Louise et L’étoile du Dogo à l’institut français de Saint-Louis

Chanteuse née à Saint-Louis le 12 juillet 1984, Louise Diop a débuté dans la musique en 2001.Au début de sa carrière elle était choriste dans l’orchestre de Coumba Gawlo Seck. En 2011 elle crée son orchestre « Dogo Club » avec un groupe de 7 musiciens, tous saint-louisiens, talentueux et rigoureux qui travaillent dans une parfaite intelligence afin de produire de la bonne musique. En 2015 elle gagne un concours avec le single « Grossesse précoce » avec l’UNFP. Cette distinction ne sera que le début de ses récompenses car elle en a gagné une autre à AERO LAO dans le Fouta. Mars 2015, l’orchestre change de nom et devient « Étoile du Dogo » qui a très tôt intégré le milieu avec une participation au festival national des arts et des cultures à Kaolack en 2016 et un deuxième prix au FESNAC de décembre 2016 à Kolda.

Entrée unique : 2000fcfa

/B_documents_decompte>