Horoscope du vendredi 6 janvier 2017



Bélier (22 mars - 20 avril)

Amour



Le Ciel, qui vous a été contraire pendant quelque temps, vous laissera enfin tranquille. Ainsi, vous vous montrerez nettement moins critique à l’égard de votre conjoint ou partenaire, et vous serez enchanté de pouvoir savourer un bonheur tranquille auprès de lui. Célibataire, vous donniez récemment à votre entourage l’impression de vous assagir et d’envisager sérieusement de vous caser. Seulement, le goût de la conquête vous reprendra cette fois de plus belle, et vous séduirez à tour de bras !

Argent



Vous n’aurez pas envie de vous serrer la ceinture. Autrement dit, le mot « austérité » ne sonnera pas bien à votre oreille. Vous vous passerez tous vos caprices, qu’il s’agisse de babioles ou d’achats plus coûteux. Heureusement pour vous, certains placements se révéleront très profitables. Sachez cependant que « celui qui sait se passer du superflu est le plus proche des dieux » (Socrate).

Santé



Vous serez moins sensible que tout autre à la fatigue ou au surmenage, capable d’efforts soutenus et même violents. Vous pourriez très bien faire de la compétition sportive, vous seriez sûr de battre tout le monde.

Travail



Avec cet environnement planétaire, vous serez fortement motivé pour réussir dans votre profession. Et cet environnement vous incitera en même temps à ne pas rechercher uniquement une gloire éphémère. Vous serez animé d’une puissance de travail exceptionnelle qui vous évitera la dispersion et les aléas courants. Vous serez concentré sur vos objectifs, appliqué, tenace, accrocheur à souhait.

Famille



Vous serez très diplomate avec votre entourage familial. Vous désamorcerez toute velléité d’agressivité ou de dissension. Conséquence : un climat d’harmonie et de chaleur régnera au foyer.

Loisirs



Cet aspect de votre Ciel astral pourrait donner naissance à des inimitiés assez virulentes dont certains natifs pourraient être victimes. En fait, bien des natifs, qui sont d’un naturel optimiste et confiant, imaginent généralement très mal qu’ils puissent avoir des ennemis, et il arrive qu’ils s’en rendent compte trop tard, quand leurs ennemis ont déjà eu le temps de leur faire du tort. Soyez donc sur vos gardes.

Couleur porte-bonheur : Bleu

Affinités astrales : Balance et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 4 7







Taureau (21 avril - 21mai)

Amour



Malgré les efforts que vous avez déployés pour rester raisonnable, vous pourriez vous attacher beaucoup plus que vous ne le souhaitez à un bel indifférent (une belle indifférente). Et c’est vous qui risquez de souffrir. Il n’existe aucun remède efficace contre le mal d’amour, sinon une bonne dose de sens de l’humour. En tout cas, ne vous inquiétez pas trop, en croyant que vous allez devoir quitter ce monde, car « la maladie d’amour ne tue que ceux qui doivent mourir dans l’année » (Marguerite de Navarre).

Argent



Le Ciel en cet aspect devrait vous aider à améliorer vos revenus, ou du moins à équilibrer votre budget. Ce sera le moment ou jamais pour prendre rendez-vous avec votre banquier et voir avec lui comment vous pourriez mieux exploiter vos comptes. Si vous avez de l’argent à placer, faites confiance à votre flair : il vous permettra de trouver les bons plans.

Santé



Bonne santé dans l’ensemble. Les défenses naturelles de votre organisme fonctionneront efficacement, et vous pourrez lutter avec succès contre les agressions microbiennes et virales. De plus, les troubles du sommeil disparaîtront.

Travail



Profitez de cet environnement astral pour avancer votre travail. Il vous rendra en effet actif, fonceur, et réveillera votre esprit de compétition, tout en vous donnant de l’intuition. Ce sera aussi le moment de frapper à toutes les portes si vous envisagez de changer d’activité professionnelle ou êtes à la recherche d’un emploi. Les natifs du deuxième décan seront les plus heureux bénéficiaires de ces influx.

Famille



Vous vous mettrez en quatre pour faire plaisir à ceux que vous aimez, et vous saurez créer une ambiance chaleureuse dans votre foyer. Seuls les natifs du deuxième décan devront dominer leur émotivité et se montrer plus objectifs sous peine d’avoir des problèmes.

