Galle Ceddo Projects en partenariat avec la Direction de la Cinématographie vous invite à la projection du film « Sembène ! » de Samba Gadjigo et de Jason Silverman, ce mercredi 14 juin 2017 à 15h au théâtre national Daniel Sorano, en présence du réalisateur.

L’histoire du cinéaste et écrivain sénégalais Sembène Ousmane.

Utilisant une combinaison de documents d’archives, de nouvelles images, d’animations et d’extraits de films, Gadjigo nous mène à une reconstruction de la vie remarquable de Sembène, des débuts difficiles de sa vie de docker, à ses triomphes d’écrivain et de cinéaste.

Samba Gadjigo est, lui- aussi un pur produit de l’école coloniale française. De l’école de son village sénégalais au lycée, Il a tellement absorbé Lagarde et Michard, qu’à 17 ans, en 1972, son seul rêve était de devenir un français noir. Un jour, la lecture des « Bouts de bois de Dieu » de Sembène lui fait découvrir l’Afrique, une Afrique debout, fière et combattante. Sembène réconcilie le jeune Gadjigo avec lui­-même. « Pour la première fois depuis mon entrée à l’école, je me suis senti fier d’être africain. »

Long-métrage documentaire, 87mn

Entrée gratuite

