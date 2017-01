« Night beach l fluo party » : une soirée à thème à l'hôtel des Almadies

Recevez vos bracelets lumineux à l’entrée découvrez une déco unique, fluo/ néon/ flashy.

« We will glow in the fark » maquillage fluo / body paint fluo gratuit accessoires fluuuooooo ! lol...

House / afro / Usa / kizomba / naija / dancehall

Si tu rates cette soirée tu rates la soirée de ta vie !

Évasion : 3.000 fcfa

Tel : 78 123 20 17 / 77 828 77 88

Dress code : flashy, fluo, de toute façon il y aura tout ici pour que vous rentriez bien « Fluoooooo »

/B_documents_decompte>