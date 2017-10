Horoscope du vendredi 27 octobre 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Célibataires, l’amour grandira durant cette journée, où le Ciel bien aspectée fera vibrer toutes les fibres de votre cœur. Achetez de nouveaux habits ou des accessoires vestimentaires à la mode. Changez votre maquillage, votre style de coiffure ou votre look général. Votre conjoint ou partenaire aurait intérêt à réviser son Kama Sutra ! S’il ne réussit pas à vous faire vibrer et à maintenir constamment votre désir en éveil, vous risquez de mordre à belles dents dans le fruit défendu !

Argent



Vous aurez de grandes chances de faire des bénéfices ce jour grâce aux influx planétaires qui vous seront fort propices. Vous devrez votre succès à votre énergie redoutable et à votre bonne fortune. Vous ferez aussi des étincelles. Vous envisagerez peut-être même un voyage à l’autre bout de la terre pour aller chercher l’argent là où il se trouve. Tout cela sera très excitant !

Santé



Climat astral très favorable à la santé et surtout à la récupération. Tous ceux d’entre vous qui sortent d’une période de fatigue ou qui ont dû affronter des maladies vont commencer à remonter la pente. Ce ne sera pas encore la forme olympique, mais vous vous sentirez tout de même beaucoup mieux que dernièrement.

Travail



La configuration astrale de la journée invitera à la prudence dans les transactions commerciales, achats, ventes, etc. Ne forcez pas la chance en arrachant un contrat ou une signature : les conséquences seraient douloureuses. Bon succès pour les autres métiers.

Famille



Vos rapports avec les membres de votre famille seront placés sous le signe de la stabilité. Le Ciel, qui influencera surtout en ce moment vos enfants, sera positif. Ceux-ci seront donc en bonne forme, et s’attelleront à des projets importants. Vos relations avec vos frères et sœurs, pourront elles aussi passer par une phase très harmonieuse.

Loisirs



Vous ne bénéficierez d’aucune protection spéciale des astres aujourd’hui. Donc, « si vous sautez dans un puits, la Providence n’est pas obligée d’aller vous y chercher » (proverbe persan). Ne signez rien à la légère, relisez deux fois plutôt qu’une tous les papiers qui peuvent vous engager d’une manière ou d’une autre. Evitez les procès si vous pouvez : ils ne vous seront pas favorables du tout.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 1 8 3







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Le Ciel en excellent aspect vous vaudra une journée agréable sur le plan conjugal. Elle sera favorable au dialogue et à la complicité. Aucun risque de tension ou d’incompréhension. Vous saurez apprécier à sa juste valeur ce climat de paix et de béatitude en couple. Célibataire, un influx astral, en aspect harmonique, amplifiera la fougue amoureuse et la passion folle. Il incitera également à l’instabilité et à l’infidélité. En somme, il pourra perturber brusquement le cours paisible de vos amours. Coup de foudre terrassant à prévoir pour nombre d’entre vous.

Argent



Tout le monde, y compris les plus riches, a besoin de renflouer sa trésorerie. Mais méfiez-vous de l’argent apparemment facile comme de la peste : ne comptez pas sur les jeux de hasard pour résoudre vos problèmes pécuniaires ; ne foncez pas non plus tête baissée dans les pièges de toutes sortes qui consistent à vous promettre des fortunes en vous obligeant à débourser d’abord.

Santé



La fatigue nerveuse, voilà votre pire ennemie ! Aussi, essayez de doser vos efforts et d’éviter, autant que possible, toutes les formes de stress. Ne vivez pas survolté comme vous avez tendance à le faire. Recherchez la décontraction, voire une certain forme de nonchalance, autrement vous passeriez toujours à côté de tant de beautés et de joies que la vie nous offre tous les jours et à chaque coin de rue.

Travail



Ce sera pour vous l’une des journées les plus favorables sur le plan professionnel grâce aux bons aspects des Cieux. On saura apprécier vos capacités. Mais si vous continuez à ne rien prendre au sérieux, on finira par vous prendre à la légère.

Famille



Vos relations avec les êtres que vous aimez, qu’il s’agisse de votre conjoint ou de vos enfants, seront placées sous le signe de la passion. Il y aura de grandes démonstrations d’affection. En tout cas, le ronron quotidien n’aura pas droit de cité dans votre foyer pour l’instant.

