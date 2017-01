Paroles de calebasse, un spectacle conte à l’institut français de Dakar

On vous attend à l’institut français de Dakar, ce samedi 14 janvier pour un spectacle interactif, vivant et drôle à voir à partir de 16h.

Conte et littérature / Pour les enfants / Soirée

Audrey, conteuse et danseuse, sait captiver le public et l’emmener dans son voyage pendant que Kako accompagne le récit d’une musicalité riche.

Un spectacle interactif, vivant, drôle dont on sort le sourire aux lèvres… jusqu’aux sourcils !

Entrée gratuite

