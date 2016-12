Horoscope du vendredi 30 décembre 2016



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Avec le présent environnement astral, il doit y avoir du flirt dans l’air. Célibataires, vous plairez beaucoup en cette journée. Mais les aventures qui s’offriront à vous risquent d’être éphémères et vous laisseront sur votre faim. Quant aux amoureux déjà enchaînés, qu’ils se méfient des tentations !

Argent



Influençant le secteur argent de votre thème, Jupiter va vous rendre tout d’un coup très optimiste, et donc à nouveau insouciant, voire imprudent en matière financière. Il est vrai que la chance devrait vous aider à faire des rentrées d’argent ; mais si vous anticipez et dépensez tout à l’avance, cela ne vous avancera guère !

Santé



Cet environnement astral à prépondérance martienne va vous valoir un regain de dynamisme. Mais attention : dans le même temps, Saturne, dysharmonique, diminuera votre résistance de fond. Vous risquez donc d’épuiser rapidement vos réserves si vous vous agitez sans répit. Prenez le temps de vous reposer, même si vous ne vous sentez pas particulièrement fatigué.

Travail



Journée favorable dans l’ensemble. Votre vie professionnelle ne devrait poser aucun problème particulier. Mais cette position du Ciel astral pourra mettre quelques natifs devant la nécessité de faire un choix concernant leur avenir professionnel. Si c’est votre cas, ne prenez pas de décision trop précipitée ; tenez compte de tous les éléments en jeu et prenez le temps de réfléchir. Vous ferez alors le bon choix.

Famille



Un influx astral en cette position dans votre Ciel aura un impact très positif sur vos relations avec vos enfants. Vous aurez droit à des petits chérubins qui se portent comme un charme, heureux de vivre, épanouis. S’ils sont plus âgés, il est possible qu’ils tombent très amoureux, voire qu’ils vous annoncent leur décision de se marier !

Loisirs



Pour oublier le quotidien et son cortège de frustrations, certains natifs pourraient se tourner aujourd’hui vers des idéologies ou des sectes religieuses, qu’ils auront tendance à aborder avec plus d’enthousiasme que d’esprit critique. D’autres choisiront de se plonger dans un climat malsain. Réagissez, en cultivant un solide sens de l’humour et en faisant beaucoup de sport.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 2 9 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Vous n’aurez aucune envie de vous priver d’aventures agréables, s’il s’en présente. Mais votre partenaire, lui, refusera de fermer les yeux sur vos incartades que vous ne prendrez même pas la peine d’essayer de dissimuler. Gare alors à une scène de jalousie

Argent



Cette position des astres devrait en principe constituer un bon soutien sur le plan financier. Mais n’oubliez pas que vous devrez rester vigilant dans ce domaine. Ce ne sera pas le moment de faire des folies, et encore moins de vous lancer dans des investissements risqués.

Santé



Vous ne devriez donc pas avoir de gros problèmes de santé. Vous présenterez une excellente résistance physique, et les défenses de votre organisme fonctionneront efficacement. Les natifs malades se rétabliront rapidement.

Travail



Progrès notables sur le plan du travail, en tout cas si vous veillez à ne pas embrasser trop de choses à la fois. Concentrez-vous sur les plus importantes, en leur apportant tout le soin nécessaire.

Famille



La famille s’avérera très importante pour votre équilibre. Passez le plus de temps tranquillement au foyer. Cela vous donnera la force d’affronter sereinement vos tâches quotidiennes ou de vous battre à l’extérieur.

Loisirs



Les compliments qu’on vous fera au cours de cette journée risquent de vous donner la grosse tête. Sachez ne prendre que ce qui est vrai, car il y aura de la flatterie dans l’air, et aussi faire preuve de modestie. A vrai dire, « quelque bien qu’on nous dise de nous, on ne nous apprend rien de nouveau » (La Rochefoucauld).

