Magal de Touba 2017 : derniers préparatifs

La grande rencontre des mourides et musulmans du monde entier va se tenir dans deux jours, le 8 novembre 2017. Les préparatifs vont bon train pour que la fête soit belle dans la ville sainte de Touba pour célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba.

Dimension économique du Magal

Pendant la fête du Magal qui a été décrété jour férié par les autorités, les activités au niveau de la capitale et d’autres villes semblent fonctionner au ralenti, ou pas du tout. Pourtant, cette fête est une véritable aubaine pour de nombreux secteurs de l’économie. Pour certaines entreprises, l’événement est même vital car le Magal peut représenter jusqu’à 60 % de leurs chiffres d’affaires annuels.

Les entreprises de construction et les ouvriers du bâtiment surtout ont beaucoup de travail de rénovation à faire pendant cette période dans la grande ville et les environs.

Le secteur du commerce se taille sans doute la part du lion, car pendant plusieurs semaines Touba se transforme en grand souk. Presque tout se vend comme de petits pains pour un marché immense de près de 4 millions de clients potentiels.

Sociétés industrielles, secteur de l’agriculture, de l’élevage, les télécoms, se taillent la part du lion pendant cet événement.

Offrandes de chameaux-Magal de Touba-Sénégal

Transport et autoroute Ila Touba

Même si le tronçon qui va jusqu’à Touba n’est pas encore prêt, les autorités ont ouvert à la circulation l’autoroute qui va jusqu’à Thiès. Vous pourrez donc conduire sans problème de Dakar à Thiès, pour prendre ensuite la route habituelle pour vous rendre à Touba. Pendant la Magal, la circulation est infernale dès la sortie de Thiès, parfois il y a des bouchons sur plusieurs kilomètres. Pas la peine de vouloir conduire à Touba pendant le Magal, marcher vous permettra d’arriver plus rapidement à destination.

Concernant les moyens de locomotion, il est souvent impossible de trouver une voiture, car les prix flambent littéralement. La société de transport public Dakar Dem Dikk a décidé de mettre en place des bus qui vont faire des ramassages dès lundi dans 5 points de départ : Pikine, Liberté 5, Parcelles Assainies, Keur Massar, Guediawaye et dépôt Thiaroye. Le prix du transport est fixé à 3 000 francs CFA.

Priorité santé et sécurité

Cette année, des cas de dengue dans deux villes du pays ont fait renforcer le dispositif médical du Magal. Pour empêcher que la maladie ne vienne gâcher la fête, des mesures préventives ont été mises en place et des unités médicales mobiles affectées dans la ville.

Un hélicoptère médicalisé sera mis à disposition de l’hôpital Mathlaboul-Fawzani de Touba pour les urgences. Un hôpital militaire de campagne qui va s’appuyer sur trois « postes avancés » répartis entre la résidence Khadimoul-Rassoul, la résidence des hôtes de Darou Maname et la résidence Mourtala-Mbacké sera aussi mis en place.

Un dispositif sécuritaire important est mis en place chaque année pour assurer la sécurité des pèlerins pendant le Magal.

un baye fall-magal de Touba-Sénégal

Cheikh Ibra Fall et les Baye Fall

Un des plus célèbres disciples d’Ahmadou Bamba fut Cheikh Ibrahima Fall. Il lança une communauté de vie appelée les Baye Fall qui substituent le travail manuel, la mendicité et le dévouement à une piété usuelle comme la pratique des prières et le jeûne, ce qui leur vaut de nombreuses critiques de la part d’autres musulmans. Du fait de leurs dreadlocks, les Baye Fall sont souvent confondus par les touristes avec les rastas.