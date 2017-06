Le So’Beach fait sa soirée avec Ma&Cie

Nous sommes de retour au So’Beach pour notre plus grande joie, ce lundi 12 juin à partir de 20h30 !

Un Amour de Ma c’est fou comme une première fois, magique comme des retrouvailles et surprenant comme une renaissance ! De belles histoires vous attendent accompagnées par Ibou, Edou, Ismael et Davis les mettent en musique et en rythme, revisitant des classiques ou sur des compositions originales.

Entrée gratuite