Loisirs



Le Ciel en cet aspect vous titillera et vous poussera à commettre quelques belles folies au nom des grands sentiments ou des grands principes. Vous refuserez allégrement de choisir la voie de la sagesse et de la raison. Cette ambiance de je-m’en-fichisme vous stimulera. Mais attention aux conflits qui ne manqueront pas de naître !

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Balance et Sagittaire

Chiffres de chance : 6 2 4







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Vous pourrez voler au septième ciel de la passion. Les astres vous permettront de goûter des joies amoureuses intenses. Les couples afficheront leur bonheur dans les réunions mondaines et savoureront à deux le meilleur de la vie. Célibataire, voici le temps où la passion amoureuse vous comblera. L’intimité se fera plus délicieuse que jamais, et vous n’aurez plus qu’un désir : rester le plus longtemps possible sous la même couette où vous et votre partenaire du moment, vous vous régalerez comme des adolescents !

Argent



Vous pourrez effectuer d’intéressants placements à long terme. En revanche, ne vous avisez pas de vous lancer dans une entreprise financière qui comporte trop de risques.

Santé



Vous devrez vous habituer à régulariser vos heures de sommeil et vos heures de repas si vous voulez retrouver un tonus et une énergie suffisante. Vous devrez aussi manger dans une ambiance calme et détendue, et éviter le plus possible tout risque de stress ou de surmenage.

Travail



Au travail, il sera tout à fait inutile de couper les cheveux en quatre. Faites plutôt une synthèse de votre situation actuelle, et vous verrez clairement comment agir au mieux de vos intérêts. Cependant, sous l’influence indésirable d’un astre mal aspecté, l’orgueil et une certaine suffisance, alliés à un entêtement peu recommandable, pourront vous empêcher de revoir vos positions, quitte à vous porter préjudice.

Famille



En famille, attention à la jalousie, qui est toujours mauvaise conseillère, et surtout restez maître de vos paroles et de vos actes. Avec une telle ambiance astrale, il suffirait de peu pour mettre le feu aux poudres !

Loisirs



Vous maîtriserez beaucoup mieux la situation, et les conditions extérieures deviendront plus harmonieuses. Ce sera le moment de communiquer, de voir des amis, de regarder la vie sous des angles nouveaux. Vos démarches seront bien accueillies, et vous pourrez faire des projets ambitieux.

Couleur porte-bonheur : Rouge

Affinités astrales : Taureau et Scorpion

Chiffres de chance : 7 8 2







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vous allez augmenter votre capital de séduction et faire des ravages sur votre passage. Le Ciel vous rendra très entreprenant, tandis que certains influx astraux accentueront votre magnétisme. Ce ne sont pas les occasions qui vont vous manquer. Si vous êtes en couple, il va vous falloir faire beaucoup d’efforts pour rester fidèle.

Argent



Il paraît que l’argent aura tendance à sortir à gros flots de votre escarcelle, malgré vos efforts d’organisation et d’économie. Ces dépenses seront vraisemblablement en relation avec la vie sentimentale. Cherchez à consolider vos positions durant cette journée, qui facilite les placements durables et toute initiative dans l’immobilier. Vous serez bien avisé de renoncer à des projets d’un coût exorbitant et pouvant absorber toutes vos ressources financières.

Santé



N’hésitez pas à relever vos plats avec de l’ail. C’est un excellent condiment qui abaisse le taux de cholestérol dans le sang et qui contribue à vous préserver des accidents cardio-vasculaires.

Travail



Aujourd’hui, vous ne manquerez pas d’activité. Il vous faudra même faire preuve de beaucoup d’organisation si vous ne voulez pas vous laisser déborder. Tout le monde semble s’être donné le mot pour faire appel à vous en même temps, ce qui ne vous laissera pas le loisir de souffler !

Famille



Si vous avez eu dernièrement des soucis familiaux, vous vous sentirez enfin soulagé d’un grand poids. En outre, le dialogue sera beaucoup plus facile avec vos proches, et vous trouverez un terrain d’entente.