Loisirs



Prenez soin d’installer une cloison étanche entre l’amitié et l’argent. Il est toujours mauvais de les mélanger d’une façon ou d’une autre. En conséquence, ne comptez pas sur vos amis pour résoudre vos problèmes pécuniaires, même s’ils sont prêts à vous aider. Et surtout, ne prêtez jamais, car « si vous redemandez l’argent que vous avez prêté, vous trouverez souvent que d’un ami votre bonté vous a fait un ennemi » (Plaute).

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Balance et Sagittaire

Chiffres de chance : 6 3 8







Gémeaux (22 mai – 22 juin)

Amour



Vous allez être pris dans un véritable tourbillon, et vous aurez des projets amoureux plein la tête. Mais attention ! Ce climat d’intensité émotionnelle risque de vous faire perdre la boussole. Tempérez un peu vos ardeurs, sinon vous pourriez commettre quelques belles bêtises. Rappelez-vous constamment que « l’amour est tout yeux et ne voit rien » (proverbe chinois).

Argent



Vous passerez une journée sans problème financier et pourrez même espérer des rentrées conséquentes ou une prime quelconque. Si votre métier touche de près ou de loin la joaillerie, faites preuve de vigilance et de prudence dans vos diverses transactions.

Santé



Le dynamisme ne vous manquera pas. Mais vous aurez tendance à faire quelques excès de table ou de sexe, ce qui pourrait vous fatiguer ou fragiliser votre foie. Soyez donc raisonnable.

Travail



Vous ferez preuve d’un enthousiasme bien contrôlé. Tout ce que vous avez mis sur pied jusqu’ici pourra être mené à bon port. Vous aurez donc le sourire. Mais attention à ne pas vous mettre vous-même des bâtons dans les roues.

Famille



Vous n’aurez aucune envie d’être diplomate en famille ; mais vous devez au moins essayer. En tout cas, évitez soigneusement des discussions sur les points litigieux au moment des repas. Laissez le temps arrondir les angles et rapprocher les points de vue.

Loisirs



N’hésitez pas à provoquer une explication franche avec celui qui vous a récemment offensé. Vous vous féliciterez d’arriver à un compromis acceptable pour l’une et l’autre partie.

Couleur porte-bonheur : Violet

Affinités astrales : Taureau et Cancer

Chiffres de chance : 8 3 9







Cancer (23 juin - 23 juillet)

Amour



Les unions stables et la création d’un foyer dans la bonne vieille tradition seront très favorisées. Cela vous apportera un bon équilibre en vous empêchant de vous disperser sentimentalement et sexuellement. Célibataire, il n’est jamais souhaitable de mélanger amours et affaires. Mais c’est justement ce que vous serez tenté de faire cette fois-ci. Evitez toute interférence entre votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Sinon, vous auriez sur les dos des problèmes écrasants beaucoup plus tôt que vous ne le pensez.

Argent



Le Ciel en bel aspect sera aujourd’hui le gage de la réussite par le travail personnel, non par la chance, et vous comptera parmi ses heureux élus. Dans la foulée, vous pourrez élaborer des projets ambitieux pour l’avenir, mais ne voyez pas trop grand tout de même. Malgré votre succès, limitez vos dépenses au strict nécessaire, ne faites pas le gros achat que vous envisagiez depuis quelque temps et, bien entendu, évitez les jeux de hasard.

Santé



Excellente forme, résistance hors du commun. De nombreuses planètes en harmonie avec votre signe vont vous insuffler un grand dynamisme et un optimisme formidable. Vous pourrez notamment compter sur un influx astral pour vous doter d’une belle énergie.

Travail



Le secteur travail vous comblera. Vous aurez l’impression non seulement d’être écouté mais, en plus, vous serez sans doute compris ! Les nombreuses planètes dans votre Ciel mettront en effet l’accent sur votre capacité de persuasion et sur votre logique. Seul grain de sable dans cette belle mécanique : votre tendance à contester l’autorité de vos supérieurs !

Famille



Les rapports avec les enfants seront difficiles, car ils ne voudront en faire qu’à leur tête et se laisseront influencer par des camarades contestataires. Faites preuve à la fois de souplesse et d’autorité : ceci est plus facile à dire qu’à faire, bien sûr !

Loisirs



Vous admettez difficilement de vous soumettre aux ordres de qui que ce soit. Pourtant, aujourd’hui, grâce aux effets lénifiants des astres, vous saurez dominer votre goût immodéré de l’indépendance et par conséquent éviter une petite catastrophe.

