Journée solidaire : du sport pour la santé !

S’il y a bien un moyen de lutter contre les maladies non transmissibles, dont les maladies cardio-vasculaire et le cancer du sein, c’est le sport.

La 3e promotion des étudiants en médecine de Saint Christopher ; l’association Dr Nakamou et Canal Olympia s’associent au centre The Dance Hall dimanche 22 octobre pour une journée familiale de sensibilisation et de partage.

Au programme

Ateliers de danses sportives (afro fitness - groove hip hop) avec le centre TDH

Messages de santé par l’association Dr Nakamou

Démonstration de capoeira

Animation musicale et prestation d’un guest artist

Stands de boissons et de snacks avec Abracadabra Magic food

Venez en famille profiter d’une après-midi fun, sportive, et familiale.

Gratuit et ouvert à tous.

Info au : 77 369 69 98