Loisirs



On vous demandera probablement d’arbitrer un conflit, en raison de votre habileté réputée d’arrondir les angles. N’acceptez pas cette tâche, qui pourtant est très honorable, si les adversaires comptent parmi vos relations : "Mieux vaut servir d’arbitre entre deux ennemis qu’entre deux amis, car l’un des amis deviendra un ennemi, et l’un des ennemis un ami ».

Couleur porte-bonheur : Marron

Affinités astrales : Gémeaux et Cancer Chiffres de chance : 3 5 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Une séduisante personne que vous jugez inoffensive pourrait bien vous faire le coup de l’amour romantique. Résultat : vous vous retrouverez pieds et poings liés en son pouvoir. Mais après tout, ce ne sera pas si terrible que cela ! Et vous vous en féliciterez même ! Si vous vivez en couple, vos relations mutuelles auront lieu de s’intensifier.

Argent



Vous effectuerez de bons placements grâce au concours d’un Ciel astral bien aspecté. Très actif, vous multiplierez les initiatives. Mais vous risquez d’avoir les yeux plus gros que le ventre et de commettre des erreurs.

Santé



Cet environnement astral vous rappellera que votre régime alimentaire pléthorique finira un jour par vous faire prendre du poids, même si vous n’avez pas de prédisposition à grossir. Evitez donc toute suralimentation prolongée.

Travail



Au travail, concentrez vos efforts, vous y gagnerez et verrez plus clair dans vos entreprises. Malgré les difficultés, persévérez : les bons résultats ne se feront sentir que dans quelques petites semaines.

Famille



Le Ciel, bénéfique, va protéger vos relations avec vos proches, notamment avec vos parents. Il promet aussi une ambiance très gaie sous votre toit. Attention simplement à cet aspect d’un influx astral : un petit conflit pourrait vous opposer à vos enfants, mais vous le réglerez facilement car il ne reposera sur rien d’important.

Loisirs



Ce jour vous promet des appuis, des sympathies, de bons contacts dans le monde des arts et de la politique. D’un autre côté, on peut craindre des heurts avec l’entourage amical, un manque d’ouverture intellectuelle.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Vierge et Balance

Chiffres de chance : 6 4 1







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Le Ciel vous apportera tout un potentiel d’heureux moments qu’il faudra croquer sur place, sans attendre. Pour certains natifs, l’annonce d’une future naissance se précisera ; et pour d’autres, il y aura la possibilité d’une relation très intense mais avec quelqu’un pas totalement libre.

Argent



Un petit voyage serait agréable actuellement et il vous détendrait tout en vous permettant de réaliser l’un de vos buts. Attention cependant de ne pas vider votre compte en banque ! Pour une fois, prenez les conseils de professionnels avisés, d’amis discrets, voire de votre bien-aimé... Les affaires d’argent sont délicates de nos jours !

Santé



Vous déborderez de vitalité. Dépensez ce trop-plein d’énergie de façon raisonnable et utile en faisant des exercices physiques bien réglés. Rappelez-vous que vous êtes sensible aux changements de température et qu’il faut vous entourer de précautions à cet égard.

Travail



Un petit échec professionnel vous obligera probablement à en revenir à des ambitions un peu moins éloignées de la réalité. Peut-être avez-vous eu tort de jouer une partie qui se révélait réellement au-dessus de vos capacités. Alors qu’il est bon de forcer un peu la chance - « Le monde appartient aux audacieux et le Ciel à ceux qui lui font violence » (proverbe basque) -, il est quand même nécessaire de rester raisonnable et de ne viser que l’accessible.

Famille



En famille, vous serez tenté de jouer les paterfamilias ou bien les fanfarons. Cette volonté d’attirer sur soi l’attention de vos proches amusera un moment puis deviendra un tantinet énervante. Ne vous vexez pas si l’on vous remet à votre place !

