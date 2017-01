Humanitaire : exposition vente et concert avec Baye Gallo

Le but de ces événements est de collecter des dons vêtements, chaussures, denrée alimentaires afin d’aider les talibés (enfants des rues ) en situation difficile au Sénégal.

Notre objectif et d’aménager un lieu de communication au Sénégal - La création d’un lieu de communication qui sera une cyber classe informatique, une galerie d’exposition et studio d’enregistrement… Ce lieu sera un espace solidaire pour les artistes en herbe, en formation, confirmés, et professionnels un lieu de formation et de création artistique pour les enfants, étudiants en manque de moyens et souhaitant s’ouvrir à l’art.

« J’apprends, je prends, j’échange, je change !

Taliberté, c’est d’étudier ! »

