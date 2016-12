Le hip hop galsen s’exporte à Paris

Dakar-paris-Dakar accompagne donc un nombre considérable d’artistes pétris de talent sur les plus grandes scènes de Paris. C’est sans doute une des initiatives les plus ambitieuses du mouvement hip hop sénégalais. Une initiative qui vient à son heure au moment où la culture hip hop d’ailleurs se donne en spectacle dans différents coins du monde. Eh oui, le Sénégal ne veut pas être en reste.

Ce rendez vous hautement culturel, imaginé et conçu par Senart Vision et Domou Djolof, sera le théâtre de rencontres entre les trois générations du hip hop galsen et de leur public de la diaspora. Une belle manière de délocaliser la culture urbaine sénégalaise.

L’esprit de cet événement culturel est d’unir les acteurs du hip hop galsen autour d’un seul idéal : exporter le hip hop galsen.

Un engagement qui mériterait toutes les attentions, un mois de confirmation.

Le mot est dit : dakar-paris-paris wossup !

