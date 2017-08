Les journées européennes du patrimoine célébrées par l’institut français de Dakar

Les 16 et 17 septembre 2017, plus de 17 000 monuments seront ouverts au public et plus de 26 000 animations autour de la jeunesse et du patrimoine seront proposées en métropole et dans les outre-mer. Pour faire écho à ce grand événement qui a rassemblé en 2016 plus de 12 millions de visiteurs partout en France, l’institut français de Dakar célèbre le patrimoine de la ville en organisant une conférence sur le thème « Jeunesse et patrimoine », et une randonnée organisée par le CUAD pour découvrir les trésors architecturaux méconnus du patrimoine bâti sénégalais.

Le programme en entier

Conférence Jeudi 14 septembre à 18h30 à la salle de cinéma

Randonnée du patrimoine samedi 16 septembre de 17h à 19h30 à l’institut français

