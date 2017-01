Risque de déclassement de la ville de Saint-Louis

Histoire et patrimoine / Tourisme et découverte

Une épée de Damoclès plane sur la ville de Saint-Louis depuis 2007 déjà concernant un possible déclassement de la liste du patrimoine mondial classé de l’UNESCO. En juin dernier, l’institution, devant le manque de réactivité de l’État sénégalais, a donné un dernier avertissement au gouvernement et un délai pour réagir et sauver ce trésor national.