Saint-Valentin à Thiès avec Carlou D

Ibrahima Loucard alias Carlou D est le chouchou du jeune public sénégalais. Né à Dakar, il intègre en 2003 le groupe Positive Black Soul (PSD) et devient ainsi l’un des artistes les plus en vue du mouvement hip hop africain. Un an plus tard, il entame une carrière solo et sort « Séédé » (ou « témoin de son temps »). Son second opus « Weeru Waay » sorti en 2006 révèle au public sénégalais un artiste qui au-delà du hip hop développe une facilité d’expression à travers un style plus acoustique. Il intègre par la suite le premier opéra africain « Bintou Wéré » et se produit ainsi pendant près de deux ans auprès d’artistes tels que Waziz Diop ou Germaine Acogny.

