirer votre épingle du jeu. En cas de turbulences, vous saurez réagir vite et bien afin d’éviter les difficultés.

Travail

Étudiez avec soin toute proposition éventuelle de travail ou d’association hors frontière. Elle peut s’avérer très intéressante si vous vous donnez la peine de vous entourer d’un minimum de précaution.

Famille

Votre émotivité pourrait bien vous jouer de mauvais tours. Vous aurez des réactions épidermiques vis-à-vis de vos proches, et votre manque d’objectivité risque de vous rendre injuste. Soyez très vigilant sur ce point.

Loisirs

Attention aux principes un peu trop stricts. Ils vous conduiront à porter des jugements parfois sévères et injustes sur des personnes qui pourtant méritent l’indulgence. Essayez d’élargir vos horizons et de cultiver la tolérance. « Il faut, quand on agit, se conformer au règles, et quand on juge, avoir égard aux exceptions » (Joubert).

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 7 5 3







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour

Le ciel en cet aspect vous vaudra quelques perturbations en amour. Si vous traversez une phase difficile en couple, ce ne sera vraiment pas le moment de jeter de l’huile sur le feu : les disputes en cascade pourront vous conduire à la séparation. Dans quelques cas, en revanche, cela pourrait bien se traduire par une rencontre capitale, si importante qu’elle est susceptible, dans un premier temps, de vous déstabiliser complètement !

Argent

Côté finances, le flou artistique ne sera pas autorisé cette fois. En d’autres termes, vous devrez surveiller de très près l’état de vos comptes et vous assurer que vous vous êtes correctement acquitté des factures, traites, et impôts. La moindre erreur, le plus petit oubli pourrait vous coûter cher. Méfiez-vous aussi des transactions mal préparées et des opérations financières hasardeuses.

Travail

Vous serez en mesure de réaliser de belles performances au travail. Vous bénéficierez d’un grand pouvoir de concentration, et vous n’hésiterez pas à prendre des initiatives audacieuses au moment le plus opportun.

Famille

Contact difficile avec vos enfants, surtout si ce sont des adolescents. Pourtant, ils souhaiteront vraiment se confier à vous. Si vous ne répondez pas à leur attente, ils se sentiront délaissés, incompris.

Loisirs

Interrogez-vous sur la religion que vous pratiquez. Si elle vous procure la paix et la sérénité, alors gardez-la. Par contre, si elle ne fait que vous causer des angoisses, alors abandonnez-la sans états d’âme !

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Cancer et Capricorne

Chiffres de chance : 1 5 9







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour

Le ciel, vous promet une vie sentimentale pleine d’harmonie. Non seulement vos sentiments seront protégés, mais votre sensualité sera en nette hausse, ainsi que celle de votre partenaire.

Argent

Vous aurez à faire face, dans les affaires, à un dossier particulièrement embrouillé ou hermétique. Votre intérêt sera de mettre tout en œuvre pour y voir clair. La négligence dans ce cas pourrait entraîner des conséquences financières désastreuses.

Travail

En ce moment, des facteurs intellectuels ou artistiques peuvent développer vos facultés d’inspiration et représenter une voie de créativité très profitable. Valorisez dès maintenant votre savoir-faire et vos compétences, et vous gagnerez l’estime de vos coéquipiers ou de personnes en place.

Famille

Rapports très constructifs avec votre entourage familial. Vous rendrez de grands services à de proches parents, et ils vous en seront reconnaissants. D’ailleurs, ils sauront vous renvoyer l’ascenseur dès que possible.

Loisirs

Attention à des manifestations de l’égocentrisme ! Vous sentirez le besoin incoercible de voir que tout tourne autour de vous. Mais dès que vous établirez un vrai dialogue avec vos proches et que vous serez prêt à donner autant qu’à recevoir, tout ira mieux.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer

Chiffres de chance : 4 7 6







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour

Les astres vous imposeront une période de remise en question en amour. Ce n’est pas que ces planètes soient mal disposées à votre égard, mais elles vous inciteront à regarder en face une réalité que vous vous êtes souvent cachée. À la suite d’une rencontre ou d’un événement même anodin, vos relations amoureuses ou votre conception de l’amour pourront être transformées. Soyez certain qu’après cette prise de conscience, votre vie amoureuse sera nettement plus épanouissante.

