Événement à grande échelle ! Selectah Tienzo et ses associés reviennent en force et vous présentent le grand bal masqué de Dakar le samedi 4 février 2017 à YMCA Bourguiba à partir de 23h.

Tapis rouge à l’entrée

masque offert

shooting by Anthony Silva (Gui Design)

2 cambuse et 1 bar américain

sono et lumières high tech (ambiance de dingue by Selectah Tienzo)

black out total à 3h ! Who is who ? La surprise de la soirée

Entrée unique : 2500 fcfa / Prévente : 2000 fcfa + conso

Réservation vip au : 70 303 62 74

Et pour finir,

messieurs : soyez charmants et distingués, faites honneur au gentlemen qui est en vous.

Mesdames : élégance, sensualité et raffinement sont les mots d’ordre... Prouvez nous que vous avez bon goût.

Le grand bal masqué de Dakar, vous vous en souviendrez toute votre vie !

/B_documents_decompte>