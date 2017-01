Nuit des idées : « rendez les secrets productifs »

Une date unique partout dans le monde, une dimension globale pour mettre en lumière, en musique et en paroles « le gai savoir », la pensée magique, l’infinie diversité des idées et favoriser ainsi leur libre circulation, le libre accès à leurs formes d’invention, d’émission ou de réception, leur formulation vivante.

Rencontre et débat / Soirée

Voici donc un rendez-vous à ne pas manquer. Nous déclinerons le thème de la communauté des consciences et nous nous essaierons à quelques variations à partir de cette injonction : « rendez les secrets productifs », de l’artiste allemand Joseph Beuys (1921-1986).

Des invités-surprise, une boîte à idées, des passants considérables, artistes et étudiants, génies du lieu et de la formule, seront de la partie pour cette séance imprévisible et festive ouverte à tous.

Ce sera le jeudi 26 jan 2017 à partir de 21h à l’institut français de Saint-Louis.

Entrée gratuite