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Taureau et Gémeaux

Chiffres de chance : 4 8 7







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Dans l’ensemble, votre vie amoureuse ne sera pas au centre de vos préoccupations. Une journée sans grand relief dans le domaine amoureux. Il y aura juste un astre harmonique. Ce soutien vous vaudra de l’harmonie si vous êtes marié, et fera battre le cœur de quelques célibataires.

Argent



Méfiez-vous aujourd’hui de certains intrigants, qui ne songeront qu’à vous entraîner dans un engrenage financier dont vous ne pourriez vous dépêtrer, ni éviter les complications juridiques. Ne comptez que sur vous-même ; soyez opiniâtre et méthodique, et tout ira bien.

Santé



Les influx cosmiques iront dans le sens d’une incitation à faire preuve de tempérance dans la recherche de satisfactions sensuelles. Incitation qui n’est jamais inutile concernant les natifs de ce signe.

Travail



Le Ciel en cet aspect va jouer en votre faveur en vous aidant à y voir clair dans votre carrière. Vous serez soutenu dans ce sens par un astre qui devrait vous permettre de multiplier les contacts utiles.

Famille



Vous ferez le maximum pour éviter les ennuis familiaux. Vous vous attacherez à résoudre des problèmes délicats concernant vos enfants ou des affaires de famille.

Loisirs



Vous changerez d’humeur comme de chemise, passant sans transition de l’enthousiasme à l’indifférence. Ne vous étonnez pas si vos amis y perdent leur latin. Cela provoquera des heurts et des incompréhensions.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Verseau et Poissons

Chiffres de chance : 5 2 3







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Vie conjugale assez calme. Le Ciel vous fera ressentir le besoin de stabilité et de sécurité en couple. La journée sera calme et facile à vivre. Célibataire, la passion couvera aujourd’hui sous la cendre au lieu d’éclater au grand jour.

Argent



Vous serez un peu moins rigoureux que d’habitude dans la gestion de vos finances. Un peu moins économe aussi ! Rien de catastrophique. Mais il faudra tout de même vous surveiller de près.

Santé



Même dans les moments les plus sombres, continuez à faire preuve de sens de l’humour, même si cela vous semble tout à fait déplacé. Savez-vous que « le rire est une insulte au malheur » (Publilius Syrus) ? Vous n’ignorez certainement pas les subtils mécanismes de notre psychisme : ce n’est certes pas en ayant une attitude positive que vous pouvez faire disparaître vos problèmes comme par enchantement, mais une telle attitude vous permet d’appréhender ces problèmes de façon réaliste et de trouver les solutions qui s’imposent.

Travail



Aujourd’hui, il vous sera plus facile qu’à l’ordinaire de travailler en équipe. Les circonstances s’y prêteront bien, d’autant plus que vous aurez malgré tout les coudées franches et que vous pourrez travailler à votre rythme, sans avoir constamment quelqu’un sur le dos.

Famille



Superbe entente avec vos proches. Vous vous mettrez en quatre pour leur faire plaisir et pour prévenir tous leurs désirs. Mais il faudra fournir de grands efforts pour maintenir ce climat idyllique. Si vous pensez déménager, vous pourriez bien découvrir cette fois la maison ou l’appartement de vos rêves.

Loisirs



C’est surtout l’influence de votre Ciel astral qui sera sensible aujourd’hui. Elle laissera supposer des relations complexes et souvent orageuses avec vos amis. Elle sera aussi propice aux changements brusques, imprévisibles, et aux hésitations.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Sagittaire et Capricorne

Chiffres de chance : 6 2 7







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Pour beaucoup de célibataires, cette journée fera date dans leur vie. Les bouleversements affectifs, si profonds soient-ils, déboucheront sur du solide et du durable, malgré quelques errements encore possibles avant le choix final ou l’installation dans une existence nouvelle. Pour tous les natifs déjà liés, ce jour permettra d’approfondir la qualité de leurs relations avec leur conjoint ou partenaire.