Loisirs



Vous saurez vous mettre en valeur aux moments opportuns, tout en conservant cette discrétion qui constitue votre plus grande qualité aux yeux de vos amis et relations.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 7 8 3







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Pour préserver l’harmonie de votre couple, vous devrez cette fois multiplier les concessions. Sans quoi, vous n’arriverez pas à vos fins. Même si votre partenaire rentre tard ou sort beaucoup, ne le soupçonnez pas injustement : il aura seulement besoin de se changer les idées, surtout si c’est un Sagittaire. Célibataire, Le Ciel en cet aspect assez inhabituel favorisera les coups de foudre. Mais si l’amour pourra venir de façon soudaine, il pourra aussi partir de la même manière. Vous clamerez haut et fort que vous en avez assez de votre solitude et que vous désirez fonder une famille !

Argent



Deux astres influenceront votre secteur argent. Conséquence : vous devriez rester assez vigilant. Ces deux planètes sont plutôt positives, mais il faut toujours se méfier de possibles imprévus avec l’une, et d’erreurs dans les comptes ou les factures avec l’autre. Tout ira bien si vous ne vivez pas sur le fil du rasoir. Si vous êtes prévoyant, vous vous en sortirez quoi qu’il arrive ; mais les imprudents qui videront leur compte en banque pourront ensuite avoir quelques petits problèmes.

Santé



Vous êtes un grand gourmand, et il arrive trop souvent que votre silhouette en souffre. Réagissez pour ne pas ternir votre image de fonceur. N’oubliez pas qu’une allure saine, aisée, sportive, est l’un des plus grands atouts de réussite dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine amoureux.

Travail



Cette journée devra être décisive sur le plan de vos activités. En effet, vous mettrez en place un changement de travail ou le projet d’un recyclage. Quoi que vous décidiez, tout ne pourra que se passer au mieux. Les astres veilleront sur vous avec sollicitude.

Famille



Vie familiale sereine à souhait. Il est possible qu’un problème qui n’a pas été complètement réglé soit à nouveau d’actualité ; dans ce cas, ayez une discussion franche, calme et exhaustive avec votre conjoint ou les personnes concernées.

Loisirs



Pas question de vous laisser ballotter au gré des événements ! Vous serez bien décidé à diriger votre vie comme vous l’entendez. Toutefois, si vous êtes sévère envers vous-même, ne le soyez pas envers les autres : méfiez-vous d’une certaine tendance à l’autoritarisme vis-à-vis de votre entourage.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 2 4 6







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Tous les natifs du signe doivent s’attendre à de petits agacements et petites déceptions côté cœur ce jour. Si l’on veut passer cette journée sans dommage, l’essentiel sera de ne rien dramatiser et de raisonner juste, à la manière du sage chinois : « L’homme supérieur ne murmure point contre le Ciel et ne se plaint point des hommes » (Mencius).

Argent



Le Ciel devrait vous aider à rééquilibrer votre budget, voire même à faire quelques économies. Mais attention : un influx en aspect dysharmonique pourra vous souffler des idées de dépenses excessives. Restez donc raisonnable et évitez de prendre des décisions financières délicates, concernant un achat important ou un placement par exemple.

Santé



Un astre régira cette fois l’un des secteurs de santé de votre thème natal. Comme il s’agit d’une planète positive, vous ne devriez donc connaître aucun problème. Attention toutefois à l’une des facettes de cet influx, qui pourra parfois rendre nerveux. Si cela vous arrive, ne prenez pas de médicaments, mais des tisanes calmantes.

Travail



Bien que les éléments planétaires à prendre en considération pour analyser l’influence du Ciel sur votre vie professionnelle soient peu nombreux, ils n’en sont pas moins éloquents. Ils forceront à être plus ambitieux qu’auparavant et prépareront une mutation importante. Ils insisteront pour que vous fournissiez des efforts soutenus. Bien que fatigante, cette tâche vous sera très utile pour grimper dans la hiérarchie.

Famille



Le foyer sera bien influencé, et vous devriez vivre en bonne entente avec le conjoint et les enfants, à condition que vous ne commettiez pas de maladresse psychologique. Surveillez surtout votre langue.

