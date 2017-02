Saint-Valentin 2017 : où s’éclater à Dakar ?

Saint-Valentin à Dakar, on bouge, on s’éclate… c’est la fête des amoureux ! Cette année encore, la capitale sénégalaise, comme presque toutes les grandes villes, n’est pas en reste pour célébrer cet événement d’envergure. Entre diner, soirée, ballade... le choix est large pour faire plaisir à son amoureux ! Mais où s’éclater à Dakar ? Voici les bons plans pour passer un Saint-Valentin de rêve !

Offrez-vous une escapade romantique au Terrou-Bi



Une fois de plus, l’hôtel Terrou-Bi ne déroge pas à la règle et célèbre la Saint-Valentin dans une ambiance de fête. Pour l’occasion, un menu fait de créations exclusives vous a été concocté par des chefs dont l’expérience est avérée. Dans le cadre somptueux du restaurant La Terrasse, profitez d’un diner sous le thème « Passion et élégance ». Pour rester dans le ton de la « Douceur et plaisir », faites un détour au restaurant Le Grain de sel. « Prestige et saveurs » sera au rendez-vous au resto Le Gastronomique tandis qu’un buffet au bord de la piscine vous attend le soir du 14 février dans une ambiance feutrée avec une animation musicale.

Faites le plein de sensation avec la soirée salsa au Yuma restaurant

Célébrez la Saint-Valentin autrement avec Ndèye Kassé et son groupe qui vous offre une soirée à l’ambiance salsa au restaurant Yuma. La gastronomie et la musique se retrouvent au Yuma restaurant le soir du 14 février. Un cadre enchanteur et romantique, une bonne ambiance pour les salséros, quoi de mieux pour passer un Saint-Valentin de rêve !

Saint-Valentin tout en saveur au restaurant Chez Fatou



Sortez de l’ordinaire et offrez-vous un Saint-Valentin avec un brin de gourmandise au restaurant Chez Fatou. Pour l’occasion, LADC vous propose un atelier cuisine le soir du 14 février de 18h à 22h aux Almadies face à la mer et couché de soleil avec un menu complet tout compris (entrée, plat, dessert, boisson). Activités cuisine, jeu surprise et plein de cadeau vous y attendent.

Vivez la magie de la fête des amoureux au restaurant Le Bidew avec Baye Gallo

Laissez-vous ensorceler par une ambiance romantique et intimiste au restaurant de l’institut français de Dakar avec l’artiste peintre auteur compositeur Baye Gallo. Cet after work musical est la soirée idéale pour les couples qui ont envie d’un moment convivial plutôt qu’un repas traditionnel. Optez pour la différence en partageant une ambiance de détente avec votre amoureux au restaurant Le Bidew.

