Match de gala enfants talibé vs enfants Diambars football club

Festival / Loisirs et sport / Solidarité

Dans le cadre de la 2e édition du festival humanitaire TalibéTaliberté qui se tiendra du 15 au 19 février 2017, l’association Couleur Musique en collaboration avec le centre Diambars football club organise un match de gala enfants talbés Vs enfants du centre dans le but de collecter des vêtements, chaussures et fournitures scolaires.