Loisirs



Vous attirerez naturellement des sympathies et créerez autour de vous un climat de confiance. C’est un privilège qu’il faudra savoir apprécier et dont il conviendra de tirer le meilleur parti. Ne repoussez pas ceux qui viendront vous conter leurs malheurs : vous éprouverez une grande satisfaction à pouvoir les aider, ne serait-ce qu’en leur prêtant une oreille attentive.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Balance

Chiffres de chance : 3 9 2







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Célibataire, le ciel en cet aspect intensifiera votre magnétisme et votre rayonnement. Bref, vous ne passerez guère inaperçu, car votre assurance fait de vous un séducteur irrésistible. Beaucoup de natifs chercheront à légaliser leur amour. Non à l’amour-popote ! Ce sera, plus que jamais, votre devise, et vous entraînerez votre conjoint ou partenaire dans le monde merveilleux de l’imprévu, histoire de rompre avec la routine conjugale.

Argent



Le secteur financier sera assez bien protégé. Vous pourriez avoir l’agréable surprise de recevoir une rentrée d’argent provenant d’un placement. Le Ciel en aspect harmonique pourrait aussi vous donner de bonnes idées pour améliorer vos ressources. Un bémol cependant : un astre risque de vous rendre très dépensier ou de vous entraîner dans des investissements aventureux. Evitez de céder à ces tentations, sous peine de voir la chance se retourner contre vous.

Santé



Pour retrouver votre belle énergie habituelle, il vous faudra vous reposer, oui, mais il faudra aussi bouger. Dormir le plus possible, et vous adonner à une pratique sportive douce, de type stretching, qui vous musclera sans vous brusquer.

Travail



Les secteurs de votre thème liés à la carrière ne seront influencés par aucune planète, ce qui indique qu’il ne se passera pas grand-chose dans le cadre de votre travail. La vie quotidienne sur votre lieu de travail sera facile. Attention toutefois à ne pas prêter le flanc à la critique en cédant à des mouvements d’humeur.

Famille



Votre vie familiale sera dans l’ensemble protégée. Mais vous devrez compter avec l’impact délicat d’un influx astral, qui pourra provoquer des discussions assez vives ou des conflits soudains avec vos proches. Il pourra aussi entraîner des malentendus. Gardez votre sang-froid, expliquez-vous clairement, et tout ira bien.

Loisirs



Si des écervelés s’adressent à vous, ne consentez pas à payer la note de leurs erreurs. Dites-leur leurs quatre vérités si c’est nécessaire, mais n’oubliez pas d’y mettre les formes comme il se doit !

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 9 1 7







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Si votre couple est solide, vous n’aurez nullement à souffrir de cet impact des Cieux. Votre conjoint pourrait simplement se montrer par moments un peu distant. Mais si votre couple est fragile, ce mouvement céleste pourra se traduire par une aggravation de la situation. Célibataires, vous séduirez avec brio, et vous ajouterez des trésors d’esprit à la magnificence naturelle de votre panache. Autant dire que vous serez très remarqué et très sollicité, et n’aurez que l’embarras du choix !

Argent



L’argent, comme c’est trop souvent le cas, sera aujourd’hui au centre de toutes vos préoccupations. Votre action peut se révéler féconde. Cependant, ne vous laissez pas trop envahir par les considérations matérielles : prenez le temps de vivre, dès aujourd’hui même, quitte à gagner et à posséder moins.

Santé



Rien d’important à signaler côté santé. Seuls les mouvements de la Lune pourront par moments vous valoir des petites chutes d’énergie, mais il ne s’agira de rien de grave. Si vous êtes atteint d’une affection de longue durée, les influences positives de la journée vous soulageront.

Travail



Dans le travail, vous viserez surtout l’efficacité aujourd’hui. Vous ne vous attarderez pas à des détails inutiles, vous verrez les choses dans leur ensemble, et cela vous permettra de résoudre les affaires en suspens ou que vous avez négligées.

Famille



La vie dans votre foyer sera calme et sans histoire, chacun, parents et enfants, menant son existence avec sagesse. Cet aspect de votre Ciel astral vous donnera envie de vous investir au mieux dans l’éducation de vos enfants. Vos efforts pour aider vos rejetons à grandir porteront rapidement leurs fruits.

Loisirs



Les circonstances vont vous permettre d’être introduit dans un milieu très fermé. Vous ferez ainsi la connaissance de personnes qui vous fascineront par leur savoir, leur curiosité d’esprit et leur influence.