Couleur porte-bonheur : Vert

Affinités astrales : Scorpion et Capricorne

Chiffres de chance : 4 7 3







Lion (24 juillet - 23 août)

Amour



Aujourd’hui, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre amoureuse très importante. Profitez de cette opportunité pour sortir de votre solitude et pour embellir votre vie. Si vous vivez actuellement une relation avec un partenaire qui n’est pas libre, n’hésitez pas à provoquer une rupture afin de déblayer le terrain pour un nouvel amour plus gratifiant, car le présent partenaire ne vivra sans doute jamais complètement avec vous.

Argent



C’est un fait : tout le monde a besoin de plus d’argent, et beaucoup cherchent désespérément les moyens de boucler les fins de mois. Mais ce n’est pas une raison pour se lancer dans des combinaisons biscornues et irréalistes. Dans les circonstances actuelles, avec les mauvaises influences des Cieux, vous n’aurez aucune chance de vous en sortir vite et sans efforts ; vous devrez encore continuer à gagner votre pain à la sueur de votre front !

Santé



Faites la chasse aux microbes aujourd’hui. En effet, vous serez exposé aux rhumes, bronchites ou angines diverses, et il faudra vite prendre des mesures préventives. Buvez une tasse d’infusion de thym avant chaque repas ; puissant antiseptique, cette plante aromatique vous protégera contre les attaques microbiennes. Mettez aussi du romarin et du serpolet dans vos légumes, viandes et poissons.

Travail



Faites attention, dans votre travail, à ne pas miser sur des projets qui n’offrent pas assez de garanties ou sur des combinaisons plutôt douteuses, afin de rétablir votre situation. La réalité risque de s’avérer bien différente de ce que vous espériez. Soyez donc prudent et utilisez toute votre subtilité pour déjouer les pièges, les chausse-trappes et les peaux de banane.

Famille



Ceux d’entre vous qui ont connu dernièrement des difficultés familiales ou des problèmes liés à leur domicile vont voir les choses s’arranger. Cela dit, un astre en aspect dysharmonique vous obligera à fournir quelques efforts pour maîtriser votre nervosité.

Loisirs



Les activités englobant votre communauté ou votre association seront plus intenses que de coutume. Il serait bon de manifester de la discrétion dans ce domaine et de ne pas chercher à donner votre avis lorsqu’on ne vous le demande pas, car vous pourriez prononcer des paroles ensuite mal interprétées.

Couleur porte-bonheur : Orange

Affinités astrales : Gémeaux et Scorpion

Chiffres de chance : 2 6 7







Vierge (24 août - 23 sept.)

Amour



Votre vie de couple sera encore au centre de vos préoccupations. La passion et la joie de vivre seront au rendez-vous. Certains natifs du premier décan seront mieux lotis que les autres grâce au Ciel, qui décuplera leur charme et rendra leur partenaire très amoureux. Célibataire, vos émotions seront à un comble, et vous sentirez que l’amour n’est pour vous qu’une ombre insaisissable. Ne désespérez pas ! Avec cette ambiance astrale, tout pourra arriver à tout instant pour bouleverser totalement votre situation actuelle.

Argent



Les questions financières deviendront une préoccupation majeure dans les foyers. L’état du budget familial sera donc un sujet sans fin de discussions avec votre conjoint. Vous risquez même de vous disputer violemment. Il serait sage de mettre au point ensemble une stratégie délimitant les responsabilités de chacun de vous deux.

Santé



Côté santé, ce climat planétaire devrait se traduire par un très net soulagement pour la majorité d’entre vous. Si vous étiez fatigué et nerveux, vous allez récupérer un excellent tonus. Si vous avez été malade, vous allez rapidement retrouver la santé. Si vous souffrez d’une affection de longue durée, votre état devrait cesser de se dégrader ou même dans certains cas connaître une amélioration.

Travail



La présence d’un influx astral puissant dans votre Ciel vous sera très profitable. Vous ferez preuve d’habileté, de savoir-faire et de diplomatie. Et vous décrocherez sans peine une affaire importante.

Famille



L’ambiance planétaire vous inclinera à changer complètement d’attitude vis-à-vis de votre entourage familial. Vous vous montrerez beaucoup plus expansif, plus tolérant, et vous ferez de gros efforts pour instaurer un vrai dialogue avec vos proches. De bons résultats ne se feront pas attendre.

