Renforcement des liens entre le Sénégal et la France : les démarches relatives aux visas assouplies

Le séminaire inter-gouvernemental qui s’est tenu jeudi à Paris et a réuni la France et le Sénégal continue de livrer ses conclusions. Parmi les accords signés, l’un des plus attendus et symboliques : celui qui concerne les visas.

Visa : tu auras

Du moins sera-t-il plus aisé pour les Sénégalais désirant voyager légalement de l’obtenir selon les deux puissances en présence : « La France améliorera les conditions de délivrance des visas aux ressortissants sénégalais, notamment en augmentant la part de visas de circulation délivrés au Sénégal et en réduisant le délai de délivrance des visas », indique la déclaration conjointe des deux Premiers ministres que sont Mahammed Boun Andallah Dionne pour le Sénégal et Edouard Philippe pour la France. Et puisque c’est du donnant- donnant, le Sénégal s’est engagé à lutter plus efficacement contre l’émigration clandestine de ses ressortissants en s’attaquant au problème en amont.

Traitement de faveur pour les étudiants

« Les deux pays accentueront leurs efforts pour favoriser la mobilité étudiante. Une fois leur cursus accompli et pour renforcer la mobilité entre nos deux pays, la France s’engage à fournir à ces étudiants sénégalais un visa de circulation de longue durée ».

Visa : c’est tout vu

Rappelons que les démarches relatives à l’obtention d’un visa constituaient une des épines majeures dans la relation somme toute assez apaisée entre le Sénégal et la France.

Restons dans le domaine de l’éducation pour annoncer que la conférence sur le financement du partenariat mondial pour l’éducation qui se tiendra à Dakar verra la présence du président français Emmanuel Macron. Quand plusieurs ministres français sont attendus au Forum international de Dakar qui se tiendra le 14 novembre.

Entre le Sénégal et la France, c’est clairement la saison des amours.