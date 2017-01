Live in Dakar : Argel de la Havana, de la musique cubaine à l’arabe

A propos du projet Argel de la Havana

Argel de la Havana est née d’une rencontre en juin 2015 entre Javier Campos Martinez et Amazigh Kateb. Le premier est un babalao (maitre tambour batà) cubain pratiquant la Santéria et le bembé : cérémonies synchrétiques afro-cubaines sacrées remontant aux premiers temps de l’esclavage sur l’île.

Le second est un chanteur algérien qui depuis plus de vingt ans, travaille autour de la musique Gnawa, un autre synchrétisme nord africain né lui aussi du temps de l’esclavage.

Les deux musiciens se sont connectés en mettant d’emblée en évidence de nombreux points communs entre leurs deux familles musicales, notamment sur le plan rythmique, structurel, mais aussi thématique, mystique, historique, et identitaire. Cette rencontre a naturellement enfanté une envie commune de mêler les sonorités propres aux deux traditions. Argel de la Havana est une réécriture de pièces musicales cubaines en langue arabe, avec un apport d’instruments et de chants aux couleurs maghrébines allant du Chaabi au Gnawi. Le gumbri, le aoud, le mondole, la derbouka, les karkabous ou encore les bendirs épousent les chantscongo, alors qu’à l’inverse, les tambours batà cisèlent la rythmique sur des chants et mélodies nord africaines. Le résultat est très surprenant, il y a comme un troisième syncrétisme né des deux précédents … c’est une syncrétique histoire de famille africaine recomposée en exil !

Une date à ne pas manquer pour les amateurs et férus de musique Gnawa et de musique cubaine, et pour les amateurs de sessions live music in Dakar.

Tarif unique : 3 000 fcfa

Info au : 77 401 65 61

