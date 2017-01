Ibou Diouf, 50 ans de peinture

Artiste peintre connu et reconnu, Ibou Diouf vient de replonger le public dans ses œuvres à travers une exposition rétrospective inédite du 14 au 24 décembre 2016 à la Galerie nationale d’Art. Le peintre y a exposé en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication le fruit de 50 ans de créativité haut en couleurs.

Lauréat du 1er prix du concours d’affiche du 1er Festival mondial des Arts nègres (Fesman) de 1966, Ibou Diouf a profité du 50e anniversaire de ce sacre pour dresser le panorama de sa riche carrière avec des œuvres aux formes, couleurs et reliefs chargés de sagesse. « Du sommeil au rêve », le pinceau de l’artiste a partagé des émotions et subjugué encore l’univers des arts…

Récipiendaire de l’École des Beaux-Arts de Dakar, l’artiste qui s’est aussi distingué avec le grand prix des tapisseries récompensant le meilleur carton (œuvre servant de modèle pour une reproduction limitée en tapisserie), a été à sa sortie de la formation décorateur en chef du Théâtre national Daniel Sorano et ensuite Directeur adjoint de la Manufacture nationale de tapisserie de Thiès.

Il créa également son atelier d’art dans les années 70 d’où sont sorties des centaines d’œuvres et plusieurs générations d’artistes formés.

Ses peintures ont fait le tour du monde à travers de grandes expositions, notamment à Paris (1967 et 1974), Montréal (1967), Mexico (1968), Sao Paolo (1969), Alger (1969)… Il pose ses valises à un moment de sa carrière en Suisse pendant plus de 10 ans et fouille dans la matière plastique ce qu’il peut confronter avec ce qu’il sait déjà.

Un marathon artistique qui a fait sa renommée et qui justifie sa première exposition rétrospective aux parfums d’un hommage mérité en cette année du cinquantenaire du premier Festival mondial des Arts nègres (Fesman 1966-2016)…