Argent



Les finances ne seront pas brillantes, mais elles seront loin d’être catastrophiques. Il faudra prévoir certains retards dans la récupération de vos créances, retards qui sont d’ailleurs dus principalement à votre négligence pour tout ce qui se rapporte aux questions pécuniaires.

Santé



En général, vous n’êtes pas un fanatique du sport. Mais vous ne détestez pas la gymnastique. C’est justement ce qui vous conviendra le mieux aujourd’hui et qui vous procurera le plus de bien-être. Une petite séance de gymnastique tous les jours vous permettra de rester en bonne forme physique et d’avoir un moral d’acier.

Travail



Contrairement à vos habitudes, vous essaierez d’atteindre trop rapidement vos objectifs sans avoir clairement évalué la force de vos concurrents. Vous pécherez par excès de confiance, et cela ne vous réussira pas.

Famille



Le Ciel en aspect dysharmonique pourra semer une certaine confusion dans vos relations avec vos proches. Des difficultés sont possibles avec votre belle-famille. Attention, aussi, à ce qui concerne vos enfants : surveillez d’un peu plus près leur évolution et leurs activités.

Loisirs



Vos rapports avec les autres seront excellents sous le regard bienveillant des astres. Vous pourrez nouer d’agréables contacts qui vous seront utiles. Ne changez rien au programme établi auparavant.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Lion et Balance

Chiffres de chance : 3 6 1







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Les moments de joies conjugales seront intenses, mais avec une tendance exagérée aux plaisirs et aux excès. Tout serait parfait si vous saviez vous montrer plus modéré, plus raisonnable ; mais cela n’aura aucune importance si vous n’y arrivez pas. Célibataire, vous rêverez de trouver l’âme sœur, le partenaire idéal que vous pourrez tout à la fois admirer, aimer, désirer. Pour l’admiration, vous rencontrerez une personne qui vous subjuguera. Et pour le reste, vous serez entièrement satisfait.

Argent



Dans les difficultés économiques actuelles, faites preuve de la plus grande vigilance pour ne pas tomber dans les pièges d’escrocs et d’arnaqueurs de tous bords.

Santé



Du tonus, vous en aurez certainement à revendre cette fois. Mais évitez la vitesse et les excitants, qui ne vous vaudraient rien. Si vous avez vraiment besoin de vous défouler, chaussez vos baskets, enfilez un jogging et allez courir pendant une heure : cela devrait vous calmer.

Travail



Ce n’est sûrement pas aujourd’hui que vous vous démènerez comme un beau diable pour développer votre situation professionnelle et réaliser vos plus hautes ambitions. Vous aurez tendance, il faut bien le dire, à vous laisser vivre et à attendre que les cailles vous tombent toutes rôties dans la bouche. Prenez garde ! Si vous ne vous remuez pas un peu, vous risquez d’avoir de très mauvaises surprises

Famille



Vous serez obligé d’accorder plus de temps et d’énergie à votre vie privée, car les questions relatives à votre foyer ou à votre famille pourront vous poser des problèmes inattendus. Vos intérêts extérieurs et professionnels pourront s’en trouver affectés. Essayez de tout concilier.

Loisirs



Tout au long de cette journée vous serez animé d’une vive énergie, et vous verrez les choses avec beaucoup d’optimisme. Vous serez très entouré et apprécié par vos proches, car votre gentillesse et votre bon cœur seront présents.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Cancer et Vierge

Chiffres de chance : 9 8 6







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Votre vie conjugale ne devrait pas être triste ! Tous ceux dont le couple est harmonieux vont avoir droit à un océan de tendresse et de sensualité. Si votre couple bat de l’aile, ce sera le moment ou jamais de renouer le dialogue et de renforcer les liens. Célibataire, vous découvrirez cette fois que l’affection et la tendresse sont tôt ou tard gagnantes et que la fidélité charpente le bonheur sentimental, alors que le simple flirt et les sentiments superficiels ne laissent finalement que la solitude et l’amertume.