Argent

Si vous voulez engager d’importantes dépenses, attendez encore un jour ou deux. Jusque-là, les mauvais aspects du ciel exerceront des effets perturbateurs et brouilleront votre jugement.

Travail

Toutes vos innovations seront efficaces. En outre, vous serez très inspiré au travail, surtout si vous faites œuvre de création. Votre entourage professionnel appréciera vos conseils éclairés.

Famille

Vie familiale sans histoire pour la plupart d’entre vous. Vos relations avec vos proches seront faciles, mais peut-être un peu plus distantes que d’habitude. Vous qui avez la réputation d’être un des signes les plus attachés à la famille, vous serez cette fois davantage préoccupé par votre carrière et vos projets personnels que par l’évolution de vos proches. Cela ne vous empêchera pas de rester disponible et, si vous sentez que l’un d’entre eux a besoin de vous, de répondre à son attente.

Loisirs

Le climat astral de la journée vous autorisera à rechercher les lourdes responsabilités et à vouloir briller dans toutes sortes de fonctions publiques. Vous serez amené à tenter de briguer la présidence des associations nombreuses dont votre pays est bien fourni. Le moment sera propice pour solliciter une promotion, une décoration, ou faire valoir vos droits à un poste supérieur. Le moment sera aussi bien choisi pour donner de l’expression à vos activités antérieures.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Vierge et Verseau

Chiffres de chance : 2 3 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour

L’amour va probablement surgir là où vous ne l’attendiez pas. Ce ne sera peut-être pas la folle passion, mais cela ne vous empêchera pas de vous sentir heureux et de faire ensemble des projets d’avenir. Essayez surtout d’instaurer dès le début un climat de totale confiance.

Argent

Vous serez sans doute amené à réorganiser vos habitudes financières. Tout se passera au mieux si vous décidez de vous-même de modifier ce qui ne va pas. Dans le cas contraire, la vie pourra se charger de vous y obliger. Prudence, donc !

Travail

Vous mettrez un tigre dans votre moteur. Dynamique, hyperactif, vous mènerez vos affaires rondement. Et puis, vous n’hésiterez pas à user de votre pouvoir de persuasion pour atteindre vos objectifs.

Famille

Tout ira bien dans le domaine sentimental grâce à la présence d’influx positifs. Vous serez heureux, entouré d’affection. Ceux qui gravitent autour de vous vous prouveront leur attachement.

Loisirs

Grâce au soutien des astres, vous pourrez modifier favorablement vos rapports humains et affectifs ; vous pourrez également organiser les choses sur des bases plus constructives en affirmant vos désirs et votre volonté. Cette fois, ne perdez pas votre temps en hésitant ou en soupesant le pour et le contre comme vous en avez l’habitude ; allez-y carrément, et les résultats seront à la hauteur de vos attentes.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Taureau et Poissons

Chiffres de chance : 7 1 3







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour

Il pourra donc y avoir crise dans la vie sentimentale, déchirement, rupture... Mais tous les natifs du signe ne seront pas frappés. Si vous sentez que le ciel tourne à l’orage, prenez l’initiative de l’éloignement. Ainsi, au lieu de subir la situation, vous en aurez le contrôle.

Argent

Si vous prenez un minimum de précautions, le domaine financier ne devrait pas vous causer de soucis. Si vous n’avez pas poussé la générosité trop loin, vous devriez parvenir à équilibrer votre budget. Ainsi, vous aurez l’esprit libre pour réorganiser vos finances en fonction de vos projets.

Travail

Famille

Votre vie familiale sera placée sous le signe d’une certaine effervescence. Pour des raisons liées à votre activité professionnelle ou autres, vous pourriez envisager un déménagement, qui ne sera pas forcément du goût de vos enfants. Vos relations avec eux passeront par des hauts et des bas. Pour parvenir à vos fins en douceur, sachez faire preuve de psychologie.

Loisirs

Avec une telle disposition planétaire, déplacements et voyages seront à l’ordre du jour, et ils devraient se dérouler d’une manière agréable et sans imprévus fâcheux. La fréquentation de clubs et de groupements sera positive et profitable.