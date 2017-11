Night beach : authentic vibes

Vous avez encore super assuré les gars, on était des centaines à célébrer le retour de la night beach ! Merci du fond du cœur. Thanks à tous vous êtes juste formidables ! La soirée internationale se déplace et c’est ce qui la rend magique, on va en ville !

Rendez-vous ce samedi le 11 novembre au Ponton pour une autre exclusivité by NeyLeer Group !

Baignade nocturne, n’oubliez pas vos maillots, la mer est très calme ici ! Shooters offerts à tous à l’entrée ! Bracelets lumineux offerts !

L’incontournable DJ Methskillz aux platines !

Chichas, cocktails, brochettes

Vous allez découvrir un tout nouvel endroit très original en face de la mer à côté de Anse Bernard !

We change the system N1 in Dakar another level of party hard beautiful people only !

Attention ceci est une exclusivité !

Infos et réservations : (+221) 78 123 20 17 / (+221) 77 828 77 88

We love youuuuu !!!

/B_documents_decompte>