Inscription aux ateliers de la 12e édition du FESTA 2H

Des ateliers de deejaying – slam et écriture - beatbox - mao - danse hip hop - photo et vidéo et un casting film / rôles principaux / rôles secondaires seront organisés entre, la Maison des cultures urbaines (MCU), le centre culturel régional Blaise Senghor et la Maison de la culture Douta Seck.

Pour vous inscrire, envoyez votre : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et l’atelier auquel vous voulez participer à l’adresse : ateliersfesta2h2017 gmail.com ou par téléphone au : 77 361 76 46 / 77 436 62 99

Date limite d’inscription le 30 juin à 23h 59mn.