Argent



Avec l’ombre d’un influx astral qui va peser sur votre signe natal, il ne faudra pas relâcher votre vigilance en matière pécuniaire, ni dépenser vos économies à tort et à travers. Cette restriction faite, vous pourrez tout de même compter sur le soutien du Ciel. Il devrait vous protéger efficacement, voire, dans certains cas, vous faire cadeau d’une bonne surprise, sous la forme d’une prime inattendue, par exemple, ou d’une aide bienvenue de votre famille.

Santé



Vos secteurs de santé seront toujours sous l’influence des astres. Vous continuerez donc à bénéficier d’une santé et d’un tonus au top niveau. Vous accomplirez toutes les tâches qui vous incombent sans ressentir la moindre fatigue.

Travail



Méfiez-vous des malentendus avec votre entourage professionnel. Soyez clair et précis pour les questions importantes. Evitez les sujets épineux, et ne dévoilez pas vos idées originales.

Famille



Vos enfants occuperont la première place dans votre cœur. Vous ferez tout votre possible pour les encourager à prendre des responsabilités, à s’affirmer ou à se réaliser, selon leur âge.

Loisirs



Vous saurez vous mettre en valeur en vous habillant particulièrement bien et, de ce fait, vous en impressionnerez favorablement plus d’un. C’est en sortant beaucoup que vous rencontrerez des personnalités nouvelles, celles justement qui pourraient vous aider dans votre carrière.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Bélier et Taureau

Chiffres de chance : 2 3 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Vous aurez une grande envie de vibrer. Parlez-en à votre conjoint ou partenaire : il sera vraisemblablement bien disposé à coopérer avec vous pour trouver la solution idéale. Ensemble, vous irez au septième ciel. Célibataire, le Ciel bien aspecté donnera le top départ à l’une des journées les plus agréables de l’année sur le plan sentimental. Votre charme en hausse sera d’une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout, ne jouez pas les timides ; ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion !

Argent



Vous serez tenté de prendre de gros risques pour forcer la chance. Mauvais calcul : les astres ne verront pas d’un bon œil une telle témérité en ce moment. Méfiez-vous plus que jamais du jeu et des investissements spéculatifs.

Santé



Vous ferez preuve d’un tonus fantastique. Si vous avez décidé de redécorer tout votre intérieur ou si vous souhaitez effectuer une démarche, vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs.

Travail



Les astres vont vous dynamiser et vous donner envie d’être reconnu dans votre métier. Vous serez prêt à vous donner du mal pour cela. Mais attention : vous risquez aussi de vous montrer trop agressif dans vos relations avec votre entourage professionnel, ce qui se retournerait immédiatement contre vous. Il faudra à tout prix vous contrôler.

Famille



Vous étiez un peu inquiet, ne sachant plus très bien si les êtres que vous adorez, notamment vos enfants, vous aiment toujours autant. Mais ces doutes ne seront plus de mise cette fois, tant vos proches vous manifesteront ouvertement leur affection.

Loisirs



Des discussions oiseuses entre amis vous feront perdre votre temps et entameront dangereusement votre capital patience. Essayez de garder votre calme malgré tout puisqu’il vous est impossible de vous dérober à cette nuisance. « Ce qui ne peut être évité, il le faut embrasser » (Shakespeare).

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Balance et Scorpion

Chiffres de chance : 6 5 1







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



L’aspect de votre Ciel astral pourra vous pousser à adopter une attitude plus autoritaire que d’habitude. Voilà qui peut nuire à votre vie de couple ! Essayez de négocier avec votre conjoint plutôt que de lui imposer vos quatre volontés. Célibataire, aujourd’hui, saisissez vite votre chance de faire une rencontre exceptionnelle si par malheur (vraiment ?) vous vous trouviez encore esseulé. Le moment vous permettra de connaître une personne aussi sérieuse que brillante. Quelques heurts de personnalité sont possibles, mais ils seront fort enrichissants.