Loisirs



Le soutien de vos amis vous sera très précieux. Vous pourrez compter sur leur appui, sur leur fidélité. Vous vous confierez même plus facilement à eux qu’à vos proches. Songez à leur faire plaisir.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Vierge et Verseau

Chiffres de chance : 8 4 1







Balance (24 sept. - 23 oct.)

Amour



Votre devise cette fois : construire, jour après jour, un bonheur conjugal solide ! Vous sentirez profondément le besoin d’harmonie dans votre couple. Voilà pourquoi les risques de tensions entre vous et votre conjoint ou partenaire seront beaucoup moins nombreux. De plus, l’entente sexuelle sera aussi au beau fixe. Célibataire, vous collectionnez les succès et n’aurez guère envie de vous fixer. Toutefois, une rencontre déterminante pourrait vous faire changer d’avis.

Argent



Vous devrez faire preuve de rigueur dans la gestion de votre situation matérielle si vous voulez éviter de perdre peu à peu les bénéfices engrangés récemment. En tout cas, vous serez en mesure d’effectuer des transactions profitables. Mais attention : vous risquez de ne plus être raisonnable du tout en dépensant à tort et à travers.

Santé



Du tonus, vous en aurez à revendre. Mais encore faudra-t-il savoir l’optimiser, ce qui n’est pas toujours votre cas. Si vous enchaînez de longues journées de travail sur des soirées tardives et un brin arrosées, vous finirez immanquablement par être... fatigué !

Travail



Plusieurs aspects positifs dans le secteur de la profession. Si vous souhaitez élargir le champ de vos activités, vous pourrez prendre des contacts très intéressants durant la journée. Vous saurez si bien vous organiser que vous trouverez du temps pour vous consacrer à vos loisirs tout en travaillant beaucoup.

Famille



Si vous êtes père (ou mère) de famille, vous aurez certainement un peu plus de mal que d’habitude à contrôler les faits et gestes de vos enfants et à imposer à ceux-ci votre volonté. S’ils sont adolescents, ils chercheront à s’affirmer face à vous. Attention, si vous êtes trop autoritaire et refusez toute négociation, ils n’auront d’autre choix que de vous raconter des histoires pour obtenir un maximum de liberté !

Loisirs



Il est probable que vous ayez l’occasion de faire une nouvelle rencontre au cours d’un voyage. Et même si vous ne partez pas, il est possible que quelqu’un vienne de loin vous rendre visite. Dans tous les cas, les perspectives paraissent agréables. Mais il convient de ne pas trop rêver.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Gémeaux et Sagittaire

Chiffres de chance : 2 8 4







Scorpion (24 oct. - 22 nov.)

Amour



Le conseil astral aux natifs vivant en couple : évitez de fuir les réalités et de faire semblant d’ignorer des problèmes pourtant flagrants. Plus vous attendez, plus la situation se compliquera. Alors, prenez le taureau par les cornes et abordez franchement avec votre conjoint ou partenaire les sujets qui fâchent. De cette façon vous réussirez, ensemble, à trouver des solutions durables. Célibataires, que vous le vouliez ou non, l’amour va débouler sur vous comme une avalanche. Quitte à le bouder ou à en profiter !

Argent



Vous réfléchirez longuement avant d’opter pour tel ou tel mode de placement. Mais avant la fin de la journée vous pourrez vous lancer dans une opération financière de grande envergure, engageant d’importants capitaux. Le climat astral vous secondera.

Santé



Mal aspectés, les astres pourront vous souffler des envies néfastes à votre santé. Résistez aux tentations désastreuses. Concentrez vos efforts sur une bonne hygiène de vie et une pratique sportive régulière. Vous serez vous-même surpris d’en ressentir les bienfaits aussi rapidement.

Travail



La journée sera excellente sur le plan professionnel. Le courage ne vous fera pas défaut. Vous serez stable et bien dans votre peau. De plus, il vous arrivera des idées qu’on peut qualifier de géniales. Profitez de ces atouts et mettez-vous à l’œuvre immédiatement. Foncez sans hésiter : votre activité débordante ne tardera pas à porter ses fruits.

Famille



L’entente avec les enfants sera excellente, même s’ils se montrent nerveux et irritables en raison de petits problèmes de santé ou autres, dont ils hésitent à vous faire part.

