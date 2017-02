Journée ludique et créative pour enfant à Casa Mara

A l’occasion du lancement de ses activités, Audyssey Kids vous donne rendez-vous le samedi 11 février 2017 à Casa Mara, pour une journée ludique et créative à partir de 11h.

Atelier, formation / Conte et littérature / Danse / Pour les enfants

Ateliers prévus : cirque, danse contemporaine, contes et arts plastiques, et « créa-labs » - ou comment allier innovation et création !

Confiez vos enfants à nos animateurs expérimentés pour l’atelier de son choix, puis profitez d’un moment de détente et de divertissement en famille. Les parents sont attendus de 12h30 à 14h pour un déjeuner convivial, et à partir de 15h30 pour le goûter.

Menu enfant à 4 000 fcfa concocté par Casa Mara / à la carte pour les adultes.

Programme

11h -12h30 :

cirque avec Sen’Cirk, 10 000 fcfa

danse contemporaine avec Kéwé Lô (3-6 ans), 7 000 fcfa

« créa-labs » avec ImaginationAfrika, 10 000 fcfa

contes et arts plastiques avec Kathleen (7-12 ans), 5 000 fcfa

14h-15h30 :

cirque avec Sen’Cirk, 10 000 fcfa

danse avec Kéwé Lô (7-12 ans), 7 000 fcfa

« créa-labs » avec ImaginationAfrika, 10 000 fcfa

contes et arts plastiques avec Kathleen (3-6 ans), 5 000 fcfa

Info / réservation au : 77 395 73 76

