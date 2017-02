Le Maroc s’invite au Radisson Blu pour une semaine

Du 8 au 14 février, l’art, la gastronomie, et la culture marocaine seront à l’honneur au Radisson Blu hôtel.

Programme général de la semaine du 8 au 14 février

Samedi 11 février

Dîner chic sur réservation, ouvert au public et prévu au Little Buddha, un dîner à 30 000 fcfa qui inclura un menu « Escapades Marocaines » et des animations pour une envolée certaine vers le Maroc.

A partir de 23h soirée avec DJ Abdel Sn aux platines.

Durant cette semaine dédiée au Maroc, des animations sont prévues au sein de l’hôtel avec au programme

La prestation d’un orchestre marocain

Des menus « marocains » le soir et le midi, au Pool bar, à l’Onyx bar, à l’Avenue (le soir) ; au Galuchat (le midi).

La présence d’une « Hennaya » (technicienne de beauté spécialisée dans la décoration des mains et des pieds avec du henné)

La présence d’un faiseur de thé marocain

Des artisans marocains dans l’enceinte de l’hôtel qui mettront en exergue la culture et le savoir-faire marocain.

La présence d’une styliste marocaine

Tout au long de la semaine nous vous invitons à venir découvrir une petite Médina de Fès au sein de l’hôtel Radisson Blu.

Evadez-vous au travers des saveurs, des couleurs et de la culture du Maroc.

Le CRT de Fès, l’ONMT et le Radisson Blu hôtel vous invitent chaleureusement à découvrir ou redécouvrir un pays pleins de richesse.

