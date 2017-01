Raw ciné-club : « Life Saaraba Illegal » et performance d'Alibeta

Life Saaraba Illegal, un film de Saliou W G Sarr, Peter Heller et Bernhard Rube

Sénégal/Allemagne, 2016, documentaire, long métrage, 90min

Un documentaire très personnel sur deux frères entre l’Afrique et l’Europe. Pendant près d’une décennie, notre caméra a accompagné Aladji et Souley, deux frères d’une île du Saloum : Niodior, sur la côte atlantique de l’Afrique de l’Ouest.

Aladji, l’aîné, a conduit une pirogue remplie de jeunes africains pour traverser l’Atlantique il y a dix ans. Il a fini après une longue odyssée dans les champs de légumes en Espagne. Il est resté illégal jusqu’à aujourd’hui. Le jeune frère Souley rêvait encore de l’Europe et finalement a décidé de rejoindre son frère. Son cousin et notre co-auteur Saliou Sarr, plus connu comme « Alibeta » le musicien, a suivi Souley tout au long de la route, 3000km jusqu’au nord du Maroc pour tenter de le convaincre de retourner sur ses pas.

Au cœur de ce documentaire, un regard sur les rêves et les objectifs, les expériences et les conséquences sur les frères en Europe « Saaraba ». Mais aussi l’aide qu’ils apportent avec leurs modestes transferts d’argent à la petite île de l’Atlantique. Malgré l’illégalité et la désillusion, ils espèrent rentrer un jour avec argent et surtout avec honneur et dignité. Les parents des deux frères sont fiers du résultat de l’exil ! – les fils sont devenus une véritable « aide au développement » pour la famille.

Saaraba ou la terre de nos rêves, terre d’abondance où tous les désirs sont satisfaits. Pour certains c’est l’Europe, pour d’autres, le retour triomphal en terre d’Afrique !

Au final à chacun son Saaraba ...

A propos d’Alibeta :

Alibeta est une abeille qui bourdonne. Cet artiste Sénégalais butine dans multiples univers parmi lesquels, le théâtre, le cinéma et la musique, son art de prédilection. Le nectar de cet auteur-compositeur-interprète : apporter sa pierre à l’universalité du langage, de la culture mais aussi des représentations. De l’afro-jazz aux chants sérères, de l’afro-roots aux chants mandingues, ce natif de Tambakounda joue sur les influences ouest-africaines les plus pures, use avec humilité de la parole des maîtres Dogons, ébloui par leur cosmogonie. Il chérit les traditions les yeux tournés vers un futur dont il entend déjà la voix pleine de fougue et de témérité. Avec lui, on traverse des frontières insoupçonnées, on apprend tout le sens du mot « oralité ». On l’accompagne aussi dans une foisonnante contemplation placée sous le sceau d’un credo presque spirituel : « Africa is the present ».

La projection sera suivie d’une performance musicale d’Alibeta.

Info au : 33 864 02 48 / 78 154 34 83

