Pèlerinage : Popenguine accueille les enfants

Ils étaient donc plusieurs milliers d’enfants, sans compter les pèlerins adultes qui firent le déplacement : ccompagnants, maîtres et maîtresses d’école, religieuses, religieux, responsables CVAV (pour Cœurs Vaillants Ames Vaillantes : un mouvement présent dans chaque église catholique et s’apparentant au mouvement scout)...

Les différentes paroisses de l’archidiocèse Dakar ont affrété des bus afin de faciliter le voyage de leurs membres. Liesse, ferveur et réjouissances était au rendez-vous de ce beau monde. Le thème retenu cette année était « Que tous soient un » Jean 21 verset 17. Faisant de Solidarité et Paix des mots d’ordre. La messe fut dite par l’évêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye au sein du Sanctuaire Marial réfectionné sous le régime libéral. Il prit la parole à onze heures pour finir à quatorze heures trente-huit très exactement.

Les véhicules étaient parqués au Village des Marcheurs, un espace en hauteur par rapport à la ville de Popenguine elle-même.

Des établissements de la place tels que Yum Yum, Le Régal, avaient pour l’occasion, offert des repas froids, permettant ainsi aux pèlerins de Ouakam de se sustenter. Les pèlerins des autres régions avaient également leurs collations offertes par les diverses structures sollicitées.

Les premiers départs prirent place un peu après la prestation de Fulgence Gackou chanteur de gospel sénégalais qui a chanté le Christ. Notons au passage que l’artiste est le récipiendaire du trophée de l’Oscar du Chant Chorale qui lui a été décerné le samedi 14 janvier 2017 lors de la Treizième édition de la Nuit des Oscars du Chant Choral.

La gendarmerie et les scouts assuraient le service d’ordre tandis le volet médical était tenu par les sapeurs pompiers et le district sanitaire de Popenguine. On nota également la présence de l’organisme « Servir le Sénégal » fondation de la première dame.