Couleur porte-bonheur : Indigo

Affinités astrales : Lion et Scorpion

Chiffres de chance : 3 8 2







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Va-t-on voir tous les natifs de ce signe s’enflammer cette fois ? Ce serait bien possible. Le présent aspect astral va indubitablement vous rendre d’humeur romantique ! Ceux d’entre vous dont le cœur est libre pourront faire une rencontre importante. Les autres, dont l’enthousiasme tiédissait quelque peu ces derniers temps, vont recommencer à y croire.

Argent



Votre équilibre financier est stable, et il va le rester cette fois. Vous n’aurez donc pas de réelles inquiétudes à vous faire. Il faudra toutefois vous méfier de l’impact d’un influx astral, qui pourra vous souffler des envies d’achats onéreux et peu utiles. Attention, notamment, aux coups de cœur pour des vêtements très beaux, certes, mais dont vous pourriez parfaitement vous passer.

Santé



Non seulement votre résistance physique, sera excellente, mais vous serez également en bonne forme psychique. Ceux d’entre vous qui sortent d’une période marquée par le découragement ou des crises d’angoisse, vont retrouver toute leur joie de vivre et leur confiance en eux. Cette disposition d’esprit aura des répercussions positives sur votre santé, y compris si vous souffrez d’une maladie chronique.

Travail



Vous vous montrerez très rebelle à la contrainte. Cela ne saurait manquer de créer des tensions dans le cadre de votre travail. Certains d’entre vous seront tentés de créer leur propre entreprise en s’associant.

Famille



L’atmosphère familiale se détendra brusquement parce que les astres vous auront incité à admettre que vous n’avez pas toujours raison. Vous passerez du bon temps dans la chaude intimité et la joie, et vous saurez apprécier cette douceur de vivre au foyer.

Loisirs



Une phase extrêmement fructueuse s’ouvrira devant vous. Cela accentuera l’impact de votre personnalité et l’épanouissement de vos désirs. Les choses tourneront rondement en votre faveur grâce à des appuis providentiels. Vous aurez même l’impression que c’est trop beau pour être vrai !

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Vierge

Chiffres de chance : 2 7 5







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Côté cœur, ne vous gâchez pas la vie en laissant l’anxiété et le doute vous ronger ! Tenez-vous plutôt prêt à savourer les moments privilégiés qui vous seront offerts en cadeau par les astres. Ceux-ci vous permettront de renforcer vos liens de complicité avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous ressentirez plus que jamais le poids de la solitude. Ce ne sera pourtant pas une raison pour vous jeter au cou de la première personne rencontrée. Ce serait la porte ouverte à la déception.

Argent



Du fait des aspects harmoniques du Ciel, il n’est pas exclu que certains natifs trouvent aujourd’hui l’immeuble ou le logement de leur rêve. Mais il leur faudra faire un calcul serré sur le plan financier et de faire preuve de beaucoup d’esprit critique dans leur choix : même si l’ensemble leur paraît idéal, autant jouer à l’avocat du diable !

Santé



Le Ciel en cet aspect pourrait vous stresser et vous valoir quelques difficultés de sommeil. Evitez les tranquillisants, qui ne vous vaudraient rien, et optez pour des méthodes naturelles, moins agressives et très efficaces : natation, yoga, marche à pied, sans oublier les bains chauds apaisants. Ne vous braquez pas sur une situation bloquée. Seule la souplesse vous permettra de préserver votre belle énergie et de rebondir sur les meilleures opportunités.

Travail



Ne vous agitez pas tant, ou vous finirez par ne plus savoir où vous en êtes. Votre état d’ébullition permanente pourrait nuire à la bonne marche de vos affaires en vous rendant impulsif et agressif.

Famille



Faites preuve de fermeté à l’égard de vos parents proches et montrez-leur qu’il y a des limites à ne pas dépasser. Faute de quoi, ils deviendront trop envahissants, et vous ne jouirez plus de votre intimité.

Loisirs



Vos amis et relations feront preuve de bienveillance et de loyauté à votre égard ; vous pourrez compter sur eux pour résoudre certains de vos problèmes épineux. En retour, montrez-vous d’une parfaite franchise et rendez-leur la pareille si l’occasion se présente. N’est-il pas vrai que « la terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on recueille à chaque instant les fruits de l’amitié » (Démophile) ?