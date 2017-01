Rafa à l’alliance française de Ziguinchor

Deux saint-Louisiennes, Ramces et Défa se découvrent une passion commune pour le chant. Après s’être fait découverte en faisant les chœurs du rappeur Fata, puis ceux de Youssou N’Dour, Ismaël Lô, Abdou Guité Seck, elles deviennent Rafa et enchainent plus de 150 productions scéniques. Leur premier album réalisé par Jimi M’Baye sorti le 2 décembre mêle compositions originales et voix de groove.

Tarif : adhérent 1500 / non adhérent 2000 fcfa