Argent



L’influence du Ciel en cet aspect sera à double tranchant. Vous pourrez faire fructifier vos ressources à vue d’œil ; mais vous aurez tendance à prendre trop de risques à peine justifiés.

Santé



Un astre pourra vous valoir des moments d’enthousiasme et un tonus en hausse. Mais il risque aussi de provoquer une brusque chute de tension. Si vous vous retrouvez tout à coup complètement patraque, ne vous étonnez pas ! Contentez-vous de faire le plein de compléments vitaminés et de dormir davantage : vous retrouverez rapidement l’équilibre, car ses impacts sont toujours éphémères.

Travail



Dans le travail, les changements ne vous dérangeront pas si vous acceptez d’en jouer le jeu et de vous impliquer à fond. Essayez e coordonner vos diverses activités quotidiennes, en négligeant les détails.

Famille



Les responsabilités familiales, ce n’est pas vraiment ce que vous préférez. Certes, si vous avez des enfants, vous les aimez et vous les éduquez avec tendresse. Mais jouer les pères (ou mères) de famille traditionnels ne vous enchante pas vraiment. C’est pourtant ce que vous allez être obligé de faire cette fois !

Loisirs



Si vous vous trouvez entre deux feux, ménagez la chèvre et le chou : vous aurez tout à y gagner et rien à y perdre, bien que cette attitude conciliante ne vous plaise guère.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Lion et Vierge

Chiffres de chance : 7 8 3







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Les astres vont s’occuper sérieusement du secteur de votre thème lié à l’amour et au plaisir sensuel. Voilà qui vous promet une journée très protégée sur le plan conjugal. Le Ciel décuplera votre charme, et votre libido et votre envie de séduire. Vous savourerez des heures sensuelles et tendres avec votre partenaire. Célibataire, vous pourriez bien succomber au coup de foudre cette fois. Vous n’aurez plus alors qu’une idée en tête : vous marier au plus vite. De grâce, réfléchissez avant de prendre un engagement définitif : « Mariage prompt, regrets longs » (proverbe russe)

Argent



Evitez de bâtir continuellement des châteaux en Espagne et, plus encore, de vous lancer dans des opérations spéculatives risquées. Prenez pour règle d’or qu’il ne faut jouer ou spéculer que dans la mesure de ses moyens, mais jamais selon ses besoins ou ses ambitions.

Santé



En principe, avec la présente ambiance astrale, vous ne devriez pas connaître de vrais ennuis de santé. Mais vous aurez tout de même intérêt à vous surveiller de près. A cause de la configuration tendue qu’un astre va former, vous serez plus sensible que d’habitude aux maladies contagieuses. Mieux donc vaudra éviter de jouer les bonnes âmes et de dorloter vos proches s’ils sont grippés ou enrhumés.

Travail



Cette journée ne pourrait être morne si vous vous engagiez dans le travail avec énergie et décision. Vous devriez tirer un profit certain du zèle que vous mettrez à accomplir vos tâches. Suivez strictement votre plan de travail, sans bondir continuellement d’une chose à une autre comme un kangourou !

Famille



Certains d’entre vous ont sans doute connu dernièrement quelques petits soucis concernant leurs enfants. Mais certains astres vont atténuer cet impact. Si vos enfants ont traversé une phase un peu difficile, ils se sentiront mieux dans leur peau cette fois. De plus, votre autorité passera mieux.

Loisirs



Sociable et solitaire à la fois... Pas facile de vous situer cette fois. Avec cet aspect des cieux, vous pourriez nouer une relation avec une personne plus âgée qui a beaucoup à vous apporter.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Capricorne et Verseau

Chiffres de chance : 2 4 1







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Côté couple, la tendance sera bonne en ce moment. Vous serez à la fois magnétique et très attiré par la nouveauté, mais la raison l’emportera. Dans votre vie à deux, les sentiments se stabiliseront au beau fixe : chacun cherchera à faire plaisir à l’autre. Célibataires, le Ciel en bel aspect vous promet monts et merveilles dans le domaine du cœur. Toutes vos initiatives amoureuses se révéleront bénéfiques tandis que l’extase sensuelle sera au rendez-vous. Un merveilleux coup de foudre est possible pour bon nombre d’entre vous.

