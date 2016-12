Les poupées Queens of Africa à la conquête du Sénégal

Elles sont fortes et intelligentes, elles sont belles, elles sont de couleur, ce sont des reines. Les poupées de la marque Queens of Africa viennent combler le souhait longtemps exprimé par les Africaines d’avoir des jouets dans lesquels les petites filles noires peuvent se reconnaître.

C’est en 2007 que Taofick Okaya, un ingénieur nigérian, lassé de ne pas trouver de poupée noire pour sa petite fille sur le marché, décide de se lancer dans cette aventure. S’inspirant des principales ethnies africaines, il décide d’offrir aux petites filles les Queens of Africa (reines d’Afrique). Son projet connaîtra un véritable succès car il arrive très vite à concurrencer Barbie sur le continent, et même au-delà.

Ces poupées qui se veulent des ambassadrices de la culture noire, ont des visages moulés à partir de faciès d’Africaines. Depuis le mois de mars 2016, les petites filles du Sénégal ont enfin la possibilité d’en avoir car les produits de la marque y sont maintenant vendus.

Wuraola, Azeezah et Nneka la famille royale d’Afrique

Dans la collection Queens of Africa, on retrouve des poupées classiques avec leurs cheveux afro, ou encore des Queens tressées qui arborent des coiffures africaines. Pour les accessoires de ces reines d’Afrique, des vêtements en tissus wax (confectionnés par une main d’œuvre locale), des colliers, des brosses à cheveux, des sacs, et un petit chien pour les accompagner. La Queen of Africa est une poupée qui a de la classe dans son habillement, de la fierté dans son port de tête, et de la beauté dans ses traits.

Wuraola, Azeezah et Nneka sont des reines qui existent dans l’histoire africaine. Nneka, la Reine de l’Amour. Son nom signifie « mère supérieure ». Elle est igbo et vient de la zone Est du Nigeria. Azeezah, la Reine de la Paix. Son nom signifie « Estimée ». C’est un nom commun parmi les habitants de la zone Nord du Nigeria, à prédominance musulmane. Wuraola, la Reine de l’Attitude. Son nom signifie « la richesse précieuse », qui peut prendre le diminutif de Wura. C’est un nom Yoruba de la partie Sud du Nigeria.

Azeezah

Nneka

Wuraola