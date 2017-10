Le site de l’aéroport Léopold Sedar Senghor tombe aux mains des Marocains

Le suspense est enfin levé sur le futur des terres de l’aéroport LLS. Dès sa fermeture, en principe le 8 décembre 2017, il deviendra une cité des affaires, dirigée par des Marocains, grâce à une convention signée entre la Caisse de dépôts et de consignation CDC du Sénégal et la Caisse de dépôts et de gestion CDG du Maroc.

C’est vraiment le grand amour entre le Sénégal et le royaume chérifien ces dernières années. Après 39 accords paraphés entre ces deux pays (entre autre projets réalisés ou en cours de réalisation, on peut citer le débarquement de Soumbédioune, le développement des énergies solaires …Dans le domaine de l’élevage et de la pêche, les deux pays ont également signé des conventions de développement de l’aquaculture, de la filière animalière et de la santé vétérinaire.), le site tant convoité de l’aéroport tombe aussi entre les mains marocaines.

Sur le site sera implantée la cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest. Un projet ambitieux qui veut faire de Dakar une ville attractive et stratégique dans le monde des affaires en Afrique de l’Ouest.

Cette Cité des affaires dont la construction est confiée à l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) du Sénégal sera constituée d’immeubles à usage commercial, de plateaux de bureaux, des bâtiments à usages d’habitation et d’espaces verts.

cité des affaire de l’Afrique de l’Ouest-dakar-sénégal

Les Marocains sont en terrain connu, car ce projet est à l’image de Casablanca Finance City.