Le père, son fils et son âne, conte musical et dansé

Une ambiance épicée, un goût d’aventures et de terres africaines, une invitation au voyage où le public appréciera tout autant la magie des couleurs et de la musique, que l’énergie de la danse et la drôlerie du récit.

Un spectacle dont on sort le sourire aux lèvres, jusqu’aux sourcils !

Avec Audrey Falise et Karamoko Sanogo