Argent



Grâce à votre flair et à votre intuition amplifiés par les beaux aspects astraux, vos finances prospéreront, et vous ferez des gains importants. De nombreuses activités liées aux finances seront particulièrement favorisées cette fois, notamment le commerce et les voyages.

Santé



Profitez des influences revigorantes d’un Ciel en superbe aspect. Courir, marcher, et pourquoi pas danser ? Tout ce qui peut vous permettre d’évacuer votre stress sera bienvenu. A force de vivre à cent à l’heure, vous avez accumulé des tensions, qu’il serait grand temps d’éliminer.

Travail



Bon espoir de parvenir à la réalisation d’un de vos projets professionnels, à condition cependant de bien savoir faire la part des choses et d’opter pour des choix réalistes. Le succès dans tout ce que vous entreprendrez sera assuré si vous voulez vous montrer assez vigilant face aux envolées de votre imagination.

Famille



Vos rapports avec votre entourage familial risquent d’avoir des ratés. Il faudra mettre un peu d’huile dans les rouages. Modérez votre intransigeance, votre autoritarisme et votre dogmatisme. Si vous n’essayez pas de faire preuve d’un peu plus de souplesse et de tolérance, vous aurez bientôt de vrais problèmes, car le Ciel n’est pas là pour arrondir les angles pour vous. Allez, faites un effort !

Loisirs



Vie sociale très brillante et animée. Vous pourrez même commencer à jouer un rôle important dans votre communauté. Rencontre importante et peut-être même décisive socialement pour certains natifs aujourd’hui.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Gémeaux et Poissons

Chiffres de chance : 6 1 7







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Vous aurez la possibilité, cette fois, de prouver votre amour et votre tendresse à la personne qui partage votre vie. Et elle sera très réceptive à vos attentions. Laissez votre cœur s’envoler comme il pourra, mais gardez toutefois les pieds bien sur terre. Les célibataires, eux, collectionneront les flirts légers, les amours passagères, et cela leur conviendra parfaitement, car ils ne seront pas enclins en ce moment à se lier pour longtemps.

Argent



Vous serez convaincant dans vos négociations et transactions, faisant preuve parfois même d’un flair remarquable. En tout cas, vous n’aurez aucun problème de trésorerie, et pourrez même venir en aide à un ami qui se trouve actuellement dans une mauvaise passe financière.

Santé



Les aspects paisibles de Neptune vous apporteront aujourd’hui un peu d’accalmie dans votre rythme de vie actuel. Vous devriez savoir profiter de ces moments plus tranquilles pour recharger vos batteries, car même « Apollon ne tend pas toujours son arc » (Horace). Les meilleures heures se situeront en fin de journée.

Travail



Les astres, vous promettent une journée de réalisation professionnelle due tant à des coups de chance qu’à vos efforts. Et vous entrerez aussitôt dans une phase de consolidation de votre situation et d’organisation.

Famille



Plus d’un natif du signe aura une vision, parfois trop idyllique il est vrai, de son rôle de parent et d’éducateur. C’est charmant et c’est généreux ; mais des désillusions ne sont pas à exclure.

Loisirs



L’ambiance astrale créera ce jour un besoin impérieux de renouvellement dans votre entourage : besoin de fréquenter des personnes nouvelles, de rencontrer des personnalités originales susceptibles de proposer des idées inédites ou intéressantes, besoin de rechercher des gens pouvant agir comme des stimulants sur le plan intellectuel. De plus, elle incitera à multiplier les déplacements, les contacts, et invitera à faire preuve d’audace et même d’une certaine forme d’agressivité. Profitez de ces influx pour donner à votre existence une dimension nouvelle et plus exaltante.