Le Just 4 U déroule son programme musical de la semaine

Un endroit plusieurs soirées ! Le Just 4 U vous propose des lives inédits les 2, 3, 4 et 5 février 2017.

Le programme en détail

Jeudi 2 février : soirée spéciale anniversaire de TM Mélody à partir de 20h

Entrée : prévente 2000 fcfa / Jour J 3000 fcfa

Vendredi 3 février : soirée mode et musik avec un défilé de Sunu Design à 21h, suivi d’un live de Baatu Jigeen à 22h et un concert de Pape et Cheikh à partir de 00h.

Samedi 4 février : soirée 2 en 1 exceptionnelle avec Souleymane Faye et Omar Pène à partir de 22h

Dimanche 5 février : soirée anniversaire de Bob Marley avec Timshel band and friends à partir de 21h

Info au : 77 248 97 99 / 77 255 87 79

