Présentation de l’EP de Rhapsod, « Juròom »

Cinquième garçon d’une fratrie de créatifs, Rhapsod est un jeune artiste sénégalais ayant très tôt été touché par le rap durant son adolescence. Ayant aussi grandi dans un environnement où d’autres genres de musique étaient beaucoup plus présents, il trouve ses influences dans des musiques éclectiques qui sont souvent des carrefours où s’entrechoquent musiques traditionnelles de l’empire du Mali, afrobeat, jazz et autres musiques noires, mais aussi dans des textes littéraires venant des quatre coins du monde. Il créera plus tard son propre style musical nommé #AfreeKindHipHop, un mélange de toutes ces influences auxquelles il rajoute sa touche personnelle.

Pour la présentation de son EP, Rhapsod nous invite à un événement-concept autour de la symbolique du chiffre 5. Nous aurons au programme des performances autour de la danse, la percussion, la photographie, le graffiti, la peinture, le cypher ainsi que des prestations de 5 Mcs invités en plus d’une séance live de l’EP.

L’entrée est gratuite mais nous vous invitons à soutenir le projet à travers vos dons (autour du Jùroom) et acquisitions auprès des stands de vente qui seront installés.

/B_documents_decompte>