Le Cercle : Boat Party

Welcome to The Circle l Boat Party

Le Cercle est un tout nouveau concept inédit :

Le Cercle est constitué de grands bateaux décorés avec des lumières et des accessoires, un truc de ouf

Les tickets se vendent le jour J sur l’embarcadère de Ngor à 5000 fcfa.

Après l’achat du ticket, vous recevrez votre bracelet lumineux et la pirogue vous emmène au Cercle situé entre la plage et l’île de Ngor.

Bar flottant au milieu du Cercle !

— N’oubliez pas vos maillots de Bain !

Attention ceci est une exclusivité !

P.S : le nombre de places est limité, on commence à 23h et on termine à 4h du matin

Venez tôt ou réservez les gars !

We love you another level of party hard

Info et salon : (+221) 78 123 20 17 / (+221) 77 828 77 88

/B_documents_decompte>