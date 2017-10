Jah Cure à Dakar, le show de l’année !

Jah Cure est l’un des artistes les plus influents du reggae actuel. Poète urbain, il est capable d’enchainer aussi bien des textes contestataires sur la situation sociale de son pays, que des ballades romantiques, toujours avec plein d’espoir, un talent immense et une voix en or.

Son nouvel album « The Cure » signé sur le Label VP Records, démontre qu’il est le descendant direct des plus grands artistes de Reggae Roots des années 70.

Ne manquez pas l’unique date de Jah cure à Dakar en décembre à l’occasion de sa tournée européenne et Africaine.

Info au : (+221) 77 573 43 92

