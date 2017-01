Pape et Cheikh en live tous les jeudis au Phare des Mamelles

On les connait pour l’originalité de leur musique ! Retrouvez Pape et Cheikh en live au Phare des Mamelles tous les jeudis.

Ils sont jeunes, talentueux et ont un style musical singulier ! Leur musique qui mêle rythme acoustique et mbalax est le symbole de leur originalité. Pape et Cheikh ont, depuis leur tendre enfance, baigné dans une atmosphère rempli de mélodies et de rythmes sérères, wolof, manding, dans laquelle ils se nourrirent pour donner une identité à leur musique.

Le duo acoustique sera au Phare des Mamelles ce 2 février à 21h30 et tous les jeudis.

Entrée : 10 000 fcfa

Parking + navette gratuit : le parking se fait au pied du phare. Des navettes sont à votre disposition pour vous faire monter et descendre à tout moment.

Info au : (+221) 77 343 42 42 / (+221) 77 343 72 72

Email : contact pharedesmamelles.com