Loisirs



Le climat favorisera un redémarrage : il vous donnera la possibilité d’exprimer vos talents, de partager votre joie de vivre et de nouer des contacts qui se révéleront, par la suite, intéressants.

Couleur porte-bonheur : Noir

Affinités astrales : Capricorne et Poissons

Chiffres de chance : 4 8 6







Sagittaire (23 nov. - 22 déc.)

Amour



Pour les célibataires, cette journée ne sera pas pour vous celle des grandes passions tumultueuses, mais bien celle des relations calmes et tendres. Pourtant cela n’exclut pas du tout la possibilité de rencontrer le grand amour. Si vous vivez en couple, moins stressé, moins angoissé, vous pourrez faire le point sur votre vie conjugale. Ceux d’entre vous qui envisagent une rupture pourront peser le pour et le contre, et prendre une décision mûrement réfléchie. Et ceux qui viennent de rompre commenceront à se sentir mieux dans leur peau.

Argent



La présente configuration astrale n’aura pas d’effet sur vos finances si vous gérez correctement votre budget. Mais, dans le cas contraire, vous risquez de voir votre situation momentanément ébranlée par les conséquences d’erreurs passées. Si c’est le cas, vous n’aurez pas trente-six solutions : cette fois, il faudra régler correctement, et si possible définitivement, le problème.

Santé



Les astres vous doteront d’une bonne résistance, mais souligneront néanmoins quelques points faibles que vous devrez surveiller. Rien de bien méchant, rassurez-vous, mais ces planètes pourraient fragiliser votre foie ou votre estomac, avec un petit problème de type congestif.

Travail



Très motivé par l’influence de quatre planètes dynamiques dans votre Ciel, vous aurez envie de vous affirmer davantage dans le cadre de votre travail. Bravo ! Vous avez souvent tendance à trop vous effacer et à laisser les autres se faire applaudir à votre place ; mais il sera temps maintenant de récolter les fruits de vos efforts.

Famille



Cette position de votre Ciel astral aura une influence assez peu spectaculaire mais bien réelle. En effet, nombre d’entre vous récolteront cette fois les fruits, gratifiants ou plus difficiles, de leur attitude passée vis-à-vis de leur famille. Ceux d’entre vous qui souhaitent clarifier définitivement leurs relations avec certains de leurs proches auront tout intérêt à le faire en ce moment, la journée étant favorable aux mises au point.

Loisirs



Vous sentirez le besoin de vous évader d’un quotidien qui vous paraît bien fade. Vous pourriez alors rencontrer une personne qui mettra dans votre vie cette note d’imprévu, de mystère et de fantaisie qui vous manquait tant.

Couleur porte-bonheur : Gris

Affinités astrales : Cancer et Balance

Chiffres de chance : 2 5 8







Capricorne (23 déc. - 19 janv.)

Amour



Ambiance astrale favorable au redémarrage amoureux. Ceux d’entre vous qui ont récemment subi une pénible rupture sentimentale pourront enfin tirer un trait sur le passé et refaire leur vie en préparant l’avenir. Un nouvel amour illuminera leur ciel ! Quant aux célibataires, ils seront écartelés entre le souci de stabilisation de leur vie amoureuse et celui de préserver leur liberté. Ils seront comme l’âne de Buridan !

Argent



Tout va bien côté finances ! Aucune des très nombreuses planètes contrariantes n’influence en ce moment les secteurs d’argent de votre thème. Certes, vous ne ferez pas fortune subitement, mais au moins vous serez à l’abri de mauvaises surprises.

Santé



Bonne santé dans l’ensemble. Si vous êtes malade, vous guérirez facilement, même d’une longue maladie. Autrement, vous serez au maximum de votre forme. Quelques natifs du deuxième décan seront cependant menacés par les troubles bénins du bas-ventre, surtout s’ils prennent des risques et font des excès alimentaires ou sexuels.

Travail



Bien influencé, vous saurez flairer la direction du vent et vous adapter à toutes les circonstances, même les plus imprévues. Voilà qui vous facilitera bien la tâche sur le plan professionnel.

Famille



Si vous avez des petits-enfants, sachez que vous représentez généralement pour eux une image parentale idéale. Les rapports des grands-parents avec leurs petits-enfants sont uniques. Nourris de complicité, de tolérance et de souvenirs, ils constituent pour les enfants un repère très utile, surtout dans des situations familiales perturbées.

