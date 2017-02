On a testé Google Street View au Sénégal

On avait croisé de temps en temps des « Google Cars » et Google Street View est maintenant en place. Google a fait hier la présentation officielle de son service de navigation virtuelle qui complète Google Maps et Google Earth. Ce service couvre pour le moment Dakar et sa banlieue, Gorée, Touba, Kaolack, Thiès et Saint-Louis, mais aussi les grands axes routiers jusqu’à Bakel, Matam et Kédougou.

On a testé

On peut y passer des heures à parcourir les rues et ruelles de Dakar, Touba ou Saint-Louis. Les images ont été prises en 2015, sans doute les dimanches car tout semble très calme dans la capitale sénégalaise. Le ciel n’est pas très bleu, mais on sourit en retrouvant l’ambiance. Certains disent que c’est bon pour le tourisme, même si on voit quand même pas mal de gravats et c’est pas toujours très propre. Mais on retrouve les vendeuses d’arachide, les moutons et les cars rapides. Manque les odeurs et les bruits, c’est beaucoup mieux en vrai !