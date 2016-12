Maxim Show, 2e édition

Le but de ce défilé sera aussi la lutte contre le diabète. Le diabète touche environ 720 000 personnes au Sénégal et une partie des fonds collectés iront à l’achat de matériels et médicaments qui facilitent le traitement du diabète.

Avec nouvelle collection, Maxim nous promet de mettre en valeur la femme Peul moderne avec des habits de couleurs vives et des accessoires étincelants, tous fait part lui-même. Les habits seront mis en ventes après l’événement.

Les tickets sont déjà disponible en prévente et coute 20 000 fcfa

Pour l’achat des tickets vous pouvez le faire en ligne en cliquant ici ==> http://bit.ly/2cmbNnG ou nous appeler au : 78 463 91 69 / 77 340 97 86

Maxim est la marque d’un jeune créateur sénégalais dont le savoir-faire et l’inspiration ont fini de charmer le monde de la mode au Sénégal.

Rendez-vous donc le vendredi 30 décembre à l’IAM à partir de 19h pour la 2e édition du Maxim Show.