Loisirs



Cet aspect du Ciel sera à l’origine d’un malaise passager que vous ressentirez dans votre vie sociale. Pour toutes sortes de raisons indépendantes de votre volonté, vous aurez du mal à retrouver vos marques, certaines personnes de votre entourage social et amical affichant clairement leurs désaccords, leurs critiques et leurs oppositions.

Couleur porte-bonheur : Jaune

Affinités astrales : Lion et Balance

Chiffres de chance : 1 5 9







Verseau (20 janv. - 19 fév.)

Amour



Vos amours conjugales seront probablement contrariées, mais vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Afin d’éviter des complications plus grandes encore, ne prononcez aucune parole malheureuse ou blessante. Donnez au contraire plus de douceur et de générosité à votre conjoint ou partenaire. Si vous vivez seul, cette journée est très prometteuse. Pour nombre d’entre vous, c’est même une rencontre exceptionnelle qui pourrait avoir lieu.

Argent



Aujourd’hui, vous pourriez bénéficier d’un concours de circonstances particulièrement favorable sur le plan financier. Il peut s’agir d’opportunités ou d’occasions vous aidant à envisager des placements boursiers ou des transactions très avantageuses.

Santé



Physiquement, vous bénéficierez aujourd’hui du soutien de votre Ciel astral. Votre vitalité sera excellente, à tel point que tout vous semblera facile. Ceux qui ont souffert d’affections diverses verront leur état s’améliorer de façon sensible sinon spectaculaire.

Travail



Une journée propice et productive pour le travail. Une planète en bel aspect vous permettra de prendre des initiatives très utiles et des contacts qui pourront beaucoup vous apporter. Vous aurez la possibilité de conclure une affaire importante ou de réaliser des profits appréciables. Ne négligez aucune opportunité qui se présente.

Famille



Votre vie au foyer va vous donner toutes les satisfactions auxquelles vous êtes en droit de vous attendre. Mais il est indispensable de commencer dès maintenant à faire la lumière sur toutes les causes des petites dissensions habituelles.

Loisirs



L’ambiance générale de la journée vous stimulera. Vous aurez envie de vous montrer à la hauteur des circonstances. Nombre d’entre vous vont se passionner pour la vie collective, au point d’entrer dans un parti ou de créer une association.

Couleur porte-bonheur : Blanc

Affinités astrales : Cancer et Scorpion

Chiffres de chance : 8 3 9







Poissons (20 fév. - 21 mars)

Amour



Votre vie conjugale s’annonce animée. Disponibles l’un pour l’autre, vous aurez envie de vous faire mutuellement plaisir, ce qui ne vous empêchera pas d’être ouverts sur l’extérieur. Si les circonstances s’y prêtent, vous tiendrez table ouverte pour votre famille et vos amis. Célibataire, cette configuration des astres pourrait marquer une évolution sensible dans votre vie amoureuse. Une histoire récente ira vers une construction et vous songerez à vous poser.

Argent



Cet impact d’un influx astral pourra pousser certains d’entre vous à se lancer dans des dépenses compulsives pour calmer leurs angoisses et leurs frustrations. Mauvaise idée : aussitôt après, vous vous sentirez coupable, et ne saurez plus comment rattraper l’argent ainsi perdu !

Santé



Vos défenses naturelles fonctionneront très efficacement, et vous lutterez activement contre les maladies saisonnières. De plus, vous ferez preuve d’une belle endurance et d’une grande résistance physique.

Travail



Un élément d’imprévu et de chance facilitera vos activités professionnelles. Mais prenez soin de ne pas vous opposer systématiquement aux décisions de vos supérieurs ou de vos collègues. Jouez plutôt la carte de la bonne entente. Ne vous mêlez pas aux disputes ; au contraire, soyez le trait d’union qui conciliera les points de vue divergents.

Famille



Vos enfants pourront vous créer quelques problèmes en raison de leurs études ou de leurs fréquentations. Sachez les écouter sans les braquer ; cela les incitera à avoir plus de confiance en vous.

Loisirs



Devant la critique, au lieu de vous obstiner et d’entrer en conflit avec vos interlocuteurs, vous devriez écouter ce qu’ils ont à dire : leurs conseils pourront vous aider à éviter des erreurs regrettables.