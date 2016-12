« Meet Your Beauty » est un événement de networking exclusivement dédié à la beauté. Il aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 15h au au Novotel. Des master class ont déjà eu lieu à Paris, Dakar et Abidjan.

Au programme

Une mini conférence sur l’estime de soi

Présentation des sponsors et de leurs produits (avec possibilité de démos)

Démo maquillage sur un modèle

Cocktail - Networking - Vente privée

Le prochain “Meet Your Beauty” est prévu à Dakar le samedi 7 janvier 2017 au Novotel et sera animée par la Makeup artist internationale nous venant de Dallas Marie Sy de « Makeup by Rima ».

Marie Sy de Makeup by Rima

est une figure montante du maquillage professionnel au Sénégal et à l’international !

Marie vit aux États-Unis depuis 16 ans où elle a suivi des études en comptabilité. Sa passion pour la beauté l’a poussée à étudier la cosmétologie et l’esthétique et depuis 2013 elle jongle avec brio entre son travail de comptable et celui de maquilleuse professionnelle.

Marie est en notre sens une Makeup artist de génie ultra douée !

En seulement 3 ans de carrière, Makeup By Rima totalise près de 100 000 followers sur facebook et instagram !

La Master Class « Meet your Beauty » prend donc une toute autre dimension avec ce talent !

Qui sommes nous ?

Red Lips Beauty est une société de prestation de services spécialisé dans le maquillage dirigée par Mme Khady Niang Diakhaté.

Khady, maquilleuse professionnelle depuis 10 ans est une figure incontournable de la beauté à Dakar et en Afrique de l’ouest. Elle travaille avec les plus grands de la mode, du cinéma, de la musique et de la télévision.

En 2014, Khady ouvre les portes du Red Lips beauty Studio. Des ateliers et séances de coaching « Meet your Beauty » font découvrir au grand public les techniques de maquillage professionnel.

Forte de ces expériences, Khady compte conquérir l’Afrique avec les master class « Meet your Beauty » en collaboration avec les plus grandes marques et les professionnels les plus doués de leurs domaines !

Contacts : (+221) 77 905 57 41

Email : redlipsbeauty hotmail.com

/B_documents_decompte>