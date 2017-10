Musique : Fred Alaloum, et « c’est parti »

Art et culture / Entretiens et portraits

C’est un panaché de rythmes qui vous transporte à l’écoute de cet album de 10 titres. Un voyage entre la chanson française et les sonorités afro, blues, reggae. Frédéric Teyssier, le plus sénégalais des ardéchois (il est né en Ardèche en France en 1958) est un artiste, auteur et compositeur qui évolue dans le monde musical depuis des années.

Grand baroudeur, il dépose ses valises au Sénégal qu’il découvre en 1989. « J’ai voyagé dans de nombreux pays, mais quand je suis arrivé en Afrique, et au Sénégal, j’ai senti une connexion avec ce pays. J’ai été séduit par les valeurs humaines, la sensibilité des gens », avoue-t-il. Il tombe amoureux de la Casamance quand il rencontre le griot Youssou Mane (maître griot de ’’bugarabu’’ (tam-tam) et de ’’sabar socé’’) et devient le manager de l’orchestre Kalone. Ils font de nombreuses tournées, notamment sur le bateau le Joola (la chanson le Joola est un voyage souvenirs de toutes ces belles soirées passées à donner des concerts lors des traversées).

Quand la maladie de son ami Youssou Mane met fin à l’orchestre Kalone, Fred décide de se consacrer à une autre de ses passions, l’écriture et la composition. Aziz Boukote producteur casamançais sera celui qui travaillera sur le projet de cet album dans la studio Brousse Factory.

« C’est parti » allie le travail d’écriture de Fred Alouloum à la qualité des arrangements et des compositions colorées et rythmées d’Aziz Boukote. Inspiré par la kora du griot Diere Cissokho, soutenu par une rythmique afro-pop acoustique et l’harmonica blues de Pierre Jouan, cet album mélange le français, le diola, et le manding.

« C’est parti », un album arc en ciel, comme si l’auteur avait voulu offrir un peu de tous les trésors amassés lors de ses voyages aux mélomanes.

Contact :

facebook : frederic teyssier

E.mail : fredalouloum gmail.com

Tel : 77 421 76 10