Réveillon du nouvel an au Phare des Mamelles

Au programme

Pass clubbing : 10 000 fcfa + consommation à partir de 23h30

Pass buffet de réveillon : à partir de 19h

Adultes 59 000 fcfa / enfants -12 ans 39 000 fcfa

Fin de service buffet à 23h30 (voir notre menu de réveillon)

Concert live : Life and The One Soul Band

Dj guest

Cotillons à minuit

Réservation au : 77 343 72 72

PS : réservation obligatoire au buffet de réveillon

