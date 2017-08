Entretiens et portraits

La demi-finaliste du concours littéraire du plus jeune écrivain francophone en 2013, Fatoumata Diallo, a sorti « Lettre à papa : aveux et confidences », son tout premier roman édité par Edilivre. La cérémonie de présentation et de dédicace s’est déroulée au centre culturel régional de Tambacounda, ce samedi 12